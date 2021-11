Pernille Epland hadde berre tre menn framføre seg, og ned til dame nummer to, Silje Torsvik, skilte det 1 minutt og 41 sekund.

– Tida var vel ikkje sånn kjempebra, men det vart litt tøft å pressa seg så veldig masse når eg sprang solo fra start til mål. I utgangspunktet var målet å ta løyperekorden min fra 2017, og det gjekk jo akkurat, fortalde vinnaren til Kondis. Den gamle rekorden var på 34.49, så dermed vart det ei forbetring på 3 sekund med ein tilhøyrande rekordbonus.



Og mest av alt fekk ho med seg eit fint løp til i ein sesong som for Stord-løparen hadde ein trå start.

– Eg kom seint igang med sesongen på grunn av skade, så eg hadde veldig lyst på et løp til, og det er veldig kjekt med sånne arrangement langt ute i november, fortalde Pernille som til neste år vonar å debutere på maraton.

– Om kroppen speler på lag no i vinter, så blir det mest sannsynlig maratondebut i 2022. Er veldig spent på det!



Òg vinnaren i herreklassen, Lars Lunde, var så suveren at han sprang åleine heile løpet. Egeintleg hadde Lars tenkt å springe halvmaraton, men ein plagsam hamstrings gjorde at han nøydde seg med 10 km, og det såg ut til å vera eit klokt val.

– Eg synes løpet gjekk «greit». Hamstringen kom seg med ein god porsjon tigerbalsam, og sjølv om eg kjente på den heile løpet, så vart det aldri verre, og det kjentes ikkje ut som det hemma meg noko særlig, fortalde Lars Lunde som kom i mål på 30.42 og var 2 sekund føre si eiga vinnartid i 2019, medan han i 2017 vann på 31.34. Løyperekorden er på 30.23 og vart sett av Mats Hauge i 2018.



Lars Lunde sa òg at han syneset det er kjekt å vera med på Karmøy Maraton, og det at han fleire gonger har teki turen frå Stord til Karmøy for å vera med, understreker det. No vil han leggje inn ein god treningsperiode, og planen er å springe ein rask halvmaraton til våren.

– Sannsynlegvis blir det Barcelona i begynnelsen av mars, fortalde han.



I alt fullførte 64 løparar den heller kuperte 10 kilometeren som går fram og tilbake i den siste delen av maratonløypa.



Lars Lunde og Pernilla Epland (til venstre) tok kommando da 10 km-feltet vart sendt av garde. (Foto: arrangøren)





Litt lenger bak følgde resten av feltet fint på. (Foto: arrangøren)





10 km-løypa går fram og tilbake med vendepunkt halvvegs. Her er det Kjersti Wroldsen som får til ei god vending. (Foto: arrangøren)





Halvmaraton – den klart største distansen

Med 210 fullførande var halvmaratondistansen den klart største i Karmøy Maraton. Halvmaratonløypa går fram og tilbake, akkurat som på 5 kilometeren, men ein spring 5,5 km lenger før ein snur.



Maryna Novik som i fjor vann maratonløpet på norsk årsbeste, var i år først i mål av kvinnene på halvmaraton. Ho tok det som ei gjennomkøyring før eit maratonløp i Delaware i USA om to veker. Planen var å springe på 1.23 i Karmøy, og dermed hadde ho all grunn til å vera nøgd med 1.23.08. Maryna har sjølv løyperekorden med 1.19.08, sett i 2019.



Anne Jorun Hodne som har halvmaratonpers på 1.16.56 frå 2006, vart nummer to med 1.27.30 medan Laila Himle var berre sekundet bak Hodne på tredjeplass.



I herreklassen skilte Johannes Thomsen og Kristoffer Nordhus seg klart ut og vart nummer ein og to med 1.11.58 og 1.12.03. Fredrik Delikås vart nummer tre med 1.15.36. Av flere gode veterantider kan vi trekke fram Kenneth Westerheim som vant 50-årsklassen på 1.21.30.





Maryna Novik vann maratonløpet på Karmøy i fjor. I år brukte ho halvmaraton som trening før eit maratonløp i USA om to veker. (Foto: arrangøren)





Anne Jorun Hodne har sprungi på høgt nasjonalt nivå, og framleis er det framdrift i steget. No vart ho nummer to på halvmaraton med 1.27.30. (Foto: arrangøren)





Johannes Thomsen vann halvmaratonløpet framføre Kristoffer Nordhus og Fredrik Deilkås. (Foto: arrangøren)





Trass i tiltakande regnvêr var det ein del tilskodarar langs løypa. Her er det Terje Røssland Nes (til venstre) og Frode Monsen som blir heia fram. Røssland Nes vart nummer fire i klasse 45-49 år og Monsen nummer to i 60-årsklassen. (Foto: arrangøren)





Minst like mye jubel vart Stian Katla til del. Han var raskast av dei under 20 år med 1.38.33. (Foto: arrangøren)



Den lange rundturen rundt øya

79 løparar sprang den 42 km lange runden rundt heile den sørlege delen av Karmøy. Løypa bølgjer seg litt opp og ned sjølv om det òg er ein god del flate strekk. Utsikta var denne gongen litt hemma av gråvêret, men med relativt lite vind og ok temperatur, var det alt i alt ein bra dag å springe langt på.



Første kvinne i mål var islandske Holmfridur Adalsteinsdottir som brukte 3.11.35. Holmfridur bur i Noreg og spring for Husnes-klubben IL Trio. I fjor sette ho islandsk rekord i klasse 45-49 år med 2.59.25. Da vart ho nummer to – bak Maryna Novik – medan ei litt dårlegare tid heldt til siger i år. Vivian Kyte vart nummer to med 3.18.53.



I herreklassen gjekk sigeren til Sandnes-løparen Frode Tjelta som spring i klasse 45-49 år og kom i mål på pene 2.38.57. Han hadde ei god stund følgje av Eirik Kvalevåg som vart nummer to med 2.40.22.



15 av dei 79 maratonløparane var kvinner. I alt fullførte 352 løparar ein av distansane, noko som er ein del under rekordåret 2019 da 484 tok seg til mål. Men med høg trivselsfaktor og velsmakande pepperkaker servert i mål, så er det nok god sjanse for at mange stiller på nytt til neste år.





Holmfridur Adalsteinsdottir vann maratonløpet med Vivian Kyte på andre- og Gro Anita Aartun Imsland på tredjeplass. (Foto: arrangøren)





Dei to beste i herreklassen, Frode Tjelta (5) og Eirik Kvalevåg, var samstemte og gav fotografen tommel opp. (Foto: arrangøren)





Eit oppmuntrande vink kom det òg frå kvinne nummer to, Vivian Kyte. (Foto: arrangøren)





Einar Tho (110) forbetra fjorårstida med 7 minutt, og den nye persen er på 3.10.30. Jon Slettesskog måtte gi litt taum etter kvart, men kom i mål på 3.14.15.





Eit stort funksjonærkorps sørgja for væske og næring til løparane.





Alle resultat





Leif Inge Yrke som sprang mila på ca. timen var heilt klart ein av dagens gladaste i denne utgåva av Karmøy Maraton. (Foto: arrangøren)