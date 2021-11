– Planen er å gå ut og løpe jevnt i 3:32-33-fart, noe som gir norgesrekord. Så får vi se hvor lenge det holder. Håper helt inn, men på 50 km utendørs midt i november i Norge skal jo litt klaffe sa Magnus Grøttum Erstad fra Kamp/Vestheim IF til kondis.no noen dager før løpet.



Magnus Erstad har mål om norgesrekord på 50 km

Nå vet vi hvordan det gikk. Han løp jevnt i 3:30-3:32 de første 3 milene, deretter litt fortere på den nest siste mila og enda fortere siste mila som gikk unna på 34 minutter. Dermed kunne han storme i mål til klar ny norsk bestenotering på 50 kilometer med 2:55:08, en forbedring av Jarle Risas rekord (2:58:43) fra 2013 med 3 minutter og 35 sekunder. Maraton ble passert på 2:28:37.

Vi tok en prat med Magnus for å høre hans opplevelse av forholdene og løpet:



- Det opplevdes ganske kaldt før start, så det var litt frem og tilbake med å finne dagens outfit. Men, var ikke glatt, lite vind og ellers bra. Jeg fikk satt ut egen drikke ved runding/ målgang og 5 kilometer ut i løypa, men arrangør hadde også et veldig godt opplegg med småflasker med drikke.

På forhånd annonserte du rekordforsøk med hjelp av klubbkamerater



- Ja, vi; Andreas Huse og klubbkompis i Kamp/Vestheim IL Fredrik Schwencke startet 50 km sammen, og som planlagt hang vi oss på maratontoget når de kom forbi start. Maratonløperne startet litt før oss på annet punkt i løypa, med bl.a Ulriksen, Sjurseth, Asgautsen, Grøgaard og Wermskog i feltet. Tanken var å kjøre rundt 3:33-32 fart som var skjema til norgesrekorden, hvor målet til alle i toget inklusive meg var å få en god økt til Valencia Marathon 5. desember.





Maratontoget: Vi ser blant annet 1196 Andreas Myhre Sjurseth, 1008 Kristian Ulriksen og 2251 Fredrik Schwencke. Mellom Sjurseth og Ulriksen ser vi Magnus Erstad. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



- Jeg håpet det skulle holde helt inn til 50, men hadde ikke tenkt til å gå i kjelleren og ødelegge maratonoppkjøringen for å nå 50 kilometer. Selv med mye sykdom i vinter, hvor både Rotterdam og Berlin Marathon har røket, så har formen de siste par ukene vært god, og etter 5 dårlige uker hadde jeg i oppkjøringen mot dette løpet fått to solide mengdeuker og håpet 3:32 fart skulle kjennes greit.

Hva skjedde rundt 30 kilometer? Splittidene viser at du tapte bortimot ett minutt.



- Vi gikk jevnt rundt 3:30 fart de første tre rundene, og hele gjengen virka veldig spreke. Det var god stemning og veldig moro å løpe i en såpass god gruppe. I kaldt vær, med mye drikke og gel inn, ble det en dopause i veikanten etter 30 km, og da gikk toget, sier Magnus uten å la seg sette ut av det.

- Jeg koblet ettter hvert opp med Fredrik Schwencke som haret meg til maratonpassering ca 2:27:45 (red. anm: resultatdatabase viser 2:28:37). Derfra og inn ble det solo, gikk greit å øke farten ett knepp og holde farten helt inn. Hadde da også godt selskap inn av en trivelig og ivrig arrangør på sykkel. Nådde målet om 50 kilometer uten å måtte i kjeller'n, og er veldig fornøyd med det.



Du er vel godt fornøyd med å sette rekord?



- Å ta med seg en bestenotering på 50 kilometer er artig , så får vi se hvor lenge den står. 50 kilometer er jo en litt sær distanse som ikke arrangeres så ofte, avslutter Magnus Ervik som skryter av arrangøren på Jessheim.

- All honør til arrangøren idag, et veldig bra arrangement med gode fasiliteter, trivelige funksjonærer, rask løype og bra logistikk. Det ble generelt løpt fort og folk var fornøyde!



Dette var andre gang Magnus løp 50 km, han løp på 3:05:14 på Bislett i februar 2020. Han har foreløpig "bare" gjennomført 6 maraton, første høsten 2018. Persen er fra Perseløpet på Sand i august 2020 på 2:23:51. Han hadde en solid treningvår og sommer i 2021, og håper å forberede maratonpersen en god del i Valencia i desember.



Topp 10 norske herreløpere på 50 km før dagens løp:

1 Jarle Risa 1976 Undheim IL 2:58:43 2013 Bislett (i) 2 John Henry Strupstad 1980 FIK Ren-Eng 2:59:00 2013 Bislett (i) 3 Magnus Winther Warvik 1994 NTNUI 2:59:09 2019 Brasov (VM) 4 Svein Ove Risa 1974 UNDHEIM IL 3:03:47 2015 Bislett (i) 5 Inge Hasund 1977 BØLER IF FRIIDRETT 3:04:54 2017 Bislett (i) 6 Magnus Erstad 1988 Kamp/Vestheim IF 3:05:14 2020 Bislett (i) 7 Simen Næss Berge 1992 Lillehammer IF 3:08:23 2019 Brasov (VM) 8 Gjermund Sørstad 1979 IF Sturla 3:09:05 2012 Bislett (i) 9 Eirik Gundersen 1979 Romerike Ultraløperklubb 3:09:11 2019 Bislett (i) 10 Torstein Bjerland 1979 Øvrebø 3:09:30 2018 Bislett (i)

Magnus Erstad sammen med klubbkompis i Kamp/Vestheim, Fredrik Schwencke, som var hare fram til passering maraton. (Privat foto)



Norsk bestenotering også av Kristine Beate Walhovd



Kristine Beate Walhovd på Bislett 50 km i 2019. (Foto: Kjell Vigestad)



I kvinneklassen ble det soleklar seier til Kristine Beate Walhovd fra IL i BUL, hun vant på meget sterke 3:34:09. Da vi først skrev denne omtalen gikk det oss hus forbi at også dette var norsk bestenotering.



Kristine har mange sterke resultater på 50 km tidligere, med 3:39:36 som best i Drammen i fjor. På Jessheim løp hun inn til 3:34:09 som er 11 sekunder bedre enn Rita Nordsveens norske bestenotering fra 2017 og en forbedring av egen pers med over 5 minutter.



Vi vil prøve å komme tilbake med et intervju av Kristine senere.

Topp 10 norske kvinneløpere på 50 km før dagens løp:

1 Rita Nordsveen 1971 FIL ORION 3:34:20 2017 Bislett (i) 2 Mona Grindberg 1972 Verdal Friidrettsklubb 3:36:05 2019 Bislett (i) 3 Hanna Sæverås Breivold 1990 Bøler IF 3:38:52 2019 Bislett (i) 4 Kristine Beate Walhovd 1976 BUL 3:39:36 2020 Kickmaster Ultra 3 5 Karianne G. Søfting 1986 Østmarka Triatlon 3:43:00 2012 Bislett (i) 6 Aud Stuhr 1976 SAUDA IL 3:43:06 2017 Bislett (i) 7 Ninette Banoun 1964 3:45:50 2018 Bislett (i) 8 Therese Falk 1975 Romerike Ultraløperklubb 3:45:58 2020 Kickmaster Ultra 5 9 Louise Skak 1976 Romerike Ultraløperklubb 3:46:39 2020 Bislett (i) 10 Ingrid Lid 1991 Romerike ultraløperklubb 3:52:27 2019 Bislett (i)



Johan Ingemarsson ble nummer to på 50 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Marianne Nesje kom på 3. plass på 50 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Erlend Berger Jenssen ble nummer 7 av gutta. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Stig Andy Kvalheim ble nummer 9 av gutta på 50 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Det var ikke så veldig mange med på denne første 50-kilometeren til Jessheim Vintermaraton. Dette kan endre seg til senere år, spesielt dersom forholdene blir like fine som i år - og man beholder den veldig raske løypa.

Det var til slutt 13 løpere som fullførte distansen, mens arrangementet totalt hadde rekordmange 900 fullførende totalt på de fire distansene.

50 kilometer menn (9 fullførende): 1 Magnus Erstad Kamp/Vestheim IF M23-34 2:55:08 2 Johan Ingemarsson Bærum Vest Racing Team M23-34 3:28:02 3 Kim Bertheussen M35-39 3:31:44 4 Frederik Bjørnstad Romerike Ultraløperklubb M45-49 4:00:02 5 Stian Øidvin Romerike Ultraløperklubb M35-39 4:21:51 6 Kai Glenn Borgersen Sportsklubben Vidar M60-64 4:46:02 7 Erlend Berger Jenssen M45-49 4:46:37 8 Nicolai Simensen M23-34 4:59:18 9 Stig Andy Kvalheim Romerike Ultraløperklubb M50-54 5:00:07 50 kilometer kvinner (4 fullførende): 1 Kristine Beate Walhovd BUL F45-49 3:34:09 2 Christine Marcussen BNBIL F23-34 4:46:02 3 Marianne Nesje Romerike Ultraløperklubb F55-59 4:48:47 4 Cecilie Longva Igesund Romerike Ultraløperklubb F45-49 5:08:45