Tidenes første "World Mountain and Trail Running Championchips" - som samler flere adskilte VM-øvelser - har fått en særdeles dårlig start i en tid der Covid19 har påvirket det meste av store konkurranser. Status nå er at mesterskapet vil bli arrangert i november 2022.

Den siste utsettelsen medførte at det måtte gjøre nye uttak til mesterskapet, og i et møte har Ultraløpsutvalget landet på en løsning der de tidligere uttatte vil bli tatt ut til mesterskapet i november gitt at de beviser god form i et ultra terrengløp nasjonalt eller internasjonalt i perioden 1.desember 2021 til 30.juni 2022.

I tillegg vil andre få muligheten til å kvalifisere seg med bakgrunn i solide prestasjoner i ultra terrengløp på distanser fra 60-100 km både i Norge og internasjonalt i den samme tidsperioden som nevnt ovenfor. Troppen som tas ut vil maksimalt maksimalt telle 5 kvinner og 5 menn.

Ultradistansen i VM er 80km, og Ultraløpsutvalget forholder seg kun til denne distansen.

Uttakskriterier til internasjonale mesterskap 2022 v4

Ultranyheter og -info: kondis.no/ultra





TIDLIGERE NYHETER: