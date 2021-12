Når Maratonkarusellen arrangerer årets siste løp på lørdag 4. desember på Fana Stadion så er det som vanlig gitt navn etter en av løpets grunnleggere, Hans Jacob Berntsen. Han var den drivende kraften bak hele maratonmiljøet rundt Fana Stadion i mer enn 30 år. Det er derfor naturlig at han har fått et løp til sitt minne. Han gikk bort for 4 år siden.

Hans Jacobs minneløp, 4. Desember

Flott medalje til alle som fullfører.

Start/mål område:

- Fana Stadion

Parkering:

- Ved startområde

Starttider:

- 10:00: Start maraton

- 11:30: Start halvmaraton

Henting av start nummer:

Hentes ved startområde på løpsdagen i sekreteriatet.



Premiering:

3 beste kvinner Maraton

3 beste menn Maraton

3 beste kvinner Halv Maraton

3 beste menn Halv Maraton

- Flott medalje som deltakerpremie

- Ekstra premier trekkes også på start nr.

Pengepremier ved nye løyperekorder.

Mat og drikke:

- Servering (ca hver 3,3 km) av sportsdrikk, cola, vann, sjokolade og bananer.



Hans Jacob Berntsen går i mål på sitt siste løp, Bergen City Marathon 29. april 2017. Han hadde her akkurat fått vite at kreftsykdommen hans ikke lot seg stoppe og han hadde kort tid igjen å leve. (Foto: Arne Dag Myking).