5 km

5 km gateløp er en distanse som i senere tid har fått større popularitet med langt flere løp og også langt flere gode tider. På veteransiden kan det således registreres så mange som fire nye klasserekorder som alle kom blant menn. De gamle og nye rekordene er:

Klasse Gammel rekord Ny rekord M40-44 år 14.58 Ronny Losoa -20 14.50 Ebrahim Abdulaziz -21 M70-74 år 20.08 Magne Bjørdal -17 19.26 Kolbjørn Hjertvik -21 M75-79 år 21.32 Knut Austlid -06 21.22 Henrik Lund Raagaard -21 M80-84 år 23.40 Christian Børs Lind -20 23.24 Christian Børs Lind -21

De nye rekordene på 5 km ble satt i følgende løp: Trøndersk vinterkarusell 5. løp (M40-44 år), Perseløpet #1 på Eidsvoll (M70-74), 5 km i Holmestrand Maraton (M75-79 år) og Rekordløpet på Gardermoen i september (M80-84 år).

10 km

På 10 km er det så langt satt to nye klasserekorder. Som på 5 km kom rekordene blant menn hvor Kolbjørn Hjertvik og Christian Børs Lind også forbedret 10 km rekordene i veteranklassene M70-74 år og M80-84 år. Begge rekordene er fra Hytteplanmila.

Klasse Gammel rekord Ny rekord M70-74 år 40.26 Ivan Wilhelmsen -04 40.02 Kolbjørn Hjertvik -21 M80-84 år 52.01 Kristian Skarsvåg -02 48.22 Christian Børs Lind -21

Av resultater på 10 km bør også nevnes nederlandske Ger van Graas som har bodd i Norge i mange år og som løp 10 for Grete på 37.36, en tid som er bedre enn klasserekorden i klasse M65-69 år på 37.45 tilhørende Henning Wibeto.

Halvmaraton

Også halvmaraton har i år vært en populær distanse som det framgår for eksempel av at det så langt er registrert langt flere tider på veteranstatistikkene enn i hele fjoråret. Det er også satt tre nye klasserekorder hvorav to blant menn og en blant kvinner. De gamle og nye rekordene på halvmaraton er:

Klasse Gammel rekord Ny rekord M70-74 år 1.31.33 Eilif Villanger -20 1.29.18 Kolbjørn Hjertvik -21 M75-79 år 1.40.33 Henrik Lund Raagaard -19 1.38.41 Henrik Lund Raagaard -21 K75-79 år 1.54.30 Gerda Bjåstad -04 1.50.06 Vera Nystad -21

Det kan nevnes at de to rekordene for menn hver har blitt underskredet to ganger i år; i M70-74 år også ved Torstein Rudihagen med 1.30.37 fra Oslo Maraton og i M75-75 også ved Johannes Lunde med 1.40.11 fra Sørfjorden halvmaraton. Ellers er det å merke at Kolbjørn Hjertvik nå har alle klasserekordene i klasse M70-74 år med unntak av den på maraton.

Maraton

På maraton er det så langt satt tre nye klasserekorder hvorav to kom på kvinnesiden.

Klasse Gammel rekord Ny rekord M40-44 år 2.18.49 Ebrahim Abdulaziz -19 2.17.17 Ebrahim Abdulaziz -21 K60-64 år 3.19.55 Ingrid Sogstad -86 3.14.45 Kari Langerud -21 K75-79 år 3.40.42 Vera Nystad -20 3.39.51 Vera Nystad -21

Mest å merke og allerede godt omtalt når det gjelder de nye rekordene på maraton er tiden til Vera Nystad, som for tiden løper maraton som ingen tidligere har gjort i veteranklassene over 75 år, og som med 3.39.61 fra Veteran-NM i Jølster ikke bare satte ny norsk klasserekord, men også verdensbestetid i denne klassen, Vera Nystad har nå klasserekordene på maraton i de tre klassene fra og med K65-69 år og oppover. Det kan også registreres at med 3.14.45 fra London Marathon så slettet Kari Langerud også den eldste av veteranrekordene både blant kvinner og menn. Rekorden i klasse K60-64 år ble satt så lang tid tilbake som i 1986 og tilhørte Ingrid Sogstad.