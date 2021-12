OSI Friidrett har etter hvert vokst seg til en stor klubb med mange utøvere på et høyt nivå. Den mest kjente utøveren i OSI Friidrett er kanskje Mathilde Theisen, som i år ble norgesmester i terrengløp lang løype, og deretter tok en tredjeplass i Nordisk Mesterskap i terrengløp.

Nå har gruppen blitt enige med Sportsklubben Vidar om at de som vil kan gå over fra OSI til dem, og heretter bli en del av en ny løpegruppe i Vidar for unge voksne. OSI Friidrett blir samtidig en samarbeidsklubb med en tydeligere profil som studentklubb.

Kondis har tatt en prat med trenerduoen Gustav Vasdal og Markus Harbo i OSI Friidrett og spurt dem om bakgrunnen for overgangen til Vidar.

– Vi har en veldig sterk lagkultur og en prestasjonskultur som gjør at folk trives veldig godt i klubben og folk slutter derfor ikke selv når de er ferdige som studenter, forklarer Gustav.

– Vi er jo da opprinnelig en studentklubb, og når det da blir så mange som ikke er studenter og som dermed ikke treffer den målgruppen som vi egentlig skal være, så har vi sett oss nødt til å se etter alternativer, sier Gustav.

Bildet: Gustav Vasdal i sin OSI-trøye på Bislett i sommer. Neste år blir det med Vidar-trøye. (Foto: Samuel Hafsahl)

Dette mener de begge vil videreføre det tilbudet som de mener er så bra, og som skaper glede og mening for unge voksne som kommer til Oslo. Her fanger klubben opp unge voksne som elsker å løpe, og som er i en livsfase med mye endring, også studenter.

– Det er en gruppe løpere som vi føler er underprioritert i norsk friidrett og idrett generelt, forklarer Gustav.

– Her får nå vi muligheten til å videreføre og utvikle det som er skapt i OSI, sier Markus

– Hva blir opplegget i OSI fremover, vil de gode og ambisiøse løperne søke seg over til Vidar?

Markus Harbo svarer slik:

– Hvis man først og fremst er en student som liker å løpe så har man en fantastisk flott klubb i OSI Friidrett. Hvis man derimot er først og fremst en løper, og deretter en student så kan det tenkes at det er naturlig å søke til en ren løpeklubb.

– Men det er ikke vanntette skott mellom disse leirene, vi kommer til å ha et samarbeid som skal få frem en synergieffekt, sier Markus.

Begge de to trenerne forklarer at de tenker dette er en veldig god løsning for OSI og SK Vidar:

– Kort sagt er dette en vinn-vinn-situasjon for dem som elsker løping i Oslo, sier Gustav Vasdal.