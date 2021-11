Kondis skrev i går at Kristine Beate Walhovd satte ny norsk bestenotering på 50 km i Jessheim Vintermaraton da de arrangerte ultradistansen for første gang.

Det viser seg nå at hun har løpt feil på et punkt i løypen, og dermed har løpt for kort. Hun kom på et punkt i en gruppe sammen med 10-km-løperne, som hadde en litt annen trase som gikk rett frem i stedet for en liten runde ekstra. Kristine skjønte selv at hun var kommet feil da distansen ikke stemte med hennes egen registrering på klokken sin, og hun ga også beskjed til arrangørene.

Dette innebærer at det nå er Christine Marcussen som står som vinner av kvinneklassen på 50 km i Jessheim Vintermaraton, og at det ikke er satt noen ny norsk bestenotering på distansen.

Kristine Beate Walhovd er selvsagt veldig fortvilet over situasjonen siden hun gjorde et svært bra løp.

Hun forteller til Kondis at hun ble meget overrasket da hun kom inn på stadion og så at løpet var slutt og hun hadde 49.81 km på klokka med tiden 3.34.14.

– Jeg hadde estimert at med feilmargin burde det blitt 50.5 km og 3.37 pluss noen sekunder. Jeg sa fra til funksjonær med en gang, som mente det var klokka, forteller hun.

Hun kan videre fortelle at hun i etterkant har fått vite at 10-km-runden har en annen trase, noe hun selv ikke var klar over:

– På siste runde ble jeg på et tidspunkt omringet av 10 km-løpere, uten kunnskap om at de løp en annen runde enn de som løp lengre.

– Situasjonen er uheldig. Jeg løp et etter mitt synspunkt bra løp der jeg hadde god kontroll og jeg ville sannsynlig ha løpt også de siste få hundre meterne godt, men det fikk jeg ikke anledning til, beklager Kristine.

Uansett var nok ikke rekorden innen rekkevidde siden hun løp så mye som 600-700 m for kort. Norgesrekorden er på 3.34.20, mens Kristine selv forteller at hun lå an til en tid på 3.37 og noen sekunder. Med det ville hun nok satt pers og klatret opp fra fjerde- til tredjeplass på alle-tiders-lista.

Kristine Beate Walhovd ønsker nå bare å legge hele løpet bak seg og se fremover:

– Jeg ønsker ikke å bruke et sekund til av livet mitt på dette løpet, jeg har allerede brukt altfor mange timer på noe som for min del er utelukkende negativt, sier hun.

Kristine Beate Walhovds klokke viste at det manglet noe på fullført 50 km.



Mellom kilometerpunktene 42 og 43 skulle 50-km-løperne rundt den vesle runden som står markert her, men her har altså Kristine Beate Walhovd har løpt rett fram sammen med 10-km-løperne.