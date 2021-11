Tim (Bennett) og Tero (Päivärinne) var på plass igjen ved Rolfshallen for å spre løpeglede. (Foto: Rolf Bakken)



I motsetning til i fjorårets smittevern-tilpassede utgave var det fellesstart på hver distanse. Kondistreninga i Elverum startet opp høsten 2019 og hadde da Elverum Halvmaraton som avslutning av sin første sesong, mens dette var andre året på rad med høstavslutning med samme løpstilbud som det virtuelle Kondisløpet.



2021 har vært det et meget aktivt kondis-år i Elverum. I tillegg til tre ukentlige treninger siden påske har det vært arrangert Strava-cup både vår og høst, samt Stavåsen Kvart- og Halvmaraton som avslutning på vårsesongen.

Vinterføre

Snøvær et par dager før løpet gjorde gang- og sykkelstien mellom sentrum og Heradsbygd stedvis isete og bidrog nok til at det ble betydelig færre enn i de to foregående utgavene da 35 og 43 gjennomførte de samme løypene. Spesielt på de korteste løypene nærmest sentrum var det til dels vanskelig forhold for kjappe fraspark med både is og snø under skoene, mens den midtre halvdel på halvmaraton hadde innslag av bar asfalt og tryggere feste. Likevel stilte 22 løpere opp, det samme antallet som i vårens sesongavslutning i Stavåsen. De fleste fordelte valgte 10 km eller halvmaraton med henholdsvis 10 og 8 daltagere.



Julie Brochmann-Fjell løp sin aller første halvmaraton godt under to timer på glatta og fikk fortjent applaus på de siste meterne. (Foto: Rolf Bakken)

Både yte og nyte

Fellestartene på de fem distansene var timet slik at de alle var i mål innefor en halvtimes tid og kunne nyte boller, restitusjons-drikke og barer sammen etter endt anstrengelse på vinterføre og temperatur nær nullpunktet. Det var ingen plassepremiering i dette gratis lavterskellkøpet, men det ble også trukket ut gavepremier til ove rhalvparten av de fremmøtte innkjøpt for Kondis' grasrotmidler.

Halvmaratonperser

Thomas Jansrud hadde følge fra start på sin tidlige maratonstart men fullførte et veldisponert løp godt foran egne forventninger i ensom majestet på 3:45:34.



På halvmaraton løp alvdølen Ragnhild Bakke sin første flate halvmaraton på 1.31.48, mens vålersokningen Henning Aasen nok en gang var førstemann i mål på sin kontrollerte distanseøkt på 1:27:10 etter at han presterte årsbeste med 1:19:03 og 3. plass i klasse M45-49 under Vintermaraton på Jessheim seks dager forveien. Begge dagens toere, Helene Berger og Christoffer Hvammen, senket for øvrig persene på halvmaraton til tross for langt fra optimale forhold.



Amund Sigstad var klart raskeste mann på mila med 41:28, mens Ann-Katrin Wallace var først av fire ganske så jevnbyrdige kvinner med 51:19.





Arnhild Rypestøl hadde tenkt å løpe 5 km, men kjegla som markerte vendepunktet hadde sklidd i grøfta (!) så hun fortsatt på den dobbelte distansen med et smil om munnen. (Foto: Rolf Bakken)



