Da har vi gjennomført årets siste rulleskirenn, og det var i anleggene på Sandrip. Det var 3 runder med 3,7 km per runde. Det var den harde kjernen som møtte opp, og vi koste oss med flere fine prestasjoner, selv om folkene opptrådte riktig og humant.

Det var fellesstart klokken 17.30.

Lokalsporten loddet stemningen blant vinneren av rennet, blant to øvrige deltakere, og blant arrangøren.

Pål Torgersen (34) Vinneren av rennet

Hvordan brukte du kreftene?

-Jeg løp jevnt og trutt på rulleskiene fra start til mål. Jeg hadde litt krefter igjen på slutten, så jeg tok i i en oppforbakke mot slutten av rennet.

Jeg er fornøyd med rennet, og jeg har trent lite i det siste!

Har du sett fram til disse rennene i høst?

--Det har jeg. Dette er gøy hvert år. Jeg prøver å være med hver tirsdag. Jeg setter rennene inn på kalenderen som jeg har hjemme. Og jeg har vært med på ca. halvparten av rennene denne sesongen!

Hva skal til for å trives med og i disse rennene?

-Dette er et sosialt arrangement, der mange kjenner hverandre. Vi har vært nok stykker i år, og vi håper på flere til neste år. Disse rennene passer dårlig for noen. Hvis vi kan være 20 stk i stedet for 10 stk, da blir vi enda mer fornøyde, og Sandrip er et fint sted å ha disse rulleskirennene.

Hva er viktig før og etter rennene?

-Før rennene bør man være opplagt og spise sunt. Og i etterkant er det viktig å få inn litt næring i kroppen, og man bør roe seg ned, slik at man passer på at musklene får nok hvile!

Magne Dølemo (63) Deltaker

Hva liker du med rulleskirenn?

-Det går fort, og det er moro. Det er god trening for hele kroppen.

Hvordan må man jobbe hardt på rulleskiene for å få nok tempo?

-Mye trening er viktig. Man bør ha noen harde drag når man trener. Og så bør man dra nok til i oppforbakkene, og ellers er det mye staking.

Trener du alene eller sammen med noen?

-Jeg trener både alene og med andre. Jeg trener sammen med Ove Pettersen noen ganger, og jeg trener 6 ganger i uka.

Ove Pettersen (64) Deltaker

Hvordan vil du beskrive miljøet her?

-Det er ikke nok folk som stiller opp, så vi ønsker flere neste sesong. Men de som deltar er energiske. Men vi savner flere mosjonister eller supermosjonister.

Hva skal til for å like rulleski?

-Man må gå og gå på skiene. Dette er en mer skånsom måte å drive idrett på enn ved å løpe. Man unngår skader i bein og i knærne, og trening gjør godt for kroppen.

Har du hatt noen ønsker med sesongen?

-Ja, og det er å slå Magne Dølemo. Eller ønsker jeg en grei skisesong, og at jeg beholder helsa.

Jon S. Viervang (60) Arrangør fra Sparebanken Sør

Hva slags opplegg har dere hatt for rulleski denne høsten?

-Dette er det siste rennet i karusellen. Vi har hatt totalt 9 renn, 2 på Kongsgård og 7 her. Det er bedre å løpe rulleskirenn på Sandrip enn på Kongsgård. Det ene rennet var 50 km, og dette var et forslag fra Magne Dølemo. Magne Dølemo dro det i gang. Og nå ser vi fram til Skikarusellen når det kommer snø, og startdato er satt til 05.01.2022.

Vi har hatt en fast kjerne på 12 til 14 stk på hvert renn! Og 25 ulike enkeltpersoner har startet i rennene.

Har forventningene til dere som er ansvarlig for rulleskirenn blitt innfridd nå i høst?

-Ja, for så vidt! Vi er i gang. Jeg vil gi honnør til de som stiller, og jeg håper på flere.