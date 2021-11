Norges Friidrettsforbund tok i dag ut den norske landslagstroppen til EM terrengløp som går i Dublin søndag 12. desember.

Disse løperne sendes til EM Terrengløp:

Menn U20 6 km:

Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

Mathias Vanem Aas, Steinkjer FIK

Vebjørn Hovdejord, Snøgg

Philip Anders Anthelme Masscand, IL Gneist



Kvinner U20 4 km:

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Mari Roligheten Ruud, IL Runar

Ina Halle Haugen, IL Runar

Thea Charlotte Knutsen, Varegg Fleridrett



Menn U23 8 km:

Mathias Flak, Steinkjer FIK

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Simon Steinshamn, IL i BUL



Menn senior 10 km:

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Zerei Kbrom Mezngi, Spirit FIK

Bjørnar Sandnes Lillefosse, IL Gular

Tom Erling Kårbø, Stord IL



Kvinner senior 8 km:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Mathilde Theisen, OSI Friidrett

Ine Bakken, IL Gular

Dette er en stor og solid tropp som har gode sjanser for å skaffe medaljer både individuelt og for lag til Norge. Den eneste klassen der vi ikke stiller med utøvere er i U23 kvinner, ellers har vi gode lag for både senior og junior for kvinner og menn.

I menn senior har vi med Jakob Ingebrigtsen i spissen sammen med sin bror Filip og sterke løpere som Zerei Kbrom Mezngi, Narve Gilje Nordås, Bjørnar Sandnes Lillefosse og Tom Erling Kårbø en reell mulighet til en medalje for laget, kanskje gullet. Og individuelt kan vi ikke gjøre annet enn å tro at Jakob Ingebrigtsen er en favoritt til å vinne EM-tittelen.

Også i U20 kvinner kan vi ha håp om en lagmedalje. Her har vi Ingeborg Østgård som tidligere i høst ble nordisk mester i terrengløp for U20, og hun er også europamester på 1500 meter i U20.

Også i U20 menn stiller vi med en fersk nordisk mester i Abdullahi Dahir Rabi, som blant andre sammen med Esten Hansen-Møllerud Hauan, Philip Massacand og Mathias Vanem Aas også tok lagseieren i Nordisk Mesterskap.

Karoline Bjerkeli Grøvdal er også et av de sterke norske kortene i årets EM, hun får følge med Ine Bakken og norgesmester og bronsevinneren fra nordisk mesterskap, Mathilde Theisen. De skal bli interessant å se hva OSI-løperen, som utrolig nok begynte å løpe i fjor, kan få til i et europamesterskap.

I U23 for menn kan Magnus Tuv Myhre også svinge seg langt opp på resultatlisten. Han har ikke mistet formen. I helgen gjorde han et godt løp i Warandeloop i Nederland. Mathias Flak og Simon Steinshamn er også gode norske løpere.

