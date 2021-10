Det var fredag 29. oktober, og klokken 07:55 sank jeg dypt ned i setet 108 i vogn 3. Her skulle jeg sløve de neste syv timene. Mitt favorittfremkomstmiddel er tog. Uten å ha hendene på rattet kan jeg suse bekymringsløst av gårde. Denne helgen reiste jeg alene, men ensomt skulle det ikke bli. Jeg hadde lest meg opp på deltakerlisten til Sandnesløpet, og visste at det ville være drøye 1200 løpere til start. Distansene var 5 km, 10 km og halvmaraton.

Lørdag morgen våknet jeg opp til perfekte løpsforhold. Solen skinte og løvet på de store eiketrærne utenfor hotellet, raslet så vidt det var i den svake vinden. Alt lå til rette for en fin løpsopplevelse. Håpet om gode forhold levde, og jeg kjente det kile i magen. Det er også min utfordring. For når det kiler i magen settes også fordøyelsessystemet i gang. Etter å ha lyttet til en episode av podkasten «I det lange løp», fikk jeg tips om å ta 1-2 Imodium noen timer før start for å roe magen. Jeg fulgte oppskriften og gjorde meg klar. Nøyaktig 1time og 15 minutter før start slentret jeg fra sentrum og opp til Sandnes Idrettsanlegg. Oppladningen før helgens løp har vært som planlagt. Det vil si full treningsuke uten å slippe opp. Sandnes løpet var derfor lagt inn som kun ei kvalitets økt på veien mot Valencia Marathon 5. desember.

Jeg var forberedt på tunge bein, men ikke allerede i de bratte bakkene på vei opp til start. Shit, tenkte jeg. Samtidig vet vi jo at nummer på brystet og los på han foran, kan kompensere for tunge bein. Uansett er slike løp super trening. Så får heller plassering og tid bli som det blir.

Oppe ved idrettsanlegget ble jeg møtte av en flott arena, med tribuner og et nydelig dekke. Her var alle de fasiliteter en friidrettsbane skal ha. Jeg snakket litt med den lokale pressen inne på studioområdet. På mitt spørsmål om det flotte anlegget er en «Gjert Ingebrigtsen»-effekt i Sandnes, fikk jeg en nikk og et smil tilbake. Jeg så ingen av de berømte Ingebrigtsen brødrene på Stadion i dag, for de var visst på treningsleir.

Selv uten kjendiser var stemningen veldig god. Forventningsfulle løpere småtrippet rundt og kjørte drillen sin. Jeg slo av en prat med Kjell Bjelland som skulle løpe i M75-79. Han er å regne som en lokal helt i løpsmiljøet her i Sandnes. På mitt spørsmål om hvordan formen var, svarte han: - Jo, formen er grei den. Tror jeg har bein til og greie tiden 2:14. Du skjønner jeg har løpt lite etter en lang sykkeltur for litt siden. Det viser seg vanskelig å konvertere beina fra sykling til løping.

Sammen med 11 godt voksne menn, syklet Bjella fra Donau i Sør-Tyskland til Constanta ved Svartehavet. Det ble ca. 18 mil om dagen i tre uker. Sykkelturen ble bokført med 2701 km.

- På sykkelturen fikk jeg lurt inn tre løpeturer, så helt uforberedt var jeg ikke i dag, sa Bjelland med glimt i øye. Så ønsket vi hverandre lykke til med løpet.

I startområdet møtte jeg også Øyvind, Erik og Arnt Kåre. Alle sammen gledet seg til å løpe, men det var nok Erik som så mest offensiv ut i blikket.

- Føler at formen er bra, og bør kunne greie en tid mellom 1:24 og 1:26, sa Erik som har trent løping i 2 år nå. På mitt spørsmål om hvordan det hele startet, forteller Erik entusiastisk. – Du skjønner da jeg så tallet 102 kg på badevakta, våknet jeg opp. Noe måtte gjøres! Den virkelige bekreftelsen på at formen var elendig, var da jeg etter fem minutter på Lekeland med den nest yngste jenta på 5 år, opplevde å være dyvåt av svette. Dette går ikke lenger tenkte jeg. Da begynte jeg å løpe 3 km i 6:30 fart, - det holdt lenge. Progresjonen kom raskt, og i 2020 var målet å løpe 2000 km, i år er det 3000 km. Det blir ca. 60-80 km i uka, og med fire barn i huset i alderen 2-12 år, blir det mye trening om kvelden. Erik som er medlem i Sandnes IL, sier han får mye inspirasjon av andre løpere i klubben. Han legger heller ikke skjul på at han er veldig inspirert av Ingebrigtsen-brødrene.

Jeg trives godt i disse forventningsfulle minuttene før start. I dag var også magen min på plass, så Imodiumen funka. Presis kl.12:15 smalt det i startpistolen, og alle som skulle løpe 21,1km så fort de kunne, dro av gårde.

Sandnes Idrettslag Friidrett har vist seg som en seriøs arrangør av gateløp i noen år nå. Mine forventninger om god logistikk, vennlige funksjonærer og en hyggelig løpsopplevelse var derfor på topp. Her innfridde arrangøren virkelig.

Traseen for halvmaraton var ikke av de raskeste. Selv om høydemetrene totalt sett ikke er avskrekkende, ble det en del opp og ned på variert underlag. Noen relativt krappe svinger bidro også til at farten ble dratt noe ned. Sandnes er kjent for å være vindutsatt, men det er jo likt for alle. I dag opplevde jeg ikke vinden som så ille, men for en som liker å løpe padde flatt uten for mange svinger, ble det krevende. Det var derfor veldig motiverende med flinke og hyggelige funksjonærer som både viste vei og heiet oss frem i løypa. Jeg kom meg fint i mål, og kan bokføre nok en kvalitetsøkt denne uka.

I målområdet var det liv og røre. Folk jublet og gulpet om hverandre, akkurat slik det skal være etter å ha pushet litt.

Jeg var spent på hva både Erik Haugen og Kjell Bjelland fikk ut i dag. Det viste seg at det hadde gått adskillig fortere med Erik Haugen i M35-39 enn antatt. For Erik ble klokket inn til 3. plass i sin klasse med tiden 1:23:31. – Jeg løp over all forventning i dag og er rett og slett i veldig god form, jublet Erik. På mitt spørsmål om han ikke nå burde få med seg en maraton også før vi går inn i 2022, rynket han litt på nesen. – Jeg har jo ei kone og fire unger der hjemme, så det ville i så fall føre til en del utfordringer med logistikken. Erik er i en god stim, og jeg er sikker på at det kommer til å gå fortere med han i tiden som kommer.

Kjell Bjelland viste i dag hvordan et halvmaratonløp skal gjennomføres. – Jeg håpet jo å løpe under 2 timer, og det gikk fint, sa Bjelland smilende i mål. Han løp som ei klokke og fikk tiden 1:58:48. Han ble med det vinner av sin klasse, 9 minutter foran andre mann Asbjørn Kvernrød, som fikk tiden 2:07:48. Vi gratulerer begge veteranløperne, dere inspirerer!

Kjell Bjelland (1681). Solid klassevinner på suveren tid. (Foto: Håkon Vold)



I kvinneklassen var det Louise Skak i klasse M45-49 som vant med tiden 1:29:41. Det var 18 sekunder foran Anja Hoffmann som fikk andre plass. Oddveig Odland fikk tredjeplass på tiden 1:30:04.

I herreklassen var det Frode Tjelta som gikk av med seieren på tiden 1:15:23. Det var 32 sekunder foran andremann, André Pereira. På tredjeplass kom den ikke ukjente Bjørnar Ustad Kristensen. Bjørnar er fra Sandnes og markerte seg som en meget sterk hekkeløper for noen år tilbake. Hans personlige rekord på 3000 meter hinder er 8.16.75. Vi som er gamle nok husker han fra EM i friidrett 2006 i Göteborg, og at han kvalifiserte seg for VM 2007 i Osaka. I dag var det en litt annen distanse, men med tiden 1:18:32, viser han at det er masse løping igjen i de beina.

Det er ingen overdrivelse å hevde at Sandnesløpet var en grei bekreftelse på at egen form er i anmarsj, men i dag var det først og fremst arrangementet som gledet meg. Sandnes er en hyggelig løpsdestinasjon og Sandnes Idrettslag Friidrett er en suveren arrangør! Tusen takk.

Jeg kommer tilbake!



Neste generasjon løpere har også sitt eget løp i Sandnes. (Foto: Håkon Vold)



Halvmaraton // Menn (topp 10)

Pl Fornavn Etternavn Klubb / Sted Klasse Tid Diff 1 Frode Tjelta Sandnes IL M45-49 01:15:23 00:00 2 André Pereira Idrett Uten Alkohol M23-34 01:15:55 00:32 3 Bjørnar Ustad Kristensen Sandnes IL M35-39 01:18:32 03:09 4 Anders Idsø Rennemo Löplabbet Sandnes M23-34 01:19:21 03:58 5 Håkon Hauge Johnsen SANDNES M40-44 01:20:21 04:58 6 Jørgen Grønsund Hetland Sport AS M35-39 01:22:23 07:00 7 Preben Bolsøy Spirit Stavanger Friidrettsklubb / Spirit M16-17 01:22:59 07:36 8 Erik Haugen Sandnes M35-39 01:23:31 08:08 9 Fredrik Nordhaug Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-34 01:23:52 08:29 10 Trond Grimsrud Interwell M35-39 01:24:52 09:29



Først i mål på herrenes halvmaraton. Frode Tjelta fra Sandnes IL. (Foto: Håkon Vold)



Andreplass ble det på André Pereira, som løper for "Idrett uten alkohol". (Foto: Håkon Vold)



Tredjeplassen havnet hos Bjørnar Ustad Kristensen fra Sandnes IL. (Foto: Håkon Vold)



Halvmaraton // Kvinner (topp 10)

Pl Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff 1 Louise Skak Idrett Uten Alkohol K45-49 01:29:41 00:00 2 Anja Hoffmann Prodsys K50-54 01:29:59 00:18 3 Oddveig Odland Varhaug IL K40-44 01:30:04 00:23 4 Tonja Lunde Johansen SANDNES K23-34 01:31:16 01:35 5 Johanna Håland Bryne triatlonklubb K45-49 01:33:02 03:21 6 Ashley Russell GTI Friidrettsklubb K23-34 01:36:10 06:29 7 Silje Fylkesnes Bremnes K40-44 01:40:30 10:49 8 Vibeke Steffensen SANDNES K40-44 01:42:18 12:37 9 Natalie Dillon HUNDVÅG K45-49 01:44:05 14:24 10 Marie Otelie Line Team Hansen K23-34 01:44:16 14:35





Beste kvinne på halvmaraton ble Louise Skak fra "Idrett uten alkohol". (Foto: Benjamin Wettergren)



10 kilometer // Menn (topp 10)

Pl Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Eirik Kvalevåg SOLA M35-39 34:05:00 00:00 2 Gabriel Ingebretsen Kristiansandløpeklubb M23-34 34:14:00 00:09 3 Christian Nøttveit Teqva BIL M35-39 35:13:00 01:08 4 Fredrik Svendal Sandnes IL / Sandnes IL - Langrenn M23-34 35:34:00 01:29 5 Sivert Hebnes SANDNES M23-34 35:41:00 01:36 6 Håvard Klepp SOLA M35-39 35:51:00 01:46 7 Richard Callow Tempo Triathlon Cub M35-39 38:19:00 04:14 8 Mathias Made Wijk Lennart R.C M40-44 38:39:00 04:34 9 Bjørnar Bjåstad Sandnes IL / Seabrokers Group M45-49 39:02:00 04:57 10 Tore Frøyland Sandnes Kommune BIL M40-44 39:03:00 04:58



Første mann i mål på 10 kilometer. Eirik Kvalevåg fra Sola. (Foto: Håkon Vold)



Gabriel Ingebretsen (340) fra Kristiansand Løpeklubb ble nummer 2. Her med vinneren (644) ved siden av seg. (Foto: Benjamin Wettergren)





Christian Nøttveit fra Teqva Bil ble nummer 3 på 10-kilometeren. (Foto: Håkon Vold)



10 kilometer // Kvinner (topp 10)

Pl Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Sara Svarstad Sportsklubben Vidar / SK Vidar K23-34 35:52:00 01:47 2 Monika Vassbø Bjerkreim IL K35-39 42:00:00 07:55 3 Sara Nilsen Seabrokers Chartering AS K35-39 43:52:00 09:47 4 Maja Tytlandsvik Berg Mint&Mynte K23-34 44:57:00 10:52 5 Karin Anita Svindseth Karin 2.0 K35-39 46:44:00 12:39 6 Agne Ulfsnes Fatland Jæren AS K35-39 46:46:00 12:41 7 Hilde Vikan SANDNES K50-54 47:06:00 13:01 8 Mette Fredriksen Topo Athletic Norge K23-34 47:25:00 13:20 9 Lan Pham Gjengen IL K23-34 47:27:00 13:22 10 Inger Helen Aanestad Sandnes IL / Sopra Steria K45-49 47:30:00 13:25





Sara Svarstad fra Sportsklubben Vidar var raskest av kvinnene på 10 kilometer, på tiden 35:52. (Foto: Håkon Vold)



5 kilometer // Menn (topp 10)

Pl Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Kim Andre Haugstad Gjesdal IL M35-39 17:02 00:00 2 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-34 17:20 00:18 3 Bryan Ahmadi Sebastian Sandnes IL M16-17 18:29 01:27 4 Elias Dybing SAUDA M12-13 18:37 01:35 5 Kibrom Tewelde Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-34 18:46 01:44 6 David Maudal Akademiet Vgs M18-19 18:46 01:44 7 Matas Paulikas Spirit Stavanger Friidrettsklubb M14-15 19:01 01:59 8 Johannes Nordgård SANDNES M14-15 19:31 02:29 9 Christer Ersdal Munthe Sandnes Skiskytterlag M23-34 19:40 02:38 10 Sebastian Meling SOLA M18-19 19:58 02:56



Kim Andre Haugstad fra Gjesdal IL vant 5-kilometeren på 17:02.(Foto: Håkon Vold)



Thomas Asgautsen, Spirit Stavanger Friidrettsklubb, løp inn til andreplass. (Foto: Håkon Vold)



Bryan Ahmadi Sebastian fra Sandnes IL ble nummer 3. (Foto: Håkon Vold)



5 kilometer // Kvinner (topp 10)

Pl Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 Christina Toogood Sandnes IL K23-34 18:49 01:47 2 Oda Roslandgjerstad Skjalg IL K14-15 19:59 02:57 3 Oda A.lundeby Spirit Stavanger Friidrettsklubb K18-19 20:24 03:22 4 Marte Øygarden Gjengen IL K23-34 22:22 05:20 5 Kristiane Teig Sauda IL K14-15 23:05 06:03 6 Ida Milic Sandnes IL K14-15 23:26 06:24 7 Hege Tengesdal Bjerkreim IL K16-17 23:36 06:34 8 Hilde Marie Vaaga HUNDVÅG K23-34 23:38 06:36 9 Kristina Myklebost Sandnes IL / Sandnes Friidrett K16-17 24:09:00 07:07 10 Christin Gjeruldsen Øglænd System K23-34 25:00:00 07:58



Christina Toogood fra Sandnes IL vant 5-kilometer. (Foto: Håkon Vold)



Starten går for 5 kilometer, og med startnummer 185 ser vi den nest beste jenta, Oda Roslandgjerstad fra Skjalg IL. (Foto: Håkon Vold)





Oda A. Lundeby fra Spirit Stavanger Friidrettsklubb (218) ble nummer 3 i kvinneklassen. Her ligger hun bak Brage Eikeskog (1) og Håkon Stokke Seljeskog​ (22), begge fra Sandnes IL. (Foto: Steffen Thorsen)





