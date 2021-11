Værforholdene på Eidsvoll denne søndagen, stod i sterk kontrast mot den flotte høstdagen som ble servert da Perseløpet arrangerte hel- og halvmaraton for et par uker siden. I dag var været av det grå og triste slaget, og kombinert med at sesongen er skikkelig på hell for mange, så var deltakelsen noe laber denne gangen. Tjuetre løpere fullførte dagens løp, hvorav femten på 5-kilometer, syv på 10-kilometer og en på 3-kilometer.



1 av 4 satte pers

Til tross for at været var langt i fra optimalt for raske løpeturer, ble det notert ny personlig rekord for 26 prosent av deltakerne. Jon Texmon, Trude Melbye, Magnus Rusten, Magnus Bækkevar Semb, Linn Karlsvik, Birgit Engelsen kunne alle føre opp nye rekordtider i treningsjournalene sine.





Været stoppet ikke Magnus Bækkevar Semb (M11) i dag. Tvert i mot. Han satte til og med rekord i ruskeværet. (Foto: Bjørn Saksberg)







Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu IF var den raskeste gjennom 10 kilometer i dag. Sluttid 17:27 er imponerende for unggutten i klasse M12-13. (Foto: Bjørn Saksberg)





Dorte Foss fra Raufoss IL vant 5-kilometeren for kvinnene i dag. 21:19 ble det i mål. (Foto: Bjørn Saksberg)





10-kilometeren ble vunnet av Nils Kristen Sandtrøen fra Ren-Eng FIK. Han vant på 36:36. (Foto: Bjørn Saksberg)







Trude Melbye fra Royal Sportsklubb løp på 39:51, og vant kvinnenes 10-kilometer. Hun noterte med dette personlig rekord. (Foto: Bjørn Saksberg)