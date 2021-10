50 bilder fra Lørenskog kommer snart i vår bildedatabase - link kommer så fort det er lastet opp.



Siden Lørenskogløpet også var oppstartløpet på Vinterkarusellen på Romerike var det både en forlenget 5 km og halvmaraton på programmet. 46 deltakere løp halvmaraton, 51 løp 5,3 km. Det var litt rart at arrangøren stengte påmeldingen to dager før løpet og heller ikke tok etteranmelding, men de ventet kanskje flere frammøtte av de som var påmeldt fjorårets avlyste karusell - og som ble øverført til årets startliste.

I strålende høstvær (vinter?) med 13-14 varmegrader var løpeforholdene veldig gode, bare skjemmet av en stedvis lei vind. Rundløypa med utgangspunkt fra Lørenskoghallen ble løpt 4 ganger av halvmaratonløperne, og er veldig rask selv om en tredel av runden går på grusvei på turveien langs Losbyelva.

En tredel av løypa følger turveien langs Losbyelva som slynger seg mellom nye og gamle Strømsveien. (Foto: Olav Engen)



Overlegen seier til Even Bentzen Løvås

Når starten gikk på halvmaraton tok Even Bentzen Løvås fra Halden IL umiddelbart teten og trengte aldri snu seg for å se etter konkurrentene. Til slutt var han hele 8 minutter foran Magnus Følling på 2. plass, Magnus som vant M 40-44 på 1:21:58. Vi fikk også et nytt imponerende løp av arrangørklubbens sterke veteran, Kjell Arne Olsen i M60-64, som var tredjemann totalt med 1:22:37.



Even Bentzen Løvås på tredje av fire runder. (Foto: Olav Engen)





Kjell Arne Olsen - vinner av M60-64 - imponerte med 3. plass totalt. (Foto: Olav Engen)



Menn halvmaraton (35 deltakere): 1 Even Bentzen Løvås Halden IL 1:13:43 2 Magnus Følling BNP Paribas 1:21:58 3 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag 1:22:37 4 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 1:25:57 5 Martin Kihle Løberg IF Storm 1:26:22 6 Morten Buer Lørenskog Friidrettslag 1:27:01 7 Jon Valvatne Romerike Runners Team 1:29:48 8 Sigbjørn Høgne Aurskog - Høland Friidrettslag - 1:31:30 9 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag 1:32:50 10 Kenneth Pham Oppegård IL 1:33:16

Overlegen seier også til Silje Christiansen

I kvinneklassen fikk vi også en klar vinner i Silje Christiansen fra IL Driv, som løp inn til 1:28:10, 6 minutter foran en trio på 1:34-tallet der Ingvild Aurdal var raskest av dem. Alle de fire første løp i klasse K45-49.





Silje Christiansen i klar ledelse på den tredje av fire runder. (Foto: Olav Engen)





Heidi Haug er blind - ser bare såvidt noen skygger - men takket være en god ledsager i Borge Røstum kunne hun løpe halvmaraton på Lørenskog. (Foto: Olav Engen)



Kvinner halvmaraton (11 deltakere): 1 Silje Christiansen Driv Idrettslag - Friidrett 1:28:20 2 Ingvild Aurdal NOTEAM 1:34:10 3 Rita Steinsvik Romerike Ultraløperklubb 1:34:14 4 Kari Vik Eines NOTEAM 1:34:41 5 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 1:37:20

Kjersti Christina Moody og Peter Lorentzon raskest på 5,3 km

Siden kortløypa hadde samme startpunkt som halvmaraton var det en løype litt lenger enn 5 km som åpnet årets Vinterkarusell på Romerike. Løypa er målt til 5,3 km, og det betyr at vinnertidene på 20:05 og 21:24 tilsvarer 18:57 og 20:11 på 5,0 km.

Raskest av alle var Peter Lorentzon fra Rømskog IL (20:05) og Kjersti Christina Moody fra Romerike Ultraløperklubb (21:24). Begge vinnerne løper i aldersklassen 45-49 år. Kjersti hadde forøvrig bare fire av herreløperne foran seg.





Starten har nettopp gått på 5,3 kilometersløpet. Vi ser vinnerne Peter Lorentzon med nummer 178 og Kjersti Christina Moody rett bak gutta i tet. (Foto: Olav Engen)



Kvinner 5,3 km (13 deltakere): 1 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb 21:24 2 Anne Marit Arnegaard NAV Hjelpemiddelsentral Oslo 25:13 3 Frøydis Hallstensen Øyen Romerike Runners Team 26:02 4 Kristine Hallstensen Hagen Team Hallstensen Grimstad 26:29 5 Frøya Nor Holmsen NOTEAM 26:46 Menn 5,3 km (38 deltakere): 1 Peter Lorentzon Rømskog IL 20:05 2 Børre Olsen Driv Idrettslag - Friidrett 20:35 3 Erik Sydtangen NOTEAM 20:41 4 Asbjoern Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 20:53 5 Mike Allcock NOTEAM 21:47 6 Christian Kjøde NOTEAM 22:17 7 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 23:03 8 Torbjørn Torbjørnsen NOTEAM 23:09 9 Leif Damsgård Akershus krets 23:18 10 Terje Morstøl Albatross IL 23:25

Resultatliste Vinterkarusellen Lørenskog 30.11.2021 - KLASSEVIS 5,3 km: Kvinner 14-15 1 Frøya Nor Holmsen NOTEAM 26:46 Kvinner 23-34 1 Helene Lillekvelland NOTEAM 28:46 2 Karina Hallstensen Øyen Team Hallstensen Grimstad 30:12 Kvinner 35-39 1 Kristine Hallstensen Hagen Team Hallstensen Grimstad 26:29 Anette Johansen Haga IF fullf Kvinner 40-44 1 Anne-Marthe Hansen Fet O-lag 32:46 Kvinner 45-49 1 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb 21:24 2 Lizzy Namuleme Aalberg Romerike Runner`s Team 27:53 Toril Nyhagen NOTEAM fullf Kvinner 55-59 1 Anne Marit Arnegaard NAV Hjelpemiddelsentral Oslo 25:13 2 Frøydis Hallstensen Øyen Romerike Runners Team 26:02 Kvinner 70-74 Inger Berntzen Fet Friidrettsklubb fullf Kvinner 80-84 1 Signy Henden Rustlie Lørenskog Friidrettslag 42:30 Menn 12-13 1 Oskar Wold NOTEAM 29:16 2 Philip Holmberget Akershus krets 29:42 Menn 14-15 1 Gaute Skjønhaug Fet O-lag 25:01 2 Wilhelm Elvebakk Saidi Lørenskog skiklubb 26:23 Menn 23-34 1 Erik Sydtangen NOTEAM 20:41 2 Håkon Ahlsen Grimstad Team Hallstensen Grimstad 30:13 Peder Bjugn Romerike Runners Team fullf Menn 45-49 1 Peter Lorentzon Rømskog IL 20:05 2 Mike Allcock NOTEAM 21:47 3 Christian Kjøde NOTEAM 22:17 4 Torgeir Skjønhaug Fet O-lag 27:18 Menn 50-54 1 Terje Morstøl Albatross IL 23:25 Menn 55-59 1 Børre Olsen Driv Idrettslag - Friidrett 20:35 2 Kåre Chr. Olsen NOTEAM 25:04 3 Ole Kristian Brastad Bøler IF 30:08 Oddbjørn Homstvedt FIL Borg fullf Menn 60-64 1 Asbjoern Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 20:53 2 Torbjørn Torbjørnsen NOTEAM 23:09 3 Leif Damsgård Akershus krets 23:18 4 Sten Hallås NOTEAM 24:34 Menn 65-69 1 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 23:03 2 Jahn Bakke NOTEAM 23:42 3 Ove Aastorp Ullensaker/Kisa IL Friidrett 25:01 4 Bjørn Knudsen Stovnerkameratene 25:32 5 Peder Bæck Aurskog - Høland Friidrettslag - 26:02 6 Arne Langseth A-H-F 26:19 7 Yngvar Kirkerud Romerike Runners Team 26:26 Thor W. Larsen Akershus krets fullf Menn 70-74 1 Rolf Meek Romerike Friidrett 26:05 2 Bror Smedsrud Hadeland Friidrettsklubb 27:56 3 Ole Jonny Sørensen Hadeland Friidrettsklubb 28:17 4 Widar Rognerud Raumnes & Årnes IL 31:58 5 Finn Løkeberg Aurskog - Høland Friidrettslag - 34:08 Alf-Steinar Lamo Romerike Runners fullf Menn 75-79 1 Kjell Jonhaugen Nittedaljoggen 23:27 2 Arne Ingelsrud Sporveien 26:47 Per O. Anthonsen NOTEAM fullf Arne Jon Luke Ull/Kisa IL fullf 21,1 km halvmaraton: Kvinner 40-44 1 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 1:37:20 2 Hanna Sofie Romstad Romerike Runner`s Team 1:39:17 Kvinner 45-49 1 Silje Christiansen Driv Idrettslag - Friidrett 1:28:20 2 Ingvild Aurdal NOTEAM 1:34:10 3 Rita Steinsvik Romerike Ultraløperklubb 1:34:14 4 Kari Vik Eines NOTEAM 1:34:41 5 Monica Nyheim BilAhus 1:49:39 6 Helene Pham NOTEAM 1:51:49 7 Kamilla Thoresen NOTEAM 2:04:05 Kvinner 50-54 1 Hege Kvitting Røykås Racing Girls 2:00:36 Kvinner 55-59 1 Heidi Haug Achilles Norge (blind) 2:47:54 Menn 23-34 1 Even Bentzen Løvås Halden IL 1:13:43 2 Martin Kihle Løberg IF Storm 1:26:22 Menn 35-39 1 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 1:25:57 2 Daniel Sannum Lauten NOTEAM 1:34:39 3 Sindre Holtbakk NOTEAM 1:36:34 4 Stian Lund NOTEAM 1:44:02 Menn 40-44 1 Magnus Følling BNP Paribas 1:21:58 2 Jon Valvatne Romerike Runners Team 1:29:48 3 Kenneth Pham Oppegård IL 1:33:16 4 Lars-Göran Bæck IL Koll 1:51:31 Menn 45-49 1 Morten Buer Lørenskog Friidrettslag 1:27:01 2 Sigbjørn Høgne Aurskog - Høland Friidrettslag - 1:31:30 3 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag 1:32:50 4 Lars Møller Romerike Ultraløperklubb 1:38:36 5 Morten Solfjeld Jensen Morten's Running Club 1:53:57 6 Bjørn Johannes Serkved Haugerud IF 1:54:09 7 Daniel Cordero NOTEAM 1:55:02 8 Niklas Rydberg NOTEAM 1:57:45 9 Christian Andersen Team Andersen 2:11:22 Menn 50-54 1 Stig Gunleiksrud Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1:36:05 2 Knut Hodnebrog Blomsterringen 1:46:18 3 Torbjørn Saga NOTEAM 1:58:05 4 Asbjørn Årøen NOTEAM 2:45:53 Menn 55-59 1 Steinar Lien Oppegård IL 1:33:54 2 Frode Georgsen Rådtassene 1:34:44 3 Leif Kjøita Telenor BIL 1:37:05 4 Harald H. Soleng Tjøme Løpeklubb 1:52:21 5 Jon A. Kvehaugen NOTEAM 1:52:33 6 Kristian Kaltenborn Oppegård IL 2:04:18 Menn 60-64 1 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag 1:22:37 2 Øivind Rooth Romerike Ultraløperklubb 2:12:35 3 Ketil Stølen NOTEAM 2:15:11 4 Borge Røstum Romerike Ultraløperklubb (ledsager) 2:47:54 Menn 65-69 1 Steinar Skaar Løpsklubben 1814 BIL 1:33:57 Menn 70-74 1 Vidar Sørum Romerike Runners Team 2:03:49





Neste løp: Sørum skole

Lørdag 6. november kl 14:3

5,0 km kontrollmålt



Innbydelse og link til påmelding



Vinterkarusellen på Romerike har også en ildsjel på statistikksiden - Arne Ingelsrud - som sørger for en enorm oppdatert database med karusellens adelskalender. Databasen inneholder 95.037 fullførte løp og 5.913 løpere. Se hele databasen HER (Excel 1,5 MB)





Arne Ingelsrud (nummer 57) var med - og sørget for nok et løp i statistikken han utarbeider. (Foto: Olav Engen)



Disse topper Adelskalenderen mtp antall starter i Vinterkarusellen på Romerike:

Plass Løper F.år Antall løp 1 Arne Luke 1944 323 2 Finn Løkeberg Lie 1947 301 3 Kjell Johnhaugen 1944 297 4 Widar Rognerud 1947 295 5 Oddbjørn Homstvedt 1964 293 6 Petter Kildal 1941 285 7 Ole Jonny Sørensen 1947 266 8 Rolf Meek 1950 261 9 Tor-Arne Stenhaug 1948 256 10 Asbjørn Ringstad 1948 250 11 Per Olav Anthonsen 1942 248 12 Knut Engen 1959 247 13 Bjørn Knudsen 1952 239 14 Knut Ove Woldvik 1964 235 15 Henning Høgheim 1939 231 16 Olav Engen 1950 229 17 Arne Ingelsrud 1946 222 18 Trygve Hagen 1951 220 19 Gunnar Lauritz Pedersen 1946 220 20 Trygve Arne Haug 1952 220