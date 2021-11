Årets Ottestad løpsfestival hadde vel 200 påmeldte. 77 fullførte hovedløpet Ottestad Rundt på 15,9 km og 33 gjennomførte den 5 km lange Espern-joggen på tid. I tillegg deltok rundt 70 i Sport1-sprinten på differensierte distanser for barn opp til 13 år.Det var fin løpstemperatur men sleipt i og stedvis tunge forholf i traséen etter nattens regn og høstlig løvfall på bakken. Stein Arne Negårds bilder er tatt ved Norsk Utvandrermuseum, ca. 3 km ut i Ottestad Rundt-løypa.

Klar herrekvartett







Tetkvintetten etter 3 km i korekt kronlogiske rekkfølge ift. resultatlista. (Foto: Stein Arne Negård)





I lihet med de to plasssen foran seg kopierte også Thor Emil Kvernevik 5. plassen sin fra fjorårets utgave på hjemmebane. (Foto: Stein Arne Negård)





Team Næringsbanken stilte mann-/kvinne-sterke og tok i tillegg til seireen i kvinneklassen tre plasseringer blant de ni beste i herreklassen med stakemaskinen Simen Engebretsen Nordli et hakk foran sine to teamkompiser. (Foto: Stein Arne Negård) ​Det vare en gruppe på fem løpere som dannet en tetgruppe fra start bestående av Sjur Prestsæter, Ulrik Lolland, Ola Korbøl, Magnus Torp Antonsen og Martin Galleberg. Sistnevnte kom aldri til mål, men de fire øvrige kom inn i nevnt rekkefølge. Gudbrandsdølen Sjur Prestsæter tilkjempet seg 13 sekunders vinnermargin på Rygges Ulrik Lolland. Sju sekunder bak vant Ola Korbøl duellen for arrangørklubben i treningsterrenget sitt med Strandbygdas Magnus Torp Antonsen med tre sekunder. Dermed ble det status quo fra i fjor i "lokaloppgjøret" om å bli beste hedmarking i høstklassikeren langs Ottestadstien.Tetkvintetten etter 3 km i korekt kronlogiske rekkfølge ift. resultatlista. (Foto: Stein Arne Negård)Team Næringsbanken stilte mann-/kvinne-sterke og tok i tillegg til seireen i kvinneklassen tre plasseringer blant de ni beste i herreklassen med stakemaskinen Simen Engebretsen Nordli et hakk foran sine to teamkompiser. (Foto: Stein Arne Negård)

Langløper-seier blant kvinnene

I kvinneklassen var det en trio i tet fra start bestående Sofie Elebro, Karen Marie Håkonsen og Tori Angell. Her var det den svenske Sofie Elebro som satser langløp for Team Næringsbanken (tidligere Team parkettpartner) som holdt tempoet best og vant med vel minuttet på den allsidige Lillehammer-løperen opprinnelig fra Kjellmyra, Karen Marie Håkonsen. Deretter ble det ti sekunders margin ned til Tori Angell, Odda IL.





Tettrioen i kvinneklassen etter 3 km i hælene på Sondre Balstad med Karen Marie Håkonsen i føringen foran Sofie Elebro og treren Tori Angell (delvis skjult). (Foto: Stein Arne Negård)

Ny Hoelsveen-seier

Fjorårets vinner av langløypa i Ottestad løpsfestival, Malin Hoelsveen fra Raufoss IL - Friidrett, var helt suveren i den 5 km lange Espern-joggen i år. Bare de to beste på herresiden, ungdommene Henrik Kvarstad, Hamar Skiklubb og Ola Dåsnes, Vang Skiløperforening maktet å holde juniorlandslagsjenta bak seg i Ottestad-terrenget søndag.



Ottestad IL's nettsider

Ottestad løpsfestival på Facebook

Samleside for Ottestad (tidl. HA-) løpsfestival