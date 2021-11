Løypen er lettløpt og går på turstier og grusveier, samt et par hundre meter på asfalt ved alléen som fører inn til Alby gård. Der er det også en stor og gratis parkeringsplass, og start og mål er like ved siden av. Mesteparten av løypen går på grusveien langs Kyststien, og du løper langs vakkert kulturlandskap i Søndre Jeløy landskapsvernområde, gjennom flott skog og langs fjorden.



Etterpå kan du ta deg en kaffe og smake på den berømte Albykringlen eller annet bakverk fra nye Alby kafé.Og alle deltakere får både fin medalje og eplemost fra Dyre Gård, eplegården i Rygge.



Løypen er 5 km og du kan melde deg på med eller uten tid her. Start er kl. 13.

Arrangører: Hverdagstreneren ved Øyvind Kvernen og Sportsmanden ved Frode Monsen på gjennomløping av traséen.

Mer info, løypekart og bilder med tekst som tar deg rundt hele løypen kan på se på hjemmesiden her:

Fjordløpet Jeløya



Bakgrunn: Fjordløpet Jeløya arrangeres av Hverdagstreneren og Sportsmanden, og er en oppfølger av sommerens Fjordløpet Sandefjord.

Les reportasjen fra Fjordløpet Sandefjord her



Sportsmanden.no

Smakebiter fra løypen