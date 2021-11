Ugandas løpsfenomen Jacob Kiplimo fylte for en uke siden 21 år. Søndag ga han seg selv en forsinket "bursdagspresang" ved å sette ny verdensrekord på halvmaraton. Begivenheten fant sted i EDP Lisbon Half Marathon, og den nye verdensrekorden lyder 57:31.



Dette var ett sekunds forbedring av verdensrekorden som kenyanske Kibiwott Kandie satte i Valencia i desember i fjor.



Kiplimo debuterte på halvmaraton i oktober i fjor ved å vinne VM på 58:49. Nå løp han altså et drøyt minutt raskere og satte verdensrekord. I sommer tok han bronse på 10 000 m i OL og kom på 5. plass på den halve distansen.



Allerede etter 3 km i Lisboa fikk Kiplimo luke til sine nærmeste konkurrenter. 5 km ble passert på 13:40. Mila ble passerte på 27:05, og han hadde da omtrent ett minutts ledelse på konkurrentene. Samtidig lå han på skjema til å ta verdensrekorden som Kibiwott Kandie satte i fjor.



15 km ble passert på 40:27, noe som er den raskeste tid registrert på distansen og indikerte samtidig et sluttid på halvmaraton på under 57 minutter. Men løpende alene siste del av løpet sank farta betraktelig. Kiplimo klarte likevel, med minste mulige margin, å snike seg under verdensrekorden til Kandie. 57:31 lyder dermed Kiplimos nye verdensrekord.



– Med en kilometer igjen, visste jeg at jeg kom til å sette ny verdensrekord, påstod Kiplimo til World Athletics etter målgang.



– Da jeg var på oppløpet, og så klokka, ga jeg alt jeg hadde og sa til meg selv at jeg måtte sprinte fort for å rekke mållinja.



Andreplassen i Lisboa gikk til etiopiske Esa Huseyidin Mohamed på 59:39. Samme tid hadde også hans landsmann Gerba Beyata Dibaba. Det var totalt ni menn som løp under timen i Listboa.



Kvinnenes halvmaraton ble vunnet av etiopiske Tsehay Gemechu på 1:06:06. Dette var ny løyperekord med 28 sekunder. Kenyanerne Daisy Cherotich og Joyce Chepkemoi fulgte på de to neste plassene med henholdsvis 1:06:15 og 1:06:19.

10 beste menn i Lisboa

1. Jacob Kiplimo (UGA) 57:31

2. Esa Huseyidin Mohamed (ETH) 59:39

3. Gerba Beyata Dibaba (ETH) 59:39

4. Hillary Kipkoech (KEN) 59:41

5. Ibrahim Hassan (DJI) 59:41

6. Milkesa Mengesha (ETH) 59:48

7. Antenayehu Dagnachaw (ETH) 59:48

8. Edmond Kipngetich (KEN) 59:49

9. Isaac Kipsang (KEN) 59:52

10. Solomon Berihu Weldeslassie (ETH) 1:00:00



10 beste kvinner i Lisboa

1. Tsehay Gemechu (ETH) 1:06:06

2. Daisy Cherotich (KEN) 1:06:15

3. Joyce Chepkemoi (KEN) 1:06:19

4. Hiwot Gebrekidan (ETH) 1:08:00

5. Vibian Chepkirui (KEN) 1:08:02

6. Ethlemahu Sintayehu Dessi (ETH) 1:08:16

7. Yitayish Mekonene Agidew (ETH) 1:08:18

8. Jess Piasecki (GBR) 1:09:44

9. Tsige Haileslase Abreha (ETH) 1:10:31

10. Debash Kelali Desta (ETH) 1:11:01



Komplette resultater