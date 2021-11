Arrangør Fossum IF melder om at det var nydelig vær, god stemning og store prestasjoner da terrengløpet Mærraskallen ble arrangert på Fossum sist lørdag.



Av de totalt 225 påmeldte deltakeren var det 187 som stilte til start og fullførte en av distansene som inngikk i arrangementet. På den lengste distansen, som var på 15 km, var det Annica Hernes og Didrik Smith som imponerte mest, vant og dermed ble årets Mærraskaller. De to vant også spurtprisen.



3 beste kvinner totalt på 15 km

1. Annica Margareta Hernes, Fossum IF 1:23:28

2. Elise Nygård Thorseng, Fossum if 174 1:23:44

3. Oda Sikkeland, Tyrving IL 1:26:01



3 beste menn totalt på 15 km

1. Didrik Smith 1:04:39

2. Petter Rypdal. IK Tjalve 1:04:55

3. Håvard Solberg 1:05:11



Komplette resultatlister (PDF-fil)



Se også arrangørens facebook-side for flere bilder fra premieutdelingen



