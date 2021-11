Hagemanns eventer har vært en spesiell blomst i den rike floraen av løpskonkurranser her i landet, med primtallsløp og samling av høydemeter og slike konkurranser som har noen litt spesielle regler.

Og siden vi nå beveger oss inn i adventstiden så blir vi utfordret til å delta i «Hagemanns Primtalløp Adventskalender». Enkelt forklart så er dette et løp som gjennomføres virtuelt med registrering av distansen på Strava, og man skal løpe/gå et nytt primtall for hver dag som går. En velger selv hvilket primtall fra 2 - 127 en skal løpe pr dag. Men en kan ikke løpe et tall mer en en gang. Da er det tallet løpt. Arrangementet skal foregå hele desember, og det blir prinsippet «last man standing», altså at den som klarer flest primtalldager vinner.

I fjor ble det arrangert en liknende konkurranse av Einar Hagemann, og det ble der en utrolig fight mellom Therese Falk og Frank Løke.

Les mer om konkurransereglene på Facebooksiden til Hagemanns primtalløp Adventskalender

I tråd med tidligere konkurranser i Hagemanns eventer så blir ikke resultatlisten sortert på verken kjønn eller alder. Men også i tråd med tidligere utgaver så blir det god premiering.