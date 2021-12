Hver lørdag kl. 11 i 10 år har Melkesyregjengen møttes i Mulen ved klubbhuset til Varegg. Den aller første intervalltreningen i Fløysvingene fant sted lørdag 3. desember 2011 med fire fremmøtte: to fra Melkesyre og to fra Fjellgeitene. Derfor var det naturlig at de to løpegruppene på jubileumsintervallen hadde fellestrening. Jubileum må feires, og hele 47 stykker var med på jubileumsintervallen forteller Jan-Tore Gjervik, medlem både i Melkesyre, Fjellgeitene og Varegg.

Heliumballonger, nostalgi pyramideintervall og sporty lunsj på Skomakerstuen ved Skomakerdiket/Fløyen stod på menyen.



Selfie på Fløyen: Solgunn E. Knardal, Jan-Tore Gjervik og Mette Fagerheim. (foto: Mette Fagerheim)

Melkesyre er en frittstående gruppe som ble startet 22. april 2007 av tre ivrige kollegaer med Bjarne Ludvigsen, alias Melkesyre Bjarne, som primus motor. I dag består gjengen av nye og gamle kollegaer, familie, venner og venners venner. Målet med Melkesyre er å trene sammen med andre, og møte nye mennesker som liker seg ute i all slags vær. Man trenger ikke være medlem i Varegg Friidrett for å være med i Melkesyre eller Fjellgeitene, men mange er medlem i Varegg siden de stiller i løpskonkurranser.

Lørdagsintervallene blir ledet av coach Garate, Christian A. Garate og Ove Bertelsen som passer på tid for intervalldragene og pauser. Akkurat som på den første intervallen i 2011 var det oppvarming og et pyramideintervall – 2-3-4-3-2 minutter som stod på menyen. Litt av et «løpetog» oppover Fløysvingene med blå ballonger i anledning jubileet!

Bildet: Trener Christian A. Garate. (foto: Cathrine Haugstvedt)

«JEG VIL HA EN BLÅ BALLONG

Jeg vil ha en stor ballong,

en sånn derre fin ballong.

En med hatt og nese på,

og den skal være BLÅ.

Den skal være flott og dyr,

nesten som et EVENTYR.»

Bildet: Disse 3 var også med på den første intervallen i 2011. Fra venstre Bjarne Ludvigsen, Lars Engeli og Haakon B. Schrøder. (foto: Jan-Tore Gjervik)

Bergenseren Arne Bendiksen sang om blå ballonger og eventyr. Jan-Tore Gjervik forteller om et unikt treningsfellesskap i miljøet, Melkesyre, Fjellgeitene og Varegg, som faktisk må karakteriseres som et eventyr:

– Liker en å løpe er det kjekt å ikke bare å løpe alene, men også stille på fellestreninger. Variasjon er viktig, og mange synes at man får bedre uttelling for intervalltrening sammen med løpevenner. Man tar seg litt ekstra ut når man har en rygg å henge på, sier Gjervik.

– Vareggs motto er "Bedre sammen" – og det er det noe i.

– Vareggmiljøet er kjent for å ha et godt tilbud til oss voksne mosjonister/utøvere – enten unge voksne – eller litt eldre veteraner, sier Gjervik .

– Alder spiller ingen rolle - fordi vi alle har treningsgleden og turiveren til felles. Absolutt et unikt treningsfellesskap, understreker han.

Jubileumsintervallen ble avsluttet med enkel lunsj på Skomakerstuen. Hotdog, svele med syltetøy og rømme og kakao/kaffe smakte godt etter endt økt.

Dersom du har lyst å være med i Melkesyre er det bare å stille opp i treningsklær og godt humør, markedsfører Jan-Tore Gjervik. Ukeprogrammet er å finne på Melkesyre på facebook. I Melkesyre er det treninger mandager både i Hordnesskogen (grus) og i Åsane (asfalt/grus og terrengturer), flatintervaller i Dolviken tirsdager og motbakkeintervaller i Fløysvingene lørdager.

Jubileumsintervallen var å anse som vorspiel til Melkesyres 15 års jubileum i april 2022.

Vi håper det blir mulighet til å feire stort til våren, avslutter Gjervik.



Fellesbilde på Fløyen etter endt intervalløkt. (foto: Jan-Tore Gjervik)



I farten opp Fløysvingene med byen og Løvstakken i bakgrunnen. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Spreke damer. Svanhild S. Wisth og Trude Fondenes. (Foto: Cathrine Haugstvedt).



Magne Aunebakk med den første Melkesyrejakken. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Premien var sveler på Skomakerstuen (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Fellesbilde etter oppvarming før start Sagbakken. (Foto: Christian Garate)



Melkesyre har sin egen logo.