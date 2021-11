Det var også i dette løpet mange som ville teste ut formen i Vinterkarusellen, riktignok noen færre enn i det første løpet. Banebestyreren på Fana Stadion hadde tatt initiativ til å få opp juletrær med lyslenker på gressbanen som passeres når løperne kommer ut fra stadion, så det ble en følelse av å løpe i en julegate da startpuljene rullet over gresset.

Det var fine forhold for gateløp, med lite vind og ikke fare for frost.

Det ble nesten til et oppgjør mellom to av løpsprofilene i Bergen da både Marius Garmann Sørli og Karl Fremstad stilte på startstreken, men de valgte hver sin distanse så det ble ikke noen avklaring på hvem som er den beste gateløper i byen.

Tidligere har Marius Sørli en fortid med å vinne bortimot alle løp gjennom en hel sesong med Vinterkarusell, og Karl Fremstad har vært den suverent beste på løpene han har deltatt i etter at han ble student i Bergen.

Marius har ikke vært like hyppig deltaker her de siste sesongene, men han forteller at han synes det alltid er kjekt å løpe på Fana stadion under vinter-/sommerkarusellene:

– Det er mye folk, hyggelige folk og en god atmosfære rundt hele arrangementet. En plass jeg kan anbefale alle å ta turen uavhengig av nivå, ambisjoner og alder, sier Marius.

På 10 km ble Vibeke Engevik den beste kvinnen, noe hun også ble i det forrige løpet, men som hun ikke ble premiert for siden det var en tidsmåler som blåste ned i løypen. Men denne gangen fikk hun premie for begge løpene. Jannicke Eide og Patrycja Czeszejko-Sochacka tok de neste pallplassene.

På 5 km ble Ragnhild Alvsvåg, Marie Garberg Olsen og Karianne Jørgensen de tre beste kvinnene.



Her kommer banebestyreren ved Fana Stadion, Morten Jensen. Han var initiativtager til å lyse opp med juletrær ved løpstraseen over gressbanen.



Marius Sørli var denne gangen tilbake som vinner av Vinterkarusellen, på 5 km. Her flankert av Tor-Aanen Kallekleiv og Tord Andresen,

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5096 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M20-34 16:02 2 71 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Trivest M35-39 16:47 3 330 Tord Andresen Gneist Friidrett M15-19 17:31 4 611 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 18:13 5 842 Sondre Haukanes Gneist M1-14 18:22 6 516 Steffen Opheim Bergensavisen M35-39 18:29 7 252 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 18:38 8 5100 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 18:51 9 837 Anders Søyland Bergen CK M50-54 18:58 10 5065 Erik Fantoft W. Giertsen AS M50-54 19:04 11 816 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist Friidrett M1-14 19:06 12 163 Torstein Klokk Pettersen Fana IL M35-39 19:23 13 781 Knut Furholt BERGEN M20-34 19:35 14 5067 Espen Brekkhus Bergen Triathlon Club / Bergen Triathlon Club/Loddefjordløperene M35-39 19:42 15 5049 Sondre Solberg Hardanger Golfklubb M20-34 19:45



Denne gangen fikk Vibeke Engevik sin rettmessige premiering for å bli beste kvinne på 10 km. Her flankeres hun av Jannicke Eide og Patrycja Czeszejko-Sochacka som kom på de neste plassene.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 509 Vibeke Engevik Wintershalldea K35-39 45:46 2 5103 Jannicke Eide BØNES K40-44 47:47 3 5063 Patrycja Czeszejko-Sochacka SØREIDGREND K35-39 48:29 4 565 Kristin Grevstad DNB K35-39 49:25 5 755 Rita Kvamme SØREIDGREND K50-54 49:30 6 54 Cathrine Øvredal Mellingen Landås Løpe- & Cykleklubb K20-34 49:33 7 432 Annbjørg Haga Necon K50-54 49:44 8 115 Anne Aamelfot BERGEN K40-44 50:33 9 847 Anette Langhelle KLEPPESTØ K20-34 51:27 9 203 Agneta Østbye SØREIDGREND K40-44 51:27 11 431 Svanhild Wisth Necon K50-54 52:24 12 250 Hege Lødøen Storetveit Skole K35-39 54:34 13 51 Anne Jernes Søreide Fysioterapi.No K50-54 54:49 14 334 Bjørg Fagnastøl Necon K60-64 57:15 15 566 Lai Wah Hui DNB K45-49 57:20 16 735 Ina Skjold Lexau RÅDAL K40-44 57:44 17 505 Hildegunn Larssen Fjelland BERGEN K20-34 58:08 18 805 Mariann Fossmark DNB K60-64 59:10 19 176 Arnhild Lundekvam BERGEN K40-44 59:11 20 5102 Anna Sævareid Hus RÅDAL K45-49 1:00:12 21 662 Merethe Holmefjord KOLLTVEIT K45-49 1:05:53



Heller ikke denne gangen var det noen som kunne utfordre Karl Fremstad. Nikolas Jon Aarland var tilbake med startnummer etter å ha slitt med skader i store deler av sesongen, men han har ikke glemt hvordan man skal posere for fotografen når han kommer på premiepallen. Leif K. Hatlevoll tok den tredje pallplassen.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 686 Karl Fremstad Tyrving IL M20-34 32:45 2 5094 Nikolas Jon Aarland Gular M20-34 35:41 3 567 Leif K. Hatlevoll DNB M35-39 35:46 4 94 Stian Remme RÅDAL M35-39 36:22 5 64 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 37:50 6 596 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 38:19 7 425 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 38:44 8 343 Ole Bjørn Sveen Gneist Friidrett M50-54 38:48 9 5092 Nils Rune Sæthre FREKHAUG M50-54 38:49 10 62 Ove Dalseid HSI M45-49 40:00 11 181 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 42:17 12 164 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 42:42 13 594 Jarle Rognø Bergen Triathlon Club / Caverion BIL M55-59 43:18 14 820 Clayton Alves SANDSLI M35-39 43:28 15 525 Dias Danielson DNB M40-44 43:43



Premiepallen kvinner 10 km: Marie Garberg Olsen, Ragnhild Alvsvåg og Karianne Jørgensen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 812 Ragnhild Alvsvåg KNARREVIK K20-34 21:28 2 843 Marie Garberg Olsen Gneist K1-14 22:05 3 30 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 22:44 4 663 Camilla Sagstad FYLLINGSDALEN K35-39 22:55 5 635 Ingebjørg Nes Aker Solutions K20-34 23:55 6 210 Marita Strønen OS K40-44 24:02 7 342 Sarah Liu Olsen Necon K1-14 24:06 8 132 Rosa-Linn Laastad BERGEN K45-49 24:14 9 586 Kirsti Midttømme Norce Norwegian Research Centre AS K55-59 24:15 10 304 Kristin Aarestad Steine RÅDAL K20-34 24:28 11 457 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:32 12 5095 Ingun Risa BØNES K45-49 24:47 13 82 Guri Kyte Kyte RÅDAL K60-64 24:55 14 479 Ragnhild Korneliussen FRI IL K70-74 25:04 15 456 Laila Skeide Eidsvåg IL / BPI K45-49 25:06 15 370 Kjersti Eikeland BFG Bergen Løpeklubb K60-64 25:06



Hege Lødøen benytter seg av tilbudet om flaskevann etter løpet.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen.