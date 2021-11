Søndag var det 20-årsjubileum for Glesværløpet som av Glesnes ungdoms- og idrettslag arrangeres i Øygarden kommune utenfor Bergen. Det ble en minnerik jubileumsfeiring siden Marius Sørli løp imponerende og satte solid løyperekord med tiden 13:46 i den 4,3 km lange løypa. Han hadde selv den gamle løyperekorden, satt i 2017, på 14.47. Det vil si at han i år løp drøye minutter raskere.



Nærmest ham i år, på 2. plass, fulgte Tomas Iversen Skoge på 15:49, mens Even Mortensen tok 3. plassen med 16:56.



Kvinneklassen ble vunnet av Rebekka Birkeland på 16:26, mens Lenda Benjaminsen kom på 2. plass med 19.17 og Ragnhild Korneliussen løp inn til tredjeplass med 22.43. I kvinneklassen er det for øvrig Eli Anne Dvergsdal som har løyperekorden på 15.48 satt i 2017.



Se bilder og resultater nedenfor





Premiepallen for kvinner.



Resultater kvinner

1. Rebekka Birkeland 16.26

2. Lena Benjaminsen 19.17

3. Ragnhild Korneliussen 22.43



Premiepallen for menn.



Resultater menn

1. Marius Sørli 13.46

2. Tomas Iversen Skoge 15.49

3. Even Mortensen 16.56

4. Robert Nilsen 17.03

5. Olav Benjaminsen 18.05

6. Martin Søreide 18.44

7. Simon Hagenes 22.19

8. Jarle Glesnes 23.24





Premiepallen for gutter.



Resultater gutter

1. Aksel K. Håkonsund 21.52

2. Vegard Hjørnevik 24.56

3. Teodor B. Pedersen 27.20

4. Malvin B. Pedersen 31.00

