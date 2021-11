Med 8-9 grader og gode løpsforhold generelt, lå mye til rette for god og rask løping i Barcelona i dag. Det var tidlig klart at de beste både i herre- og dameklassen hadde sett seg ut nye løyperekorder, og nå når vi har fasit, så vet vi at det gikk bra!



Sterk og tidlig spurt av Kosgei

Det var en gruppe på seks løpere, som sammen med harene, satte farten fra start på dagens maraton. Der i blant den store favoritten Yemane Tsegay fra Kenya, og Anthony Martim fra Eritrea. Ved passering 5 kilometer lå de 11 sekunder bak løyperekorden. Gruppen strakk seg noe ut etter hvert, og da de passerte 10 kilometer, var det Tsegay som ledet an. Da det var løpt omlag 19 kilometer, ble det i en 180 graders sving løpt feil. Dette kostet løperne 35 sekunder, som senere ble kreditert.



Ved halvmaratonpassering var det fortsatt en stor gruppe som lå fremst, og passeringen var på 1:03:06. Tsegay ledet an, og løp nå noen få sekunder raskere enn gjeldende rekord. Da det ble passert 30 kilometer (på 1:29:49), var det kenyanske Emmanuel Bor som lå først, med Tsegay og marokkanske El Goumri ved siden av seg. Disse holdt følge til 37 kilometer var passert. Da satte Kosgei inn et fremragende rykk, og sikret etter hvert seieren. På ny løyperekord - ett sekund raskere enn den gamle. 2:06:03. El Goumri tok andreplassen og Mohamed Ziani ble nummer tre.



Debutant vant kvinnenes maraton

Mange hadde nok mest tro på etiopiske Timbit Gidey før dagens løp i Barcelona. Og hun var riktignok lenge med i tetkampen. Det handlet mye om Etiopia i dag, og ved passering 5 kilometer, var det løpere som Bekelech Gudeta, Meseret Gola, Meseret Belete og favoritten Gidey (alle Etiopia) som preget løpet. Raskt gikk det også, og de lå noen sekunder foran løyperekorden ved hver passering.



De som hadde håpet på en spennende sluttspurt ble imidlertid snytt for det, da den 20 år gamle debutanten Tadu Teshome stakk fra tre kilometer før mål. Ingen kunne stille opp mot rykket fra den unge etioperen, og hun kunne cruise inn til seier i sin første maraton. Samtidig satte hun løyperekord med klar margin. 51 sekunder under den gamle. Den nye rekorden lyder 2:23:53. På andreplass havnet Meseret Gola, og på tredjeplass Meseret Belete. Også begge disse løp under den gamle rekorden. Pallen ble med dette hel-etiopisk.



Videorapport fra beste herre - Ole Mikal Tørsdal og Jann Post

En annen som gjorde sin maratondebut i dag, var Ole Mikal Tørsdal. Han løp i mål på 2:29:32, og du kan selv se hva han sier om dagens løp i videoen nedenfor. Jann Post hadde nok et mål om sub 2:40 i dag. Det holdt nesten, med 2:40:43 på klokka ved målpassering.











