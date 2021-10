Det var i alt 47 deltakere som fullførte det tradisjonsrike Loddefjordløpet, som i år faktisk fyller 40 år. Det ble avlyst i fjor, så det har ikke fått en ubrutt rekke med arrangement. Det litt lave deltakerantallet skyldes nok også at det har vært en generell nedgang i deltakelsen i mosjonsløp etter koronapandemien.

Men det var noen skikkelig gode løpere som stilte til start, nærmere bestemt tre løpere som var nærmest i en klasse for seg selv. Det ble dermed aldri noen spennende dueller om topplasseringene.

Blant kvinnene var det Adele Norheim Henriksen som var helt suveren, hun er jo en lokal løper som etter hvert har funnet konkurransearenaer der hun har gjort det skarpt i konkurranse med gode løpere. Helgen før Loddefjordløpet tok hun en andreplass i Amsterdam Marathon, på halvmaraton.

I Loddefjordløpet løp hun 5 km på 17:49, som er omtrent samme kilometertid som hun hadde i Amsterdam. Ragnhild Korneliussen og Annette Brenner fulgte på de neste plassene, over 7 minutter etter Adele.

På 10 km var det en likeså suveren vinner med Karl Fremstad. O-løperen fra Tyrving som nå studerer i Bergen har gjort noen gateløp på 32-tallet her i år, nå løp han inn til sterke 32:32 i den litt kuperte løypen. Her var det også et stykke ned til de to andre på premiepallen, Fredrik Madsen og Aleksander Bjoroy.

Og det tredje toppløperen var Marius Sørli som tok en like suveren seier blant mennene i 5 km-løypen.

Beste kvinne på 10 km ble Bodil Hansen, ikke like suverent som de andre vinnerne, men like fullt to minutter foran Kari Sigdestad. Beate Vinkler Rasmussen tok her tredjeplassen.



Marius Sørli var den klart beste på 5 km.



Karl Fremstad.



Bodil Hansen løper for den ganske ferske gruppen som kaller seg "Løp sammen Askøy". I dag vinner hun 10 km.



Start og mål er på Alvøen Idrettspark.



Ragnhild Korneliussen, Adele Norheim Henriksen og Annette Brenner.

Resultater kvinner 10 km

Plassering Tid Navn Klubb 1 00:17:49 Adele Norheim Henriksen Gular IL/Loddefjordløperne 2 00:25:16 Ragnhild Korneliussen Fri 3 00:27:32 Annette Brenner 4 00:28:21 Cecilie Berland Molland 5 00:28:28 Thea Stikholmen* Loddefjord 6 00:32:06 Emilie Ingebrigtsen 7 00:34:21 Hedda Brautaset* Loddefjord 8 00:35:38 Elida Grønstvedt* Loddefjord 9 00:43:49 Hanne Tjelta



Marius Garmann Sørli kan ta steget helt til topps på premiepallen. Christian Vognstølen og Jan Erik Aske venter på tur.

Resultater menn 5 km

Plassering Tid Navn Club 1 00:15:39 Marius Garmann Sørli Ask 2 00:19:15 Christian Vognstølen 3 00:19:25 Jan Erik Aske Dalenløperne 4 00:19:58 David Eddie Loddefjord IL 5 00:21:15 Didrik Refsland 6 00:21:15 Øyvind Risnes Grønneviken AS 7 00:22:09 Julian Vinkler-Rasmussen* Loddefjordløperne 8 00:22:15 Jørgen Ingebrigtsen Loddefjord 9 00:22:33 Paul Hemmer Løp sammen Askøy 10 00:23:39 Bjørnar Seland Haugen* Loddefjord friidrett 11 00:25:06 Jon Erik Hausberg* Loddefjord 12 00:25:06 Mathias Bildøy* Loddefjord 13 00:26:18 Johannes Berland Molland 14 00:27:51 Leon Victor Loddefjord 15 00:28:21 Magnus Berland Molland 16 00:31:57 Jan Erik Engan Olsvik IL 17 00:31:57 William Engan Olsvik IL



Fredrik Madsen, Karl Fremstad og Aleksander Bjoroy.

Resultater menn 10 km:

Plassering Tid Navn Klubb 1 00:32:32 Karl Fremstad Tyrving IL 2 00:37:37 Fredrik Madsen Bergen Triatlon club 3 00:38:21 Aleksander Bjoroy AVA of Norway 4 00:38:49 Ole Jakob Oanes Loddefjordløperne 5 00:38:57 Robert Nilsen H_400-Aktiv 6 00:42:23 Øystein Simonsen 7 00:44:11 Bjørnar Dragøy Equinor Bil 8 00:44:27 Jonas Birkeland 9 00:45:27 Christer Hantveit Løp Sammen Askøy 10 00:46:42 Kjetil Gloppen Loddefjordløperne 11 00:47:35 Jesper Tveit Loddefjordløperne 12 00:49:54 Steinar August Opheim 13 00:51:56 Jan Tore Molland



Kari Sigdestad, Bodil Hansen og Beate Vinkler Rasmussen.

Resultater kvinner 10 km:

Plassering Tid Navn Klubb 1 00:45:18 Bodil Hansen Løp sammen Askøy 2 00:47:16 Kari Sigdestad Loddefjordløperne 3 00:48:06 Beate Vinkler Rasmussen Loddefjordløperne 4 00:51:29 Marianne Hauger 5 00:51:48 Malin Johansen 6 01:00:19 Jaspreet Gloppen Spreke fjellhøns fra Godvik 7 01:02:43 Christine Bartz Team Trivest 8 01:03:00 Bente Andersen Løperjentene

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst her.