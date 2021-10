På Askøy utenfor Bergen har de laget sin egen løpegruppe som i løpet av det siste året har blitt svært populær, og denne helgen arrangerer de sitt eget Backyard-løp.

Kondis besøkte løpet for å ta bilder og prate med deltakerne i pausen, og vi fant da ut hvorfor backyard-konseptet har blitt så populært. Mer om det senere.



Backyard Askøy arrangeres av gruppen "Løp Sammen Askøy". Som har plass til alle.

Backyard Askøy foregår på Ravnanger Idrettspark, som er hovedbasen til Ask Friidrett, der det blant annet ble arrangert Junior-NM i friidrett i år. Og på Backyard-vis har de laget seg en runde rundt omkring stadion som er til sammen 6,7 kilometer lang, løpet går delvis på banen og delvis på plasser og veier rundt banen.

Hver time starter deltagerne på en ny runde i denne løypen, etter at de har fått seg en liten hvil som varer fra det tidspunktet de avsluttet forrige runde. Og målet er 12 runder på denne måten, backyard-konseptet går ut på å nå 50 miles i løpet av disse 12 rundene, derav de 6,7 kilometer lange etappene.

De løpes i grupper, ganske rolig, det prates. Noen synger.

Inne i garderoben er det satt frem mat til deltakerne: boller og kaker og varm suppe med grønnsaker, kokt på ekte svineknoker kan arrangørene fortelle på sin Facebookside. Inne i dusjene står det noen stoler som deltagerne kan hvile seg på, med beina høyt. Et stort oppslag viser navn på alle deltakerne, med rubrikker for å krysse av hver runde. Nederst står det at du skal være stolt av din egen innsats.



Det krysses av etter hver runde. Her er ikke noe tidtakersystem som logger deltakere og passeringstider.

Og etter hvert som deltakerne kommer inn etter sin runde fylles garderobene opp, her er ikke for mye plass i hvert fall. Og det er akkurat like trangt i damegarderoben som i herregarderoben.

Mona Park er en av de frivillige som stiller opp, her serverer hun hjemmelaget suppe til deltagerne.

Vi merker at stemningen er god, her er gode replikker som gir felles trøst i en felles skjebne, smilene sitter løst. Fire runder er tilbakelagt, det vil si at deltakerne har løpt 26, 8 kilometer.



Åge Bakke har funnet seg en stol i garderoben der han kan spise suppen sin.

Og en dame forklarer hvorfor dette er så bra:

– Det aller viktigste er det sosiale, det er derfor vi er med på dette.

Dermed faller brikkene på plass: det sosiale.

Det å hvile sammen, kanskje 11 ganger innom garderoben for å få drikke, mat og en oppmuntrende replikk. Felles skjebne gir felles trøst.

Dette er det motsatte av koronalivsstilen som vi har levd det siste året, der skulle man konkurrere og så gå hjem. I hvert fall ikke gå inn i garderoben sammen med andre.



Lisbeth Larsen og Anne Grete Andreassen er to av de entusiastiske medlemmene i Løp Sammen Askøy.



Stian Haugen får nødvendig næring i seg.

Løp Sammen Askøy

I en av pausene tok vi en prat med Trond Pedersen, som er en av initiativtagerne til gruppen som heter Løp Sammen Askøy. I sine karakteristiske gule drakter har de preget mange løp i Bergensområdet det siste året, og som Kondisfotograf vet vi at disse løperne ofte er de mest entusiastiske, smilende og poseringsvillige.

Trond forklarer bakgrunnen for gruppen:

– Jeg har i mange år løpt i byen, i Bergen Løpeklubb, men jeg har alltid visst at der har vært et løpemiljø samt mange som løper for seg selv her ute på Askøy.

– Så vi ville gjøre et forsøk på å samle folk, vi begynte her for litt over et år siden, i fjor sommer. Da inviterte jeg noen venner, først var vi 5 stykker, så ble vi 10. Så var det stille en stund, så jeg tenkte at jeg vi måtte gjøre noe konkret, sier Trond mens han venter på neste runde i Backyardkonkurransen.

– Jeg visste da om en jentegjeng som trente litt for seg selv, og da tok jeg kontakt med dem og viste dem hva vi holdt på med. Og da vi fikk inn denne gjengen på åtte til ti damer så ble det grunnlaget for at andre jenter kom over terskelen med å komme seg inn i gruppen, forklarer Trond.

Og dermed begynte snøballen å rulle, og den ene etter den andre kom inn i den gruppen som fikk navnet «Løp Sammen Askøy». Som målsetting har de at det skal være trening og trivsel med plass for alle.

– Jeg trodde jo at dette kanskje skulle avta etter hvert, men det har bare vokst og vokst og vokst. Det har vært imponerende rett og slett, sier Trond med stolthet.

I dag har gruppen 65 deltakere og halvparten er kvinner.

– Jeg tror det er litt unikt at vi har fått med så mange voksne damer, sier Trond.

Gruppen ble så stor at de måtte gjøre noe med organiseringen av den, men Trond ønsket ikke at de skulle danne en egen klubb. Det ble da naturlig å koble seg til det lokale idrettslaget:

– Vi måtte ha et organisasjonsnummer for å få tilgang til midler, bane og ressurser. Vi tok da kontakt med Ask Friidrett. Så vi hører nå inn under den klubben, men vi styrer oss selv.

«Løp Sammen Askøy» har nå 50 - 60 deltakere på treningene.



Løypen i Backyard Askøy går delvis på friidrettsbanen, delvis på småveiene rundt banen.

Backyard Askøy

Trond forteller at bakgrunnen for at de valgte å arrangere Backyard Askøy var at dette er et konsept i tiden. De prøvde seg med det i fjor også, men på grunn av korona så ble det en mer virtuell utgave.

– Det er et spennende konsept, og vi har også en målsetning om å få med alle, forklarer Trond.

– Løperne her i dag er ikke ultraløpere, men det er folk her i dag som løper lenger enn de noen gang har gjort.

Mange av deltakerne har planer om å være med alle tolv rundene, og Trond innrømmer at han er en av dem:

– Men det blir spennende å se hvor mange som står igjen til slutt, avslutter Trond før han må ut på runde fem i Backyard-løpet på Askøy.



Det er laget kaker og godsaker til deltagerne.



Den 12 runden skal avsluttes ved midnatt lørdag. Hvor mange deltakere er igjen da?



På 'an igjen: start 5. runde.