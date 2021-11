På løpeukene i Portugal tilbys en rekke treningsøkter i tillegg til daglige løpetreninger. Her er det mye en kan velge blant. Mange av øktene foregår parallelt.Hver dag er tettpakket med tilbud. Her kan en være med på både yoga, pilates med og uten ball, danseøkter, og ulike former for styrketrening.

Her kan du lese mer om turen og evtuelt melde deg på. Det er Dunamar som er arrangørhotellet hvor foredragene om kvelden vil holdes, mens de andre hotellene som tilbys ligger tett ved Dunamar.

Her finner du Kondiskoden som gir deg 1000 kroner i rabatt om du melder på i løpet av november.



Yoga: Mange av yogaøktene foregår på en platting nede på stranda. Disse er gjerne lagt til tida rundt soloppgang på morgenen eller som på bildet på ettermiddagen når sola begynner å gå ned. (Foto: Marianne Røhme)



Løpeteknikk: På første løpetrening gir trenerne tips om både styrkeøvelser og bevegelighetstrening som kan bidra til bedre løpsøkonomi. Her får du også noen tips til hva du kan trene på for å få god flyt i løpingen din. (Foto: Marianne Røhme)



Morgenjogg: Hver morgen starter med rolig morgenjogg på stranda for de som ønsker det. (Foto: Marianne Røhme)



Høydepunkt: Et av høydepunktene under oppholdet er intervalløkta som foregår på bane. Her er det lett å la seg rive med av ivrige medløpere og trenere som heier. (Foto: Marianne Røhme)



Fjelløkta: Et annet høydepunkt er fjelløkta der en kan velge mellom om en vil gå 8 kilometer eller løpe 10, 15 eller legge til ytterligere 26 kilometer og løpe hjem fra fjellet etter treningsturen i områdene rundt Odeleite som ligger en halvtimes busstur fra hotellet. (Foto: Marianne Røhme)

Her kan du lese mer om turen og evtuelt melde deg på. Det er Dunamar som er arrangørhotellet hvor foredragene om kvelden vil holdes, mens de andre hotellene som tilbys ligger tett ved Dunamar.

Her finner du Kondiskoden som gir deg 1000 kroner i rabatt om du melder på i løpet av november.