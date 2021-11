7 timer, 21 minutter og 12 sekunder. Det lyder den nye verdensrekorden til Kristian Blummenfelt på Ironman-distansen etter at han søndag vant konkurransen i Cozumel i Mexico.



Den tidligere verdensrekorden tilhørte Jan Frodeno, ble satt tidligere i år og var på 7:27:53. Blummenfelt forbedret altså rekorden med over seks minutter.



Ironman-distansen består av 3800 m svømming (2,4 miles), 180 km sykling (112 miles) og 42,2 km løping (maraton). Blummenfelt gjorde unna de tre "etappene" på henholdsvis 39:41, 4:02:40 og avsluttet med maraton på 2:35:24.



Eliteklassen for kvinner ble vunnet av svenske Sara Svensk på 8:22:41.



De 3 beste menn elite

1. Kristian Blummenfelt, Norge 7:21:12

2. Ruedi Wild, Sveits 7:36:35

3. Paul Schuster, Tyskland 7:41:32



De 3 beste kvinner elite

1. Sara Svensk, Sverige 8:22:41

2. Gurutze Frades Larralde, Spania 8:31:12

3. Carrie Lester, Australia 8:36:40



Komplette resultater



Arrangementets nettside



