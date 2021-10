Onsdagskveldens løp gikk på sprintkart med målestokk 1:5000 i et nærområde til Skotterud fra Skotterud Barneskole. Den som ligger best and etter de første løpene starter først, så er det for forfølgerne å ta opp jakten på lederen. Men her skjer det ofte omveltninger i rekkefølgen under løpet.



Den som holdt kompasskursen best og unngikk for mange bommer på Långa Natten var Kristin og Oskar Johansson fra Västvärmlands OK.

Etter løpet var det enkel servering og premiering til klassevinnerne.

Klasser og løyper i finalen:

Letta Natten er en kort nybegynnerløype - 700m

Korta Natten er en enkel C-Løype - 2500m

Natten er blandet, ABC-poster - 2900m

Långa Natten er AB- poster - 4000m

Natten her er som Korta Natten i Sverige.

Først i mål og vinnere av klassene:

Vinnere Långa Natten damer: Kristin Johansson, Västvärmlands OK

Vinner Långa Natten herrer: Oskar Johansson, Västvärmlands OK

Vinner Natten damer: Maria Dåverhög, Västvärmlands OK

Vinner Natten herrer: Jo Christer Frysjøenden, Brandval/Kongsvinger OK

Vinner Korta Natten damer: Isabella Monfort Valldal, Brandval/Kongsvinger OK

Vinner Korta Natten herrer: Aleksander Tangen Holtet, Eidskog OL

Vinnere Letta Natten, nybegynnerløype: Her er alle som stilte til start i nattmørket vinnere.





Vinner Långa natten Kristin Johansson (til v.)og nr 2 Julie Finsrud Lande diskuterer kveldens løp.