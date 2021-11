Ren-Eng-løperen var med sitt rekordløp i en egen klasse og var over tre minutter foran Morten Sætha og Henning Mortensen som fulgte med fem sekunder mellomrom. Anne Storslett var eneste kvinne av de 11 aktive og fikk notert 34:00 blank to dager etter sin halvmaraton på Jessheim.

Sesongens andre løp i Snøkuten gikk i mild løpstemperatur og for det meste på bare veier med unntak av litt snø og is på Kåshagvegen og over Glestad gård.

(Alle foto: Stein Arne Negård)



Bare veger og god utsikt over "Dala".





Anne Storslett er alltid startklar.





Typisk god snøkut-stemning før start.





11 klokkeklare snøkutere på start

Resultater Snøkuten, Glestadrunden 16.11.2021:

Kvinner:

25–34 år: 1 Anne Storslett 34.05



Menn:

25–34 år 1 Vegard Ølstad Dalberg 24.48

2 Vegard Ruud 29.16

3 Svein Christian Wedum 30.35

4 Magnus Nysveen 30.43

5 Rune Pettersen 32.48

35–49 år 1 Morten Sætha 27.52

2 Henning Mortensen 27.57

3 Inge Virum 31.08