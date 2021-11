Til søndag er det klart for den 37. utgaven av Jessheim Vintermaraton. Sist løpet ble arrangert, i 2019, var det for første gang i historien over 500 deltakere. Hele 633 fullførte løpet. Med andre ord en solid rekord. I fjor ble løpet, i likhet med så mange andre, avlyst på grunn av pandemien.



I skrivende stund, onsdag morgen, er det hele 996 forhåndspåmeldte, hvorav halvparten på halvmaraton som dermed blir den distansen med flest deltakere. Dette er allerede en vekst på 34 % i forhold til 2019 da det var 738 påmeldte. Det ligger med andre ord an til solid rekord også i antall fullførende deltakere når arrangementet er gjennomført søndag ettermiddag.



– Kanskje ender vi i nærheten av 1200 påmeldte, som gir en vekst på over 60 % i forhold til 2019, uttaler Hans Jørgen Borgen i arrangørklubben Ullensaker/Kisa IL til kondis.no.



– Dette er vi selvsagt ekstremt fornøyd med, spesielt når vi veit at det har vært et omfattende løpstilbud i høst og mange arrangører sliter med svært lave tall sammenlignet med 2019. Vi tror vi har fått mye tilbake for at vi klarte å gjennomføre Norgesløpet i 2020, som inkluderte NM halvmaraton, på en god måte, på tross av rammebetingelsene, tilføyer Borgen.



Størst vekst i prosent finner vi for kvinner på helmaraton der det allerede er påmeldt over 50 % flere enn i 2019, mens størst vekst i antall er det i øyeblikket for halvmaraton menn med 114 flere påmeldte enn i 2019.



Det er varslet gode forhold; rett over null grader og overskyet/lettskyet. Heller ikke mye vind.



Jessheim Vintermaraton har hatt god vekst i antall deltakere de siste årene. Og det ligger svært godt an til ny deltakerrekord også i år.



Løpets hjemmeside

Facebook



Startliste for alle distanser finner du HER



Ultradistansen 50 km og mål om norgesrekord

I likhet med tidligere år inngår maraton, halvmaraton og 10 km når Jessheim Vintermaraton arrangeres til søndag.



Nytt av årets er at også ultradistansen 50 km står på programmet. Blant de rundt 20 som i skrivende stund er påmeldt denne distansen, finner vi Magnus Erstad som etter at han vant Fredrikstad Maraton i fjor høst i et intervju med Kondis fortalte at han hadde mål om å sette ny norgesrekord på 50 km.



Det målet står fremdeles uoppnådd, så Erstad har planer om å gjøre et forsøk på Jessheim Vintermaraton.



– Koronapandemien satt jo en solid stopper for løp sist vinter og vår/sommer 2021, og når mulighetene kom nå i høst har det vært mye sjukdom i heimen med junior som begynte i barnehage i august. Så både Berlin og Rotterdam maraton gikk i dass. Men nå er formen ganske bra. Jeg trener mot Valencia maraton i desember og tar med Jessheim Vintermaraton 50 km på veien som en hardøkt, forteller Magnus Erstad til konids.no.



– Planen er å gå ut og løpe jevnt i 3:32-33-fart, noe som gir norgesrekord. Så får vi se hvor lenge det holder. Håper helt inn, men på 50 km utendørs midt i november i Norge skal jo litt klaffe. Skal ikke gå helt i kjelleren siden Valencia maraton er 1. prioritert. Men løypa er kjapp, værmeldingen ser bra ut, og har hyra på klubbkompis i Kamp/Vestheim, Fredrik Schwencke, som hare. Så vi får se! Ser ut som det blir et morsomt felt der ute. Kristian Ulriksen tar f.eks. turen rett fra høyden i Kenya, og kjenner jeg han rett får han lurt med noen andre habile løpere også, tilføyer Magnus Erstad.



Nåværende norgesrekord på 50 km tilhører Jarle Risa på 2.58.43 og ble satt i 2013. I februar i fjor debuterte Erstad på 50 km innendørs på Bislett med å løpe på 3.05.14, mens persen hans på maraton er på 2.23.51 - også den fra i fjor.





Magnus Erstad på vei mot mål da han vant Fredrikstad Maraton i 2020. (Foto: Bjørn Johannessen)





Også i år er det satt opp fartsholdere til ulike sluttider på distansene maraton, halvmaraton og 10 km. Her er fartsholderen til 50 minutter på 10 km i 2019. (Foto: Olav Engen)

Tidsskjema

10:00: Start maraton

10:08: Start 50 km

10:20: Start halvmaraton

13:00: Start 10 km

Se tidligere reportasjer:

2019: 53 % vekst på to år i tradisjonsrike Jessheim Vintermaraton

2018: Håkon Urdal og Therese Falk vant klart i rekordstort Vintermaraton

2016: Jessheim Vintermaraton på fint vinterføre

2015: Louise Skak og Henrik Fleisje vant Jessheim Vintermaraton

2014: Marit Karlsen og Paul Raistrick vant Jessheim Vintermaraton

2013: Venås og Strupstad vant maraton-NM

2012: Hafsås og Lerkerød vant vintermaraton

2011: Løyperekord av Karianne Søfting

2010: Foss og Hafsås vant Vintermaraton