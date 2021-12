Kondis nr. 9 - 2021 er vinterutgaven av Terminlista. Med rundt 130 turrenn på ski er dette sannsynligvis landets mest komplette terminliste. Du finner også liste over de lengste turrennene, seedingsrenn til Birken og egen terminliste for randonee. Terminlista inneholder dessuten oversikt over vinteren og vårens mosjonsløp.



Kondis har i tillegg testet en del av vinterens skiutstyr, og våre vurderinger av dette finner du i Vinterterminlista.



Alle medlemmer av Kondis får Vinterterminlista automatisk tilsendt sammen med Kondis nr. 8 - desember-nummeret. Er du ikke allerede Kondis-medlem, er det bare å bli det!



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



Bladet ligger allerede ute på MIN SIDE

De som er medlem, kan også lese årets Kondis-utgaver i digital versjon HER. Samme sted vil du som medlem også finne alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til i dag.



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter herfra.



Den elektroniske terminlista, som inneholder ski, sykkel, løp og multisport/triatlon, finner du her:

terminlista.kondis.no



Vinterterminlista til Kondis inneholder oversikt over både turrenn på ski og vinterens mange mosjonsløp. (Foto: Arne Dag Myking)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957