Det ble egentlig et arrangement som på alle måter var i Hans-Jacob Berntsens ånd da Maratonkarusellen arrangerte minneløp etter mannen som hadde så stor betydning for løpsmiljøet i Bergen og som selv arrangerte mange løp og inspirerte andre til å trene.

For det var snø og slaps i løypen, men deltagerne gjennomførte, det var premieseremoni med servering av vafler og saft og heder til de beste prestasjonene, og det var god stemning preget av endorfiner og gode kommentarer. Alt dette kjennetegnet også han som ble kalt Jernmannen: han skulle aldri bryte et løp, og det skulle være skikkelig premiering og gode premieseremonier etter et løp han arrangerte. Og det skulle være gode replikker og alle skulle bli sett.

Så selv om det var slaps og delvis snø i løypen ble det et løp med god oppslutning og også mange nye perser.

Og ikke minst mye løpsglede. Hør bare her:

Helmaraton kvinner

Det var fire kvinner som både startet og fullførte helmaraton. Og den raskeste var en som debuterte på maratondistansen, Karoline Solsvik. Selv om hun kom til å løpe feil et sted i løypen, og ifølge henne selv kanskje fikk to kilometer omvei, så ble det en veldig positiv opplevelse for maratondebutanten. Ikke minst fordi hun i første del av løypen løp sammen med Liv B. Jegteberg Lystad, løpsentusiasten som samler på maratonløp og som nå nærmer seg 300 fullførte.

– Jeg ble etter hvert veldig inspirert av henne, vi hadde underveis noen gode samtaler om det å løpe og løping som terapi, forteller Karoline Solsvik.

Etter hvert bestemte hun seg å gi litt på, og dro ifra Liv B. Jegteberg Lystad.

– Det var en seig løype og veldig lite å se på egentlig, men jeg fikk en veldig løpsglede. De jeg møtte i løypen var jo smilende, vennlige og engasjerte, sier Karoline.

– Jeg var inne i en veldig god sone gjennom hele løpet på grunn av folkene rundt meg. Jeg tok musikken av øret bare for å oppleve det.

(Bildet: Karoline Solsvik med pokalen som viser at hun vant helmaraton)

Karoline Solsvik forteller at hun har løpt noen halvmaraton, men at hun egentlig ikke er en arrangementsjente:

– Jeg pleier ikke å melde meg på løpsarrangement, men jeg løper kjempemasse.

– Jeg elsker løping! Jeg fikk en superpositiv opplevelse i dag, så nå har jeg tenkt å gjøre mer av dette, sier Karoline.

Og neste gang løper hun nok ikke feil i Maratonkarusellen.

Resultater kvinner helmaraton.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1655 Karoline Solsvik BERGEN Kvinner 23-34 3:44:27 2 1658 Eirin Ekeberg Grit Nation Sport Kvinner 45-49 3:57:32 3 31 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar Kvinner 60-64 4:15:01 4 29 Karin Lampe RÅDAL Kvinner 50-54 6:13:34

Helmaraton menn

Beste mannlige løper på helmaraton ble en som også er ganske fersk på distansen og som løp Maratonkarusellen for første gang. Benjamin Dokken kom hele veien fra Hammerfest:

– Jeg er ikke stamgjest i Maratonkarusellen nei, dette er første gang. Jeg løp min første maraton i fjor, på Perseløpet, forteller Benjamin.



Benjamin Dokken kommer fra Hammerfest, han løper for Kvalsund Arctic Runners.

– I dag var det glatt, men det var grei temperatur og mye folk med godt humør i løypen, så det var veldig fint å gjennomføre, fortsetter han.

– Dette var kanongøy, jeg må si meg veldig fornøyd. Det var også ny pers, den gamle persen min var på 2:53:54, fra oktober i fjor.

I dag vant Benjamin Dokken på tiden 2:48:53.

Sindre Vikanes og Martin Viksund fulgte på de neste plassene. Her ble det et tettere oppgjør, bare 32 sekunder skilte dem i mål.

15 beste menn helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1654 Benjamin Dokken Kvalsund Arctic Runners Menn 23-34 2:48:53 2 1700 Sindre Vikanes Stord IL (Allianseidrettslag) Menn 35-39 2:55:11 3 1683 Martin Viksund BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 2:55:44 4 2 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN Menn 23-34 2:57:12 5 1659 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL - Friidrett Menn 35-39 2:57:58 6 1586 Anders Fløymo BERGEN Menn 23-34 2:58:24 7 1692 Philip Vang Ask Friidrett Menn 35-39 3:03:06 8 1691 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES Menn 40-44 3:10:47 9 1591 Leif Nordland BERGEN Menn 50-54 3:11:53 10 7 Stein Henrik Olaussen Øl og Kondis Menn 35-39 3:12:37 11 99 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:19:34 12 1588 Askild Stordal Landaas Ultras Menn 40-44 3:25:19 13 1383 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 3:26:51 14 1593 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL Menn 55-59 3:29:35 15 1587 Anders Wunderle Solhøy BERGEN Menn 23-34 3:39:34

Halvmaraton kvinner:



Maria Mossestad var en fornøyd vinner av halvmaraton.

Maria Mossestad ble dagens vinner på halvmaraton, og hun er heller ikke noen fast gjest i Maratonkarusellen. Hun slo her Leni Økland-Lihaug som vant denne distansen i det forrige løpet.

Maria Mossestad var da også godt fornøyd med løpet sitt:

– Dette var veldig gøy, jeg følte fra starten av at jeg hadde gode bein, sier Maria.

– Alt bare funket, gliser hun.

– Nå er det to år siden sist jeg konkurrerte på halvmaraton på grunn av korona, men jeg har løpt mye terrengløp. Jeg har egentlig gått fra halvmaraton til terreng på grunn av korona, forteller Maria Mossestad.



Freddy Mossestad gratulerer datteren Maria med seieren.

Maria Mossestad ble gratulert av pappa Freddy Mossestad i målområdet. Han er selv en ivrig løper og syklist, og kan stolt fortelle at han nok ikke lenger kan ha håp om å hamle opp med datteren sin.

Men Maria er klar på at faren kan være en utfordring:

– Målet er å slå hans tid, men den er nærmere 1:20, sier hun.

Leni Økland-Lihaug på andreplass kunne ikke holde følge med Maria Mossestad, men hun fikk forbedret sin egen pers. Det var ikke minst på grunn av at hun gjennom hele løpet hadde en personlig fartsholder i Bjørn Tore Kronen Taranger. Det gikk litt fortere enn de hadde avtalt på forhånd, kunne Bjørn Tore fortelle etter løpet.



Bjørn Tore Kronen Taranger var fartsholder for Leni Økland-Lihaug. Den resulterte i en ny personlig rekord for Leni.

Resultater kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1628 Maria Mossestad Varegg Fleridrett / Varegg Kvinner 23-34 1:29:04 2 1673 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 1:34:49 3 1394 Tonje Fløystad ULSET Kvinner 55-59 1:50:23 4 1635 Gunn-Elisabeth Fauskanger Ask Friidrett / Ask Friidrett/Løp Sammen Askøy Kvinner 45-49 1:54:00 5 1636 Ida Høsteng FLAKTVEIT Kvinner 45-49 1:55:51 6 1396 Anette Alvær MJØLKERÅEN Kvinner 35-39 1:58:55 7 1651 Kristin Mo Løp Sammen Askøy Kvinner 50-54 1:59:09 8 1633 Desirée Hernebäck FLAKTVEIT Kvinner 40-44 1:59:53 9 1638 Lisbeth Fauskanger Løp Sammen Askøy/ Ask Friidrett Kvinner 50-54 2:01:51 10 1639 Gerda Høvik Mathiesen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Kvinner 55-59 2:02:40 11 1671 Karina Haraldsen HAUGLANDSHELLA Kvinner 23-34 2:04:39 12 1701 Jeanne Fisseau Kvinner 23-34 2:05:57 13 1626 Ingrid Sandvin Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Kvinner 23-34 2:08:15 14 1656 Lise Vesterbukt LAKSEVÅG Kvinner 50-54 2:08:59 15 69 Irene Sayin ULSET Kvinner 40-44 2:10:05 16 1640 Marit Hornæs Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Kvinner 55-59 2:11:54 17 1630 Anita Økland Bakke Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Kvinner 35-39 2:12:38 18 70 Marit Ryland Kondis Kvinner 50-54 2:13:20 19 1629 Linn-Grethe Helle Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Kvinner 35-39 2:18:32 20 1682 Bente Andersen FRI IL Kvinner 50-54 2:25:00

Helmaraton menn

På helmaraton ble det et oppgjør mellom Christopher Bergsagel Wiggen og han som i det forrige løpet i Maratonkarusellen prøvde å utfordre løyperekorden på helmaraton, Tor-Aanen Kallekleiv. Disse to lå og knivet hele veien, og i mål skilte det bare tre sekunder.

Dette ble ikke avgjort før i den siste bakken opp til Fana Stadion. Rett før det hadde Christopher et fall på gangbroen der og måtte gi noen meter til Tor-Aanen Kallekleiv, men som han raskt klarte å innhente.



Christopher Bergsagel Wiggen og Tor-Aanen Kallekleiv.

Christopher Bergsagel Wiggen er nå student ved Høgskolen på vestlandet, men kommer opprinnelig fra Stavanger. Han sa dette om løpet sitt:

– Etter forholdene var jeg fornøyd med løpet og tiden, det var jo slush og slaps.

Tor-Aanen Kallekleiv syntes det var veldig fint å løpe sammen og å veksle på å dra.

Sondre Øvre-Helland tok den siste pallplassen.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1681 Christopher Bergsagel Wiggen Btsi Menn 20-22 1:12:58 2 5 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 35-39 1:13:01 3 1679 Sondre Øvre-Helland Viking / Btsi Menn 23-34 1:16:32 4 1601 Mads Frigstad BERGEN Menn 23-34 1:17:45 5 1652 Olav Meling SPIKKELAND Btsi Menn 23-34 1:18:26 6 1665 Eirik Offenberg NHH FK Menn 23-34 1:19:29 7 1662 Joakim Kronberg Antibes Beach Club Menn 23-34 1:19:40 8 1664 Simen Smit Halstenstad Antibes Beach Club Menn 23-34 1:19:46 9 1686 Andreas Ytredal Akse Hyllestad IL Menn 20-22 1:20:19 10 41 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb/Equinor Menn 40-44 1:20:38 11 1693 Jon Buchvold Stord IL (Allianseidrettslag) / SRS - Stord Running Society Menn 23-34 1:21:35 12 39 Truls Nesslin NESTTUN Menn 35-39 1:21:53 13 1676 Ethan Mcchristian Valparaiso Vikings Menn 23-34 1:22:13 14 1608 Håkon Dalland Upshit Creek Frilynt Løpemenighet Menn 23-34 1:23:10 15 1599 Marius Paulsen STRAUMSGREND Menn 23-34 1:24:25



Fra starten på helmaraton. Det var en stor kontrast i antrekket mellom Janos Kozma og Inge Asbjørn Haugen. Og det var altså vintertemperatur, rundt null grader.



Løypen går langs Kalandsvannet som nå holder på å fryse til.



Der gangveien krysser bilveien passer Ingar Romslo på at Ole Bjørn Sveen og de andre løperne kommer seg trygt over veien.



Løp Sammen Askøy stilte med en stur gruppe på halvmaraton. Dette er en veldig enusiastisk gjeng som dukker opp i mange løp i Bergensområdet. Tidligere i høst arrangerte de sitt eget Backyard-løp.



Litt Maskorama på starten av halvmaraton. Bjørn Tore Kronen Taranger lurer nok på hvem som skjuler seg bak masken.



Morten Hauso styrer starten og mye annet rundt Maratonkarusellen. Han har her med seg et teppe i tilfelle dem med minst klær begynner å fryse.



Starten har gått på halvmaraton. Christopher Bergsagel Wiggen og Tor-Aanen Kallekleiv tar initiativet fra start, og helt til mål.



..og resten følger på.



Det er flest deltagere på halvmaraton.



Medaljene var prydet med et portrett av Hans-Jacob Berntsen.



Arrangørene delte også ut biografien over ham som hadde gitt løpet navn.



Etter løpet var det maskefall. Det var altså Anders Kjærevik som skjulte seg inni "Kakemonsteret Bfg". Og det er ikke noen dårlig prestasjon å gjennomføre et halvmaraton på 1:28 i denne dressen. Senere på kvelden fikk han oppleve å bli kåret til Årets utøver i BFG Bergen. Fullt fortjent etter en strålende sesong med topp-prestasjoner, spesielt innen fjelløping.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst her.

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

