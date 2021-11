New York City Marathon (NYCM) ble arrangert første gang i 1970 og har siden vært arrangert hvert år, men med unntak av 2012 de det ble avlyst på grunn av stormen Sandy sine herjinger og i fjor på grunn av koronapandemien (selv om det riktig nok ble arrangert virtuelt).



Kvinnene fikk delta fra og med 1971, altså året etter at løpet ble arrangert for første gang. Som nok de fleste maratonkjennere vet, har Grete Waitz vunnet New York Marathon hele 9 ganger (1978-1980, 1982-1986 og 1988). I tillegg vant Ingrid Kristiansen i 1989.





Grete Waitz har vunnet New York Marathon hele 9 ganger. Men her er hun etter en seier i Lidingöloppet.



NYCM 2019 - året før pandemien

New York Marathon har vært populært blant utenlandske løpere og mosjonister og rundt 50 prosent av deltakerne er utenlandske statsborgere fra omtrent alle verdens land. I 2019, altså forrige gang maratonløpet ble arrangert i New York, var det 53.520 fullførende deltakere. 25.053 av disse (altså 47 prosent) var ikke-amerikanske statsborgere. Blant deiise fant vi da 346 nordmenn.



NYCM anno 2021

Mye har skjedd i verden siden 2019. I fjor ble som nevnt New York Marathon avlyst for andre gang i løpet av arrangementets femtiårige historie. Den 50. utgaven av NYCM ble utsatt til i år, og selv i år ble det i et noe redusert format enn hva som tidligere har vært normalt. Streng innreisepolitikk til USA og generell frykt for reising og store folkemenngder grunnet smittefare og Covid-19 må ta mesteparten av skylden.



New York Marathon hadde i år 24.947 deltakere, altså mer enn halvering i forhold til siste løper ble arrangert. Kun 4619 av disse (18 prosent) var utenlandske statsborgere. Blant disse finner vi 15 nordmenn. Timothée Jung var best av disse med 2.34.02 og kom på 61. plass totalt, mens Karoline Skatteboe ble beste norske kvinne med 111. plass i dameklassen på 3:05:48.



Norske deltakere i New York Marathon 2021

Navn Klasse Nasjon Tid Plass totalt Timothée Jung M32 NOR 02:34:02 61 Andreas Hundven M30 NOR 02:49:58 259 Kjetil Orbekk M34 NOR 03:01:10 686 Karoline Skatteboe F28 NOR 03:05:48 855 Sten Rognes M51 NOR 03:06:30 894 Harald Sundby M38 NOR 03:26:26 2274 Bao Ton-That M30 NOR 03:43:55 4411 Ann Kristin Dyrkolbotn F48 NOR 03:46:59 4869 Bjorg Klem F42 NOR 03:54:26 6189 Joakim Nilsen M36 NOR 04:02:43 7805 Jon Moeller M48 NOR 04:15:20 10678 Monica Helmstetter F49 NOR 04:26:03 11706 Tine Hammernes Leopold F50 NOR 04:28:47 12201 Terje Eliassen M45 NOR 05:30:08 20096 Runar Gundersen M69 NOR 06:22:23 23257

Kenyanske Peres Jepchirchir vant kvinneklassen i årets utgave av New York Marathon på 2.22.39. (Foto: New York City Marathon)



Nesten identisk med 2019

Blant eliten var det vintertider på omtrent identiske tider som tilfellet var i 2019. Herreklassen ble i år vunnet av kenyanske Albert Korir på 2.08.22, mens hans landsmann Geoffrey Kamworor i 2019 vant på 2.08.13. Noe tilsvarende finner vi i kvinneklassen hvor Peres Jepchirchir i år vant på 2.22.39, mens Joyciline Jepkosgei i 2019 vant på 2.22.38. Begge fra Kenya.



De 10 beste menn totalt

Plass Navn Klasse Nasjon Tid 1 Albert Korir M27 KEN 02:08:22 2 Mohamed El Aaraby M31 MAR 02:09:06 3 Eyob Faniel M28 ITA 02:09:52 4 Elkanah Kibet M38 USA 02:11:15 5 Abdi Nageeye M32 NED 02:11:39 6 Kenenisa Bekele M39 ETH 02:12:52 7 Ben True M35 USA 02:12:53 8 Nathan Martin M31 USA 02:12:57 9 Kibiwott Kandie M25 KEN 02:13:43 10 Jared Ward M33 USA 02:14:06



De 10 beste kvinner totalt

Plass Navn Klasse Nasjon Tid 1 Peres Jepchirchir F28 KEN 02:22:39 2 Viola Cheptoo F32 KEN 02:22:44 3 Ababel Yeshaneh F30 ETH 02:22:52 4 Molly Seidel F27 USA 02:24:42 5 Helalia Johannes F41 NAM 02:26:09 6 Kellyn Taylor F35 USA 02:26:10 7 Annie Frisbie F24 USA 02:26:18 8 Laura Thweatt F32 USA 02:27:00 9 Grace Kahura F28 KEN 02:30:32 10 Stephanie Bruce F37 USA 02:31:05



