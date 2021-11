Søndagens 37. utgave av Jessheim Vintermaraton kunne skilte med solid deltakerrekord og rekordmange distanser. Rekorden på 663 fullførende fra 2019 ble grundig slått da 900 deltakere fullførte en av de fem distansene på Jessheim. Ny distanse i år var 50 kilometer.

De fullførende fordelte seg slik: 267 på 10 km, 455 på halvmaraton, 165 på maraton og 13 på ultraløp 50 km.

Se også: Magnus Erstad vant 50 km på ny norsk bestenotering 2:55:08

Seier til debutant på kvinnenes maraton

Det var en svært fornøyd Camilla Bønøgård fra Tistedal som kom i mål som beste kvinne på maratondistansen. Hun hadde aldri løpt maraton før, og nå hadde hun løpt i mål som vinner.

– Jeg åpnet kontrollert og det kjentes veldig bra hele veien. Det ble tungt da det var igjen 5 kilometer, men det gikk bra, sier Camilla når hun kommer i mål.

Maraton kvinner (28 fullførende): 1 Camilla Bønøgård Tistedal F23-34 2:54:53 2 Line Askheim F23-34 2:57:06 3 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb F45-49 3:07:52 4 Marit A. Laulo Equinor BIL F55-59 3:13:37 5 Rikke Melstrøm Slåstad IL F35-39 3:26:26 6 Rønnaug T. Skille Team Skille F50-54 3:26:35 7 Jenny Toftner BUL F45-49 3:28:42 8 Louise Skak Romerike Ultraløperklubb F45-49 3:29:20 9 Lise Lotte Ågedal ROS F35-39 3:34:32 10 Tone-Mette Tømte F20-22 3:39:03 11 Ane Emaus F45-49 3:44:34 12 Ellen Stensrud F40-44 3:48:49 13 Vigdis Gabrielsen Sandø Team Kondis F40-44 3:49:43 14 Bente Langøigjelten Hamarløperne F50-54 3:49:53 15 Anna Wollebæk Bøler IF Friidrett F23-34 3:49:53

Maratonseier som oppladning til Valencia for Andreas Myhre Sjurseth



Samlet gruppe: I herreklassen var det en gruppe som holdt sammen under store deler av løpet. Foran t.v. løper vinner Andreas Myhre Sjurseth med Kristian Ulriksen ved sin side. Kristian ble nummer to i mål. På tredjeplass kom Thomas Asgautsen (orange singlet). Foran til høyre løper Magnus Warvik som litt tidligere hadde løpt i mål som vinner av halvmaraton. Her har han begitt seg ut på en ny runde sammen med ledergruppa på helmaraton. (Foto: Marianne Røhme)

For flere av løperne på bildet var Jessheim Vintermaraton kun en gjennomkjøring mot Valencia Marathon 5. desember. Andreas Myhre Sjurseth fra SK Vidar forteller når han kommer i mål at dette kun var en treningstur mot Valencia.

– Jeg har ikke lagt opp treninga mot dette løpet. Dette var kun en treningstur. Totalt har jeg løpt 180 kilometer denne uka, sier han og legger til at han synes han fikk et positivt svar fra kroppen.

Det gjorde også Thomas som kom på tredjeplass.

– De foran dro jevnt og jeg fikk et perfekt løp, sier han og legger til at målet i Valencia er å løpe så fort som mulig, og forhåpentligvis kommer han under 2.24.

Også Kristian Ulriksen på andreplass var godt fornøyd med løpet.

– Det var viktig med en god langtur nå. Dette var en fin gjeng og et godt selskap å løpe sammen med, sier han.

Hele 43 herreløpere løp raskere enn 3 timer.

Maraton menn (137 fullførende): 1 Andreas Myhre Sjurseth Sportsklubben Vidar M35-39 2:27:33 2 Kristian Ulriksen Ros M35-39 2:27:50 3 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M23-34 2:28:12 4 Even Nikolai Kjensbekk Høybråten og Stovner IL M23-34 2:36:18 5 Truls Grøstad BDO Lillestrøm M23-34 2:37:17 6 Andre Bjugstad M23-34 2:44:28 7 Håkon Urdal Rygge IL M40-44 2:44:38 8 Fabian Stenhaug M23-34 2:44:45 9 Ronny Sommer Kjær Running Hvidovre M23-34 2:44:48 10 Lars Peter Raknes M23-34 2:46:41 11 Reidar Bohlin Borgersen M40-44 2:48:08 12 Eivind Gjøystdal Ullensaker/Kisa IL M40-44 2:49:49 13 Lars Haugvad 1395Sidelengs M35-39 2:50:03 14 Erlend Rinden Oslostudentenes IK - Friidrett M23-34 2:50:07 15 Kenneth Breen Høybråten og Stovner IL M45-49 2:50:59

455 løpere fullførte halvmaraton



Løp bra: Silje Torsvik i orange overdel løp inn til en andreplass på halvmaraton på tida 1.18.49. Vinner, Astrid Brathaug Sørseth, fikk vi dessverre ikke med på bilde. (Foto: Marianne Røhme)



Vant. Magnus Warvik vant halvmaraton. Samtiidig mistet han den norske bestenoteringen på 50 km utendørs til en annen Magnus. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Fartsholder. Hanne Mette Sande på halvmaraton har mange følgere. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Julenissen. Pål nissen Heldaas løp halvmaraton på 1:40. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Herreklassen på halvmaraton ble vunnet av Magnus Warvik fra Oslostudentenes IK på 1:07:55, mens kvinneklassen fikk en soleklar vinner i Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL med tiden 1:14:58.

Her registrerer vi også ny norsk aldersrekord i Menn 80-84 år av Kristian Brørs Lind fra Røa IL på 1:52:20 - som gir en snittfart på 5:17 min/km! Den tidligere rekorden Alf Hartvik Austvik i 2013 med 1:53:37.

Halvmaraton menn (347 fullførende): 1 Magnus Warvik Oslostudentenes IK - Friidrett M23-34 1:07:55 2 Mads Orø Olsen Ringerike Friidrettsklubb M18-19 1:09:37 3 Kristian Grue Ullensaker/Kisa IL M23-34 1:10:06 4 Hans Christian Tungesvik M23-34 1:10:26 5 Magnus Salberg Lillehammer IF M23-34 1:10:37 6 Stian Vestbø Haugesund Idrettslag Friidrett M40-44 1:12:05 7 Bjorn Wastvedt OSI Friidrett M23-34 1:12:30 8 Joakim Øyen Bøler IF Friidrett M23-34 1:13:32 9 Knut Borkholm Sturla M18-19 1:14:34 10 Sindre Nås M23-34 1:14:38 11 Victor Samuel Synnestvedt Åsen IL M23-34 1:14:53 12 Jørgen Korum Oslostudentenes IK - Friidrett M23-34 1:15:01 13 Bjørn Erik Langstein Tomrefjord IL M23-34 1:15:32 14 Kristian Fridtjof Funderud Svinndal Ski og Triatlon M23-34 1:15:40 15 Henrik Natvig Nittedal IL M35-39 1:16:16 Halvmaraton kvinner (108 fullførende): 1 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL F23-34 1:14:58 2 Silje Torsvik Spirit Stavanger Friidrettsklubb F23-34 1:18:46 3 Siri S. Ness Evensmo Lyn Ski F35-39 1:20:31 4 Line Sørensen-Ødegård F35-39 1:25:23 5 Linn Tidemandsen Fuel Reklamebyrå as F40-44 1:26:09 6 Jenny Wissting Svorkmo N.O.I. F40-44 1:26:44 7 June Kieu-Van Bui Oslostudentenes IK - Friidrett F23-34 1:29:01 8 Marthe Haavind Rustad IL F40-44 1:29:07 9 Silje Myklatun Tyrving IL F40-44 1:29:12 10 Janne Bjørneboe Nederlaget F35-39 1:29:23 11 Jane Horpestad F35-39 1:29:39 12 Anette Killerud Ødegård F23-34 1:31:22 13 Rita Steinsvik Romerike Ultraløperklubb F45-49 1:32:08 14 Heidi Syversen FIK Orion F23-34 1:33:33 15 Anne STORSLETT Moelven IL F23-34 1:33:58

Nå er det også mange som løper kortdistansen på Jessheim Vintermaraton

I år fikk også "kortdistansen" på Jessheim Vintermaraton et skikkelig oppsving med hele 165 fullførende løpere. Dette skyldes nok ikke minst den svært raske løypa som benyttes, og som mange også løp under Norgesløpet forrige måned.



Raskt ut: Da starten på 10-kilometeren gikk var Pål Onsrud tidlig ute med å ta teten. Han kom i mål på en andreplass bak Robert Hisdal (startnummer 2187) som her ligger som nummer to. (Foto: Marianne Røhme)



Først ut: Også i kvinneklassen var det personen som endte på andreplass som gikk raskest ut. Her ser vi nr 2200 Mathilde Hagen som går friskt ut, mens vinneren av distansen, nr 1871 Anne Murvold kan skimtes litt lenger bak. (Foto: Marianne Røhme)



10 km menn (171 fullførende): 1 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 32:22 2 Pål Onsrud Team Sportsmanden M23-34 32:27 3 Gustav Vasdal Oslostudentenes IK - Friidrett M23-34 32:52 4 David Stefan Rieger Ren-Eng, FIK - Friidrett M20-22 34:05 5 Mads Buhaug Øyer-13 IF M23-34 34:09 6 Jacob Hystad Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 34:14 7 Eirik Landheim Tynset IF M23-34 34:29 8 Daniel Straum M23-34 34:48 9 Lars Mikkel Reiersen Røa IL M23-34 34:52 10 Joackim Ryen Mjøndalen IF M23-34 34:54 11 Halvor Myhrvold Sportsklubben Vidar M23-34 34:55 12 Abdullahi Abdirahman Nordre Land IL - Friidrett M17 34:55 13 Kristen Aaby Sigdal Friidrettsklubb M60-64 35:17 14 Alf-Georg Joranger Fredrikstad IF M40-44 35:43 15 Joakim Borgen M35-39 36:03 10 km kvinner (96 fullførende): 1 Anne Murvold Oslostudentenes IK - Friidrett F23-34 37:26 2 Mathilde Hagen Ullensaker/Kisa IL F20-22 38:42 3 Hilde Landheim F23-34 39:22 4 Guri Lillehaug Norconsult BIL F23-34 40:44 5 Katrine Støa F23-34 41:01 6 Sigrun Aker Nordeng Oslostudentenes IK - Friidrett F23-34 42:47 7 Ingeborg Akstad F17-18 42:54 8 Sigrid Marie Lindkjølen Magnor UL F40-44 43:05 9 Synne Marie Lindkjølen Bergkvist Magnor UL F14 43:06 10 Torill Ytterhus Haugset Oslostudentenes IK - Friidrett F23-34 43:08 11 Kine Skogli F23-34 43:11 12 Julie S Flaagen Løpegruppa Jessheim F23-34 43:15 13 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett F50-54 43:25 14 Linnéa Öberg F23-34 43:35 15 Siri Slotterøy Johnsen Koll IL F45-49 45:07



Løpets hjemmeside

Alle resultater