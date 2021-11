(Foto hvis ikke annet er oppgitt: Arne Dag Myking)

Det ble en spennende løpetur i skogen på Fløyen for dem som hadde kjøpt startplass i Silva Night Run. Med hodelykter som viste vei i den refleksmerkede løypen ble det en god utfordring for de 155 som fullførte årets natteløp, som gikk i den samme løypen som i fjor. På Fløysletten hadde arrangørene satt opp målportal, boder og fakler som skapte den rette stemningen for en samling i mørke skogen.

Været var ganske brukbart, oppholdsvær må være en god bonus etter at det ble satt ny nedbørsrekord, gjennom alle tider, i oktober i Bergen.

Løypen gikk ut fra Fløysletten og opp til demningen ved Storediket og inn i lysløypen til Brushytten, deretter bar det ned igjen via Fjellhytten og Revurtjern. Det innebar både grusveier og terreng, så gode terrengsko var nok det viktigste utstyret i tillegg til hodelykt.

Av en eller annen grunn var det en god del DNS på resultatlisten denne gangen, ukjent av hvilken grunn. Kanskje det var det det intense regnværet i ukene i forkant som skremte, vi vet ikke. I hvert fall var det et femtitalls deltakere som ikke stilte til start.

Den aller raskeste gjennom den 9 km lange løypen ble Karl Fremstad med en margin på 44 sekunder ned til Anders Kjærevik. Vinnertiden på 31:16 er nesten tre minutter bedre enn vinnertiden i fjor, og en kilometertid under 4 minutter i den kuperte løypen viser at dette gikk skikkelig fort. Karl Fremstad er o-løper, så dette var nok en løype som passet ham. Han vant forresten Vinterkarusellens 10 km dagen før på en super tid, så kapasitet har Tyrvingløperen tydeligvis masse av. Og det er også imponerende å holde Anders Kjærevik bak seg, han har blitt litt av en terrengløpsspesialist, og han tok en sterk tredjeplass i det siste løpet av årets Golden Trail World Series. Tor-Aanen Kallekleiv ble tredje beste mann.

Den raskeste kvinnen ble veteranen Elisabeth Haug med 14 år gamle Tiril Hausberg Kåstad på en sterk andreplass. Har tok Gular-løper Anne-Mette Juuhl den siste pallplassen.

Nightrun arrangeres av Springtime Group, som også hadde et liknende arrangement i Oslo i forrige måned.

Nattløp med hodelykt er spennende konkurranseform som passer for de aller fleste, og viser at høstmørket kan gi fine utendørs idrettsopplevelser sammen med andre.



Karl Fremstad tar initiativet fra start. Her er han tidlig i løpet og han har fått en luke til Anders Kjærevik og Tor-Aanen Kallekleiv.

15 beste menn:

Plass Navn Fødselsår min/km Bak Tid 1 Fremstad, Karl [209] 1996 03:54 -- 31:16:00 2 Kjærevik, Anders [177] 1987 03:59 44 32:00:00 3 Kallekleiv, Tor-Aanen [146] 1983 04:09 +1:57 33:13:00 4 Purkis, Mark [102] 1993 04:23 +3:55 35:11:00 5 Wolff, Alexander [123] 1998 04:26 +4:14 35:30:00 6 Dunn, Andrew [78] 1990 04:36 +5:38 36:54:00 7 Selnesaunet, Erlend Momrak [141] 1995 04:41 +6:18 37:34:00 8 Gomez, Jonas [26] 2003 04:43 +6:36 37:52:00 9 Astrup, Simen [133] 1994 04:49 +7:22 38:38:00 10 Andersen, Fred [195] 1973 04:49 +7:24 38:40:00 11 Nilsen, Robert [18] 1980 04:50 +7:27 38:43:00 12 Straus, Kristopher [10] 1979 05:02 +9:02 40:18:00 13 Oftedal, Ivar [137] 1992 05:02 +9:07 40:23:00 14 Imbaye, Efrem [140] 1983 05:03 +9:12 40:28:00 15 Bidne, Bjørn Tore [194] 1978 05:12 +10:25 41:41:00



Premiepallen menn: Anders Kjærevik, Karl Fremstad og Tor-Aanen Kallekleiv. (Foto: Kjell Karstensen)

Den første delen av løypen gikk på grusveiene opp fra Fløysletten. Her er Børre Jensen (190) og Jonas Hausberg Kåstad (145).

Anders Kjærevik var nok en av favorittene etter at han denne sesongen klarte å ta en tredjeplass i det siste løpet av årets Golden Trail World Series. Men han må slippe Karl Fremstad fra seg.

Elisabeth Haug ble raskeste kvinne. Her løper hun foran Efrem Imbaye.

15 beste kvinner:

Plass Navn Fødselsår min/km Bak Tid 1 Haug, Elisabeth [35] 1977 05:04 +9:20 40:36:00 2 Kåstad, Tiril Hausberg [144] 2007 05:21 +11:35 42:51:00 3 Anne-Mette, Juuhl [217] 1986 05:23 +11:54 43:10:00 4 Barth Vedøy, Oda [75] 1986 05:28 +12:33 43:49:00 5 Hatfield, Kimberley [95] 1978 05:37 +13:47 45:03:00 6 Pettersen Lunde, Målfrid [205] 1997 05:43 +14:35 45:51:00 7 Fjellanger, Kristine [103] 1992 05:54 +16:04 47:20:00 8 Kaczmarek, Sylwia [3] 1983 06:00 +16:48 48:04:00 9 Daland, Hilde Beate [41] 1971 06:01 +16:53 48:09:00 10 Jacobsen, Hanne [199] 1997 06:01 +17:00 48:16:00 11 Grevstad, kristin [126] 1986 06:03 +17:11 48:27:00 12 Eskeland, Hanna [28] 1998 06:04 +17:21 48:37:00 13 Aarseth, Sandra [90] 1982 06:12 +18:22 49:38:00 14 Johansson, Camille [63] 1993 06:17 +19:08 50:24:00 15 Bjørnhaug, Ingeborg [7] 1991 06:18 +19:11 50:27:00



14 år gamle Tiril Hausberg Kåstad tar en sterk andreplass.



Gular-løper Anne-Mette Juuhl blir nummer tre i kvinneklassen.



De tre beste kvinnene: Anne-Mette Juuhl, Elisabeth Haug og Tiril Hausberg Kåstad. (Foto: Kjell Karstensen)



Felles oppvarming på Fløysletten.



Målgang på Fløysletten.

Her fra terrengdelen av løypen: fremst er Johanne Lynngård foran Sandra Farestvedt.



Kjell Karstensen var speaker og stod for trekningen på startnummer.