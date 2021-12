Da klarsignalet kom, var vi klare. Flyturen gikk fra Ålesund til Oslo, via København til Los Angeles. Etter fem dager med sightseeing i millionbyen gikk reisen videre til Honolulu på øygruppen Hawaii.



Vi valgte å bo på et hotell i byen som lå midt mellom og med gåavstand til start-og målområdet. Starten gikk kl. 05.00 om morgenen søndag, så vekkerklokken blei satt på 02.00 slik at vi kunne få i oss mat i god tid før start. Med andre ord, vi la oss tidlig den kvelden (ettermiddagen) før løpet. Det er ikke mange løp i verden som er så eksotisk og fremmedartet for oss nordboere som Honolulu Marathon. De to første timene løper vi i mørke, slik at solbrillene ikke blei plukket fram før halveis i løypen. Løpet startet i et et forrykende fyrverkeri. Temperaturen ved start lå på rundt 26 grader og luftfuktigheten var høy.





Løpet startet kl. 05.00 i mørket og i fyrverkeri. (Foto: Arrangør)



Honolulu Marathon har et tak på 33.000 deltakere og det blir fulltegnet hvert år. Men ikke i år på grunn av pandemeien. 16-17000 japanere pleier å delta. Men Japan har nå strenge smitteverntiltak, og deltakerne måtte gjennom 14 dager karantene før de slipper inn igjen i Japan. Derfor var det bare 700 japanare som møtte opp til årets løp. De to hovedsponsorene er også japanske. Til tross for liten japansk deltakelse, valgte sponsorene å være solidariske og støtte arrangøren slik at løpet kunne arrangeres. Arrangøren meldte på forhånd om totalt 14000 påmeldte deltakere, men på grunn av usikkerheten rundt gjennomføringen av arrangementet, var det bare 6233 løpere som møtte opp og fullførte maraton, 2481 deltakere kom i mål på 10 km og på 1 mile var der 789 fullførende deltakere.

Foruten drikkestasjoner med sportsdrikk og geler, var det også drikkestasjoner der man selv kunne forsyne seg med vann. Da måtte man selv ha med flaske eller beger. (Foto: Arrangør)



Vi opplevde strenge smitteverntiltak over alt i Honolulu. Alle bar munnbind, mange også ute i friluft. Overalt hvor vi skulle inn måtte vi vise koronasertifikat. På reisen blei vi testet tre ganger. Faktisk var smittevertiltaka strengere enn i Norge. De som ikke ville starte i tette startfelt, kunne krysse startlinjen seinest 45 minutter etter at startsignalet hadde gått. Riktig tid fikk de uansett. Maratonløypen bestod av ei runde, men i to sløyfer. Løypa var flat, bortsett fra stigningen opp til foten av Diamond Head. Denne var på ca 40 meter og den måtte vi passere to ganger.



Det er ikke nødvendig med mye påkledning under Honolulu Marathon. (Foto: Arrangør)



Vinnertidene på maraton fikk Emanuell Saina, Kenya på tiden 2.14.30 og Lanni Marchant, Canada med 2.41.24

Det spesielle med Honolulu Marathon er at arrangøren har ingen limit-tid. Alle får fullføre. Tidtaking, drikkestasjoner og sperring av løypen er oppe og går til siste løper er i mål, uansatt når. Hvilke service av en arrangør. I år brukte siste mann, for det var en mann, ei sluttid på 15.08.51. Den eldste som fullførte var ei kvinne på 91 år. Mathea Allansmith kom i mål på tiden 10.38.59 og hadde flere hundre maratonløpere bak seg.

Norske reiseselskap pleier å arrangere turer til Honolulu Maraton, men ikke i år. Vi oppdaget ikke en eineste nordmann på arrangementet, utennom oss to fra Ålesund. Den eineste nordboeren vi observerte, var et par svensker på Expo-en, dagen før løpet.

Neste år går arrangementet søndag 11. desember og vi anbefaler absolutt Honolulu Marathon. Her kan man også gå en maraton uten å tenke på tiden. Løpet kan kombineres med ferie, gjerne for heile familien. Arrangementet har tilbud om maraton, 10 km og en engelsk mile (1,6 km).

