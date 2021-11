Jon Hendens Minnepris tildeles løpere som gjennom en årrekke har vært ivrige deltakere i norske maraton- og halvmaratonløp, og som til tross for hyppig deltakelse har oppnådd gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger. Lars har mange svært gode resultater fra maraton og ultraløp gjennom en årrekke. Faktisk så løper han fortsatt så bra at Lars som startet i klasse 65-69 år kom i mål over 15 minutter før den 10 år yngre Kondispresidenten som egentlig skulle dele ut prisen. For at ikke Lars skulle stå å fryse for lenge i målområdet ble derfor prisen delt ut av undertegnede isteden. Prismottakeren ble svært overrasket da han fikk høre av speaker at han var tildelt Jon Hendens minnepris, og enda mer overrasket da han fikk høre om alt hemmeligholdet rundt tildelingen.

Kondis vil helst at en pris som henger så høyt som Jon Hendens Minnepris skal deles ut på et idrettsarrangement der prismottakeren er deltaker. For Lars sitt vedkommende var ikke det helt enkelt. Han har slitt med en hamstringsskade i over et år. Han har trent lite og kun løpt kortere distanser på trening. Vi avtalte derfor med hans kone, Wenche Dørum, om at hun skulle ta kontakt om han meldte seg på et løp. Som en nødløsning tenkte vi å få arrangøren av Bislett 24-timers til å kalle inn Lars til en dugnad. Det ble heldigvis ikke nødvendig. Lars ble frisk nok etter skaden til å stille til start på maratondistansen under Jessheim Vintermaraton. Han var også sprek nok til å fullføre på en tid som lå opp mot det samme som han løp på før skaden.

Det står i statuttene til Jon Hendens Minnepris at aktuelle kandidater må ha utvist god idrettsånd, ikke søkt å oppnå særbehandling hos løpsarrangørene, og må ikke ha vært særlig opptatt av å fremheve egne prestasjoner overfor andre. Det var et enstemmig Maratonutvalg som kom til beslutningen om å tildele Lars prisen.