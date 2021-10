Rekord

Fyrstemann i mål, Lars-Olav Måkestad Apold, sprang på 1.11,01, og hadde teke turen frå Tyssedal for å vera med på halvmaratonen. Han uttala at løpet gjekk over all forventning

— Eg har nyleg vore sjuk i tre veker, så eg hadde ikkje så stort håp. Men eg sette pers med tre minutt. På sekundet, faktisk, svara Apold.

Han tykte det var eit fint arrangement og ei flott løype. Han fekk til og med nyta utsikta litt på vegen tilbake.



Vinneren av herreklassen. Lars-Olav Måkestad Apold fra Gular. (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media)

Lokale heltar

Den lokale helten Sindre Gjøsæter rauk heim frå Oslo for å delta og kom inn som nummer to, 2.38 minutt bak vinnaren. Trafikk og vegkryssing gjekk fint føre seg, og han hadde ingenting å utsetja på løypa.

— Eg var sliten i Norheimsund, og det var hardt å motivera seg innover, sa Sindre.

Saman med broren Eirik sette dei preg på løpet med atterhaldsvis 2. og 4. Plass.



Beste kvinne var Mariann Roe. Ho sprang for Team Mandagsintervall og sprang i mål på 1.24,59. Den yngste deltakaren, Viljar Eide på 15 år, sprang i mål på 1.31,16.



Sindre Gjøsæter fra Blikkenslager Flotve ble nummer 2. (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media)



Tredjeplass i herreklassen gikk til Jonny Kibsgaard fra Føyk IL (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media)



Helene Birkeli (startnummer 45) i godt humør- Det ble andreplass bak vinner Mariann Roe (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media)



Hoppende fornøyd var Andrea Hovstein Kruken fra Norheimsund. (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media).



Eirik Gjøsæter fra Team Blikkenslager Flotve ble nummer fire totalt, men vant klasse 30-39 år. (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media).



De fleste deltakerne valgte å fortsette forbi skiltet. (Foto: Magnus Hisdal, Hardangerfjord Media)



Alle resultata finn du her