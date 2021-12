Det er altså viktig å presisere at løpene fortsatt vil avvikles, så lenge alle forholdene rundt ligger til rette for det. Uttakene til internasjonale mesterskap vil i 2022 bli gjort etter resultater i uttaksløp som blir bestemt på et senere tidspunkt.



Motbakkecupen 2021

På grunn av Covid-19 ble motbakkecupen avlyst i 2020. Det så lenge ut til at virussituasjonen skulle ødelegge for cupen også i år, men i juni kunne Norges Friidrettsforbund og motbakkeløpsutvalget bekrefte at cupen skulle arrangeres som planlagt. I ettertid vet vi at 2 av 5 løp ble avlyst. Dette gjaldt Folgefonna Opp i begynnelsen av august, samt Rosendalnuten Opp i begynnelsen av september.



Cupen 2021 åpnet med Svinestranda Opp i midten av juni, hvor Torbjørn Ludvigsen (Varegg) smadret løyperekorden til Johan Bugge fra 2017. I kvinneklassen vant Karoline Holsen Kyte (Førde IL). Hun løp 14 sekunder svakere enn sin egen rekord. Holsen Kyte var raskest også under Kvasshovden Opp en måned senere, og der ble det løyperekord i tillegg. Herrevinner Håvard Eidsmo (Freidig) satte også løyperekord denne dagen. I slutten av august var det klart for Bystien Opp. Et løp som også hadde status som Motbakke-NM. Johan Bugge (Eidsvåg IL) tok sin tredje seier i Bystien Opp, og Annie Bersagel (Tjalve) imponerte med seier for damene. Hun ble for øvrig mor i mars!



Johan Bugge og Annie Bersagel ble Norgesmestre i motbakkeløp 2021.



Det hører med til historien om motbakkeløp i 2021, at også VM i Thailand ble avlyst. Det ble flyttet til februar 2022.