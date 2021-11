Flaggene vaiet kraftig i vinden før start på Søgne stadion lørdag formiddag. (Foto fra løpets facebookside)



Det har vært mange småjusteringer på Morothon de siste årene pga. anleggsarbeid i løypa. I år ble ny stadion i Søgne tatt i bruk som start og målområde. Det ble derfor noen justering i inn- og utgang, men ellers var løypene som i 2019. Det var 30. gang Søgne Skiklubb og Søgne Friidrett arrangerte løpet som går på variernde underlag fra tartan og asfalt til en del grus og myr, men aller mest på sti. To mann, Gunnar Kåsa og Morten Borø har deltatt i samtlige Morothon, altså 30 løp strake løp siden starten i 1992.

Tøffe forhold

Det var surt i vinden og duskregn i luften, men det er jo menneskene som former stemningen. Folk møtte opp med godt humør. Det var en stedvis bløt løype, siden det har regnet ganske mye i det siste slik at den tøffe løypa var ekstra våt i år.





Starten klokken 10.00, Langmoro. (Foto: Sverre Larsen)





Starten klokken 10.30, Kortmoro. (Foto: Sverre Larsen)





Starten klokken 10.35, Barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)





Starten klokken 11.00, Langmoro. (Foto: Sverre Larsen)





Starten klokken 11.30, Kortmoro. (Foto: Sverre Larsen)



(Alle intervjuer: Sverre Larsen)

Vinneren av Langmoro

Vegard Danielsen fra Kristiansand O-klubb løp likevel inn på sterke 1.36.32 etter å ha hatt følge på første halvdel av Lars Aasheim Svaland fra Birkenes IL og Thomas Lindal fra KKG som ble henholdsvis 1.19 og 2.27 bak i mål.



Vegard Danielsen (31) fra Kristiansand Orienteringsklubb. (Foto: Sverre Larsen)

Hva skal til for å hevde seg i Søgne Morothon?



- Man må disponere kreftene riktig. Det gjelder å starte ikke for fort, og gjerne litt rolig de første 2/3-deler av løpet. Og deretter kan man løpe på det man makter!



Hva må til for å vinne her?



- Skal man vinne, må man trene godt nok og lenge nok. Dette er en god konkurranse, så man får brynt seg mot mange gode løpere!

Hva slags inntrykk fikk du av løpet?



-Det er første gang at jeg løper løpet. Det er ei veldig fin og krevende løype, og jeg liker meg her!

Kvarters vinnermargin

Hege Linn Eie Vatland, Lille Eigås Sport var med tiden 1.58,08 suverent raskeste dame med 15.01 ned til toeren Ingrid Bøylestad Landa fra Froland IL. Tine Holmer-Hoven fra Kristriansand Løpeklubb tok den siste pallplassen.

Med barneløpet inkludert deltok nærmere 200 løpere i Morothon 2021. Det var 116 som startet og 114 som fullførte "den lengste moroa", mens 38 nøyde seg med "Kortmoro".





Langmoro-pallen for kvinner ble besatt av (fra v.) Ingrid Bøylestad, Hege Linn Eie Vatland og Tine Holmer-Hoven. (Foto fra løpets facebookside)

Nr. 2 i Kortmoro



Jan Even Djupvik (48). (Foto: Sverre Larsen)

Hva synes du om traséen?



- Det er ei tøff løype. Den var veldig våt i år, siden det har regnet en del i det siste nå på høsten. Løypa er veldig kupert, og det er mye oppover. Man blir aldri ferdig med å trene på slike ting. Så alt slitet fortonte seg som en sann plage. Men det siste 2 km var greie!



Hva gjorde utslaget her i dag?



- Det er jevn og god trening, og treningen bør være variert mellom lange og korte økter, og jeg trener mest på lange distanser.

Ola Lohne, deltaker i barneløpet



Ola Lohne (6). (Foto: Sverre Larsen)

Hva gleder du deg til i dag?



-Det er å løpe, få premie og treffe andre barn.



Liker du å løpe?



- Ja, men nå har jeg en skade i det ene beinet, men jeg vil gjerne løpe fort! Jeg har løpt løpet før. Det er en runde på ca. 1 km. Jeg kommer fra Oslo, og mine fettere og kusiner skal løpe her i dag.

Lasse Johnsen, deltaker Langmoro



Lasse Johnsen (63). (Foto: Sverre Larsen)



Hvorfor løper du her i dag?



- Det er et morsomt løp og ei gøyal løype. Jeg er her mest med for å løpe, men også for å møte nye mennesker.



Har du noen motivasjon for løpet?



- Jeg løper av gammel vane. Jeg er ikke så veldig fokusert på tid, men det dreier seg mer om å komme seg rundt og få sett nye steder. Alderen preger jo meg som alle andre etter hvert, og det betyr at jeg ikke kan løpe så fort som før.



Hva er dine beste råd for trening og konkurranse?



- Jeg prøver å holde en jevn og stabil trening. Jeg forsøker å gå kontrollert ut, men det er lettere sagt enn gjort, og så holde en overkommelig fart hele veien.

Endre Lunden, deltaker Langmoro



Endre Lunden (40. (Foto: Sverre Larsen)



Hvordan var løpet?



- Det var gøy. Jeg var med i fjor. Det er ei fin og krevende løype. Jeg liker stier og terreng heller enn grus. Og så kommer man seg rundt, og får sett nye steder. Det er inspirerende.



Hvordan trener du og holder deg i form?



- Jeg løper 3 ganger i uka. Jeg har en langtur i helga på 15 til 20 km. Og så løper jeg litt kortere i uka.



Hva synes du er idéen med dette løpet?



- Det er å komme seg ut i naturen og løpe i skogen. Jeg er med på mange løp i løpet av sesongen. Denne løypa går også på nye og ukjente steder for meg, og løypa er fornuftig lagt av arrangøren.



Kjenner du noen som løper i disse løpene i Agder?



- Ja, jeg kjenner en del! Jeg er med i en gjeng som trener sammen.

Håkon Lohne, arrangør fra Søgne Skiklubb



Håkon Lohne (45). (Foto: Sverre Larsen)

Hvorfor heter det Søgne Morothon dette løpet?



- Det går i Søgne, og så ønsker vi at det skal være moro. Det har blitt en tradisjon, og vi feirer 30 års jubileum i disse dager. De gamle gutta før oss løp og hadde fest på kvelden og natta på Heimklang etter løpet. I dag er det kun løp, men de evnet å gjøre løpet moro. I dag er løpet seriøs moro, siden mange ønsker ei god tid!



Hva får deltakerne med å stille til start i dette løpet, og hva får de med faktisk å gjennomføre dette løpet?



- De får det tøffeste løpet på Sørlandet. Det er knallhardt, og det er utfordrende løpsteknisk. Vi har flest høydemeter pr. km, og så er det flott utsikt fra toppene, om man tar seg noe tid til å nyte den.



Hvorfor må folk bare være med på Søgne Morothon



-Det er et skikkelig skogsløp, og det er krevende. Og så kan vi bruke visjonen til de lokale, om at dette løpet er kortreist moro! Det er mange som kan nå løpet, siden mange har bil.I år er løpet ekstremt blaut, og det er en utfordring å stille til start og gjennomføre hele løpet på ei god tid! Vi ønsker at alle får frem sitt beste!





Det var flere som måtte strekke ut etter løpet, og en av dem var Edvard Dean som var fornøyd med eget løp. (Foto: Sverre Larsen)



Glimt fra ute i løypa der det var 3 drikkestasjoner på Langmoro og 2 drikkestasjoner på Kortmoro. (Foto: Sverre Larsen)



De beste i Søgne Morothon 13.11.2021: Morothon - 20 km kvinner (24 deltagere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Hege Linn Eie Vatland Lille Eigås Sport D 18+ 01:58:08 00:00 2 Ingrid Bøylestad Landa Froland IL D 18+ 02:13:09 15:01 3 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb D 18+ 02:15:02 16:54 4 Ausra A. Johansen Langenes D 18+ 02:17:30 19:22 5 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL D 18+ 02:21:51 23:43 6 Linda Moseid Søgne Skiklubb D 18+ 02:27:08 29:00 7 Emma Roos KRISTIANSAND S K13-17 02:29:06 30:58 8 Charlotte Aspholm Løplabbet D 18+ 02:30:49 32:41 9 Mari Melsom Kristensen Kristiansand Løpeklubb D 18+ 02:32:34 34:26 10 Silje Gauslaa SØGNE D 18+ 02:34:39 36:31 Morothon - 20 km menn (84 deltagere): 1 Vegard Danielsen Kristiansand O-klubb H 18+ 01:36:32 00:00 2 Lars Aasheim Svaland Birkenes IL H 18+ 01:37:51 01:19 3 Thomas Lindal KKG H 18+ 01:38:59 02:27 4 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Krs H 18+ 01:46:20 09:48 5 Tormod Klungland SØGNE H 18+ 01:47:21 10:49 6 Terje Fredriksen Kristiansand Løpeklubb H 18+ 01:50:04 13:32 7 Truls Klungland SØGNE H 18+ 01:54:22 17:50 8 Marius Engeland Kristiansand Løpeklubb H 18+ 01:54:39 18:07 9 Glenn Hove SØGNE H 18+ 01:56:55 20:23 9 Lars Sodefjed Kristiansand Løpeklubb H 18+ 01:56:55 20:23 11 Mats Lohne Sør-Installasjon H 18+ 01:58:28 21:56 12 Reidar Askildsen SØGNE H 18+ 01:59:26 22:54 13 Johnny Hansen Kristiansand Løpeklubb H 18+ 01:59:44 23:12 14 Erlend W.fone Gjerstad IL H 18+ 02:01:56 25:24 15 Kenneth Sløgedal Marnardal IL H 18+ 02:02:32 26:00 16 Trond Sverre Hagelien KRISTIANSAND S H 18+ 02:03:38 27:06 17 Alexander Helleland KRISTIANSAND S H 18+ 02:03:54 27:22 18 Audun Flateland Arendal Triathlon/Sshf BIL H 18+ 02:04:30 27:58 19 Tor Arne Birkeland Giv Akt IL H 18+ 02:04:37 28:05 20 Andre Holbæk Vindbjart IL H 18+ 02:04:45 28:13 Kortmoro - 10 km kvinner (19 deltagere): 1 Lisa Mjaaland Oddersjaa SSK K9-12 01:02:21 00:00 2 Ida Helene Sangvik Nilsen Søgne Skikmubb K13-17 01:09:34 07:13 3 Anita Elén Smette SØGNE D 18+ 01:11:21 09:00 4 Astrid Brodersen Team Mosjon D 18+ 01:12:50 10:29 5 Karina Holte KRISTIANSAND S D 18+ 01:13:28 11:07 6 Monica Hurley SØGNE D 18+ 01:15:15 12:54 7 Lillian Solberg KRISTIANSAND S D 18+ 01:15:37 13:16 8 Karianne Tønne Egenes SØGNE D 18+ 01:15:44 13:23 9 Silje Bøen Komkam D 18+ 01:16:11 13:50 10 Vilde Lohne Søgne IL K13-17 01:19:29 17:08 Kortmoro - 10 km menn (9 deltagere): 1 Brage Bjorvand Josefsen Oddersjaa SSK M9-12 01:00:16 00:00 2 Morten Borø Glencore Nikkelverk H 18+ 01:07:04 06:48 3 Jan Even Djupvik LYNGDAL H 18+ 01:07:08 06:52 4 Edgard Ellertsen Glencore Nikkelverket H 18+ 01:08:11 07:55 5 Halvor Aamodt SØGNE H 18+ 01:08:55 08:39

