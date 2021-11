Tor-Aanen Kallekleiv startet med en målsetning om å perse på maraton, samt å komme seg under 2:30 da han startet på sitt løp i Maratonkarusellen. Og siden løyperekorden er på 2:29:46 så ble det et naturlig mål å ta den rekorden, som ble satt av Tage Morken Augustson i fjor. Men da Tor-Aanen passerte målstreken så var han akkurat litt for sein til begge deler, for tiden ble 2:30:49. Men det var altså ikke så langt unna.

Tage Morken Augustson var også med i helgens løp i Maratonkarusellen, men han nøyde seg med halvmaraton denne gangen etter å ha slitt med diverse infeksjonssykdommer hele den siste måneden. Men han vant like fullt ganske klart på tiden 1:12:22.

Tor-Aanen Kallekleiv kunne etter løpet forklare at han alltid prøver å være offensiv i løpene sine. Og at det som var det primære målet var å perse, og det gjorde han. Så alt i alt var det en fornøyd vinner av helmaraton, selv om han ikke klarte å innkassere løyperekord og pengepremien som følger denne.



Tor-Aanen Kallekleiv.

– Kilometerangivelsene underveis stemte ikke med klokken, og da var det litt vanskelig å vite, forteller Tor-Aanen.

– Jeg så at jeg lå 300 meter foran løyperekorden ved vending, fra der ble det likt igjen. Jeg passerte halvveis på 1:14:37 og lå da litt foran skjema. Jeg løp mye på følelsen, og det kjentes greit ut.

– Problemet er at jeg løper 5 mil i uken og jeg har nesten ingen langturer, og skal man klare en maratondistanse så krever det minst en langtur i uken, erkjenner Tor-Aanen.

– Jeg fikk sting når jeg hadde tre kilometer igjen, så jeg måtte litt ned på farten. Løypen er litt kupert mot slutten og da klarer man ikke å holde farten. Jeg fikk veldig tunge bein mot slutten.

– Men jeg er kjempefornøyd jeg, dette var deilig. Det er kjekt å se at kroppen virker, det er jo bare et år siden jeg var nede for telling.

Dette løpet i Maratonkarusellen var et utsatt løp som egentlig skulle gått i januar, under navnet Bergen Vintermaraton, men det måtte utsettes på grunn av pandemien. Det blir dermed løp i Maratonkarusellen hver måned denne høsten.

Forholdene for løperne var nærmest perfekte denne gangen, det var 10 grader, vindstille og tørr asfalt, som ikke er en selvfølge på noen tid av året, spesielt ikke senhøstes.

Det ble løpt i den vanlige traseen som går fra Fana Stadion og opp til vending ved Kalandsvannet, med to slike runder på helmaraton.

Det var Hilde Beate Dalland som vant kvinnenes helmaraton. Hun løp hele veien sammen med Annbjørg Haga, og Hilde Beate avgjorde duellen helt mot slutten av løpet i innspurten mot mål. På tredjeplassen kom den finske løperen Milla Koistinen som deltok i Maratonkarusellen for første gang. Patricia Viviana A. Flataker tok her fjerdeplassen.

På halvmaraton ble det Leni Økland-Lihaug som var den beste kvinne, hun holdt Sara Marie Skjellstad bak seg gjennom hele løpet, og fikk et minutts differanse i mål. Kari Johannesen Sigdestad klokket inn minuttet etter henne igjen.

Det var i alt 117 deltakere i denne utgaven av Maratonkarusellen.

Resultater menn helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 35-39 2:30:49 2 2 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN Menn 23-34 2:53:47 3 1462 Øyvind Loftås ESPELAND Menn 40-44 2:55:09 4 1418 Stein Tore Vinterstø Fil Aks-77 Menn 45-49 2:57:36 5 1460 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES Menn 40-44 2:59:03 6 1427 Adrien Dautheville BSI Friluft Menn 23-34 3:01:12 7 1384 Richard Lunde Os Overvektsklubb Menn 35-39 3:03:04 8 1135 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 3:03:07 9 99 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:04:15 10 1432 Tore Klanderud Varegg Fleridrett Menn 50-54 3:08:55 11 1465 Hallvar Fjell Litlesotra Orienteringsklubb Menn 40-44 3:10:53 12 1469 Gisle Pedersen Bergen Triathlon Club Menn 55-59 3:22:08 13 1385 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne Menn 40-44 3:24:38 14 10 Helge Hagen FRI IL / ABB Menn 45-49 3:34:05 15 50 Jon Anders Kongsrud BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:38:22 16 1443 Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Club Menn 60-64 4:00:43 17 1132 Per Audun Heskestad Fil Aks-77 / Per Audun Heskestad / Frekhaug Løpe- og Hostesaftlag Menn 65-69 4:09:52 18 25 Victor Ronald Larsen FYLLINGSDALEN Menn 75-79 4:32:13 19 22 Bjørn Skarveland Kondis Menn 70-74 4:35:40 20 1148 Janos Kozma FRI IL / Asko Menn 40-44 4:41:49 21 1471 Inge Asbjørn Haugen Hornindal IL Menn 65-69 5:36:48



Thomas Schjøtt Hannevig inn til andreplassen.



Øyvind Loftås var godt fornøyd med pallplass og å komme under tre timer, etter en litt skadetrøblete sesong.





Inge Asbjørn Haugen er den som har løpt flest maratonløp her i landet. Her passerer han halvveis litt etter at vinnerne har kommet i mål. På dette tidspunktet har han gjennomført akkurat 623 og et halvt maraton.



Adrien Dautheville kommer fra Frankrike og deltok på Maratonkarusellen for første gang. Tiden ble litt over 3 timer, og inn på en sjetteplass.



Bjørn Tore Kronen Taranger hadde en motivasjonspost ute i løypen. Selv deltok han ikke denne gangen siden han samler krefter til Bislett 24-timers neste helg.



Premiepallen for kvinner helmaraton: Annbjørg Haga, Hilde Beate Dalland og Milla Koistinen.

Resultater kvinner helmaraton:



Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1445 Hilde Beate Dalland Kvinner 50-54 3:37:40 2 30 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 3:37:49 3 1420 Milla Koistinen HIDRASUND Kvinner 20-22 3:39:08 4 1584 Patricia Viviana A. Flataker Fjellgeitene/ Melkesyre Kvinner 35-39 5:08:30



Start halvmaraton. Her ser vi Øyvind Risnes, Frode Monsen og Andre Kjærgård.



Tage Morken Augustson vant halvmaraton denne gangen. Han kan fortelle at han har begynt å se fremover mot neste års Bergen City Marathon med en plan om å gjenta suksessen fra i år, da han vant helmaraton. Det er som kjent alltid vanskelig å gjenta suksess.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1493 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell Menn 23-34 1:12:22 2 41 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb/Equinor Menn 40-44 1:14:06 3 1503 Leif Kåre Hatlevoll BERGEN Menn 35-39 1:15:53 4 1482 Erlend Hjelle Bjørgvin Løpeklubb Menn 23-34 1:16:15 5 39 Truls Nesslin NESTTUN Menn 35-39 1:17:40 6 1442 Anders Espeland Mjåtveit Varegg Fleridrett Menn 23-34 1:19:55 7 1517 Martin Viksund BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 1:21:56 8 1179 Christian Raknes Mowi ASA Menn 35-39 1:22:03 9 1163 Arturas Minikauskas Varegg Menn 35-39 1:23:52 10 1512 Robert Nilsen Robert Nilsen / H_400-Aktiv Menn 40-44 1:24:24 11 1486 Magnus Morbech BERGEN Menn 23-34 1:25:38 12 1529 Tore Nymark Varegg Fleridrett Menn 50-54 1:27:11 13 40 Heine Solberg RÅDAL Menn 40-44 1:28:02 14 1514 Jone Gravdal Askøy STK Menn 40-44 1:28:40 15 1429 Anders Austad SSR Racing Menn 23-34 1:28:40



Håvard Berland løper inn til en andreplass, knappe to minutter etter Tage.







Rebecca Hilland stilte til start denne gangen. Det er hun som har løyperekorden for kvinner på både hel- og halvmaraton, men denne gangen brøt hun. Her ligger hun ved siden av Leif Kåre Hatlevoll som løp inn til 1:15:53 og en tredjeplass.



Det ble Leni Økland-Lihaug som løp inn som beste kvinne på halvmaraton.

Resultat kvinner halvmaraton.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1417 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 1:38:23 2 1431 Sara Marie Skjellstad BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 23-34 1:39:28 3 1573 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne Kvinner 45-49 1:40:38 4 1424 Tone Raaen Hordaland Tingrett Kvinner 40-44 1:42:56 5 1403 Christine Bartz Loddefjord Løperne/Team Trivest Kvinner 23-34 1:45:09 6 1438 Monica Moe Loddefjordløperne Kvinner 50-54 1:50:11 7 1407 Emma Karoline Amundsen TRONDHEIM Kvinner 23-34 1:51:05 8 1563 Ann-Christin Sande BERGEN Kvinner 35-39 1:51:06 9 1423 Torunn Aarøy Bergen Triathlon Club / Bedriftsidrettlaget Tidende Kvinner 45-49 1:53:17 10 1572 Anette Brurås Åsane CK Kvinner 45-49 1:54:18 11 1144 Oddny Ringheim Vik IL Kvinner 60-64 2:03:14 12 1434 Nermina Kovac Bergen Kommune Idrettslag Kvinner 50-54 2:06:12 13 1577 Bente Andersen FRI IL Kvinner 50-54 2:17:01 14 1409 Jeannette Heindel ROGNAN Kvinner 50-54 2:24:03 15 1406 Ine-Marlen Stensvoll FANA Kvinner 23-34 2:38:00



Premiepallen kvinner halvmaraton: Sara Marie Skjellstad, Leni Økland-Lihaug og Kari Johannesen Sigdestad.



Et av lokomotivene som kjørte oppover den gamle Osbanen; Jone Gravdal, Tor Svanøe, Anders Austad og Heine Solberg.