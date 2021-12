For å prøve ut et konsept jeg tenker å reise rundt til alle Kondistreningene med neste år, så fikk jeg med meg trenerteamet i Kondistreninga Trondheim. Sammen arrangerte vi «Kondishalvtimen» for våre deltakere. Konseptet er enkelt; hvor langt kan du løpe på 30 minutter?

Dette åpner for at absolutt alle kan delta, uansett form eller ambisjon. Her kan de som må ta noen hvileskjær etter noen hundre meter være med, på samme startstrek som de som løper med en kilometertid på 3-tallet.

På relativt kort varsel fikk vi satt en dato, lagt rammene for konkurransen og med god støtte og hjelp fra Kondis sentralt fikk vi gode premier; 4 valgfrie skopar fra Hoka!

I tillegg fikk vi premier fra Löplabbet og hadde også en del premier fra Kondis liggende igjen etter tidligere konkurranser.

Da dagen kom var vi ganske spente på hvor mange deltakere som ville komme. Deltakerne hadde bare fått en ukes varsel, og i en hektisk førjulstid kunne det slå begge veier.

Men da vi begynte rigging i god tid før startskuddet skulle gå hadde allerede de første deltakerne begynt å sondere løypa og flere kom både løpende og kjørende til.

Det kom faktisk så mange at vi måtte utsette starten noen minutter, slik at alle deltakerne fikk skrevet seg på påmeldingslista.

Godt løpevær

Hele 55 deltakere sto klare med klokkene sine, og startet dem synkront da startskuddet gikk og skulle teste hvor langt de kunne løpe på 30 minutter. Og med 5-6 minusgrader og solgløtt var det uvanlig bra løpevær til landsdelen vår å være på denne tida av året. Så her kom det løpere fra både fjernt og nær, og alderspredningen var fra 13 år til godt over 60.

Flere tok dette som en familieaktivitet, hvor både barn og foreldre var i sving. Mens andre benyttet muligheten til å få en god terskeløkt.



Stort oppmøte: Mange møtte på kort varsel da Kondistreninga Trondheim arrangerte Kondishalvtimen. (Foto: Kondistrenigna Trondheim)

Dagens løype var kun 1 km lang, og skulle løpes runde på runde, til 30 minutter var omme. Derfor var alle deltakerne inne til «runding» flere ganger i løpet av halvtimen, noe som laget god stemning og et publikumsvennlig arrangement.



High five: Jonas Grønning (t.v) og Casper Bergmann Henriksen gir hverandre en real high five ved runding. I Kondistreninga Trondheim var dét oppgaven i kalenderløpeluke 5, å gi en high five underveis i løpeturen. (Foto: Kondistreninga Trondheim)

Noen hadde møtt opp kun for å heie på kjente og kjære, og de fikk derfor heiet flere ganger. Her hadde folk tatt med ropert og norske flagg, og den gode stemninga blant heiagjengen smittet lett over på deltakerne. Det var store smil og lette bein, fra start til slutt.

Julebrus og applaus

I det sluttsignalet lød var deltakerne på forskjellige steder i løypa, og jogget eller gikk til mål. Der ventet jubelbrus og applaus for hverandres gode prestasjoner.

Et meget vellykket arrangement ble avsluttet med premietrekning blant alle deltakerne. Det ble ekstra jubel blant de fire deltakerne som vant et par valgfrie Hoka sko.

Takk til alle deltakerne for at dere var med på å farge denne dagen, og gjøre den magisk både for hverandre og oss i trenerteamet i Kondistreninga Trondheim!

Som ansvarlig for alle Kondistreningene i Norge tar jeg med meg mange gode erfaringer, og gleder meg til å reise rundt med dette arrangementet og treffe alle dere andre!



Varmer opp: Christian Smith (t.v.) og Terje Juul i gang med oppvarming.(Foto: Kondistreninga Trondheim)