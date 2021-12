Andersens Adventløp er Vareggs faste førjulsarrangementet, og også i år ble det adventsløp i Fjellveien. Det var rundt 30 løpere som hadde funnet veien til startstreken ved kvinnestatuen i Fjellveien, ovenfor klubbhuset til Varegg. Og klubben skriver på sin Facebookside at det var Karl Fremstad som viste vei og satte fart for resten av flokken. Vi kan her legge til at dette har vært mønsteret på mange gateløp i Bergen denne sesongen. Det har ikke vært så lette å yppe seg med Tyrvingløperen som nå er student i byen. Varegg melder videre at løyperekorden til Halfdan-Emil Færø på 17:33 holdt stand denne gangen, 17:57 ble vinnertiden til Karl Fremstad.

Og bak ham gjorde Mark Purkis og Lorentz Linde opp om den neste pallplassen med en spurt, som gikk i favør av Mark Purkis.

Beste kvinne ble Elisabeth Haug foran Elise Orten og Christina Linde, som alle er rutinerte løpere.

Fra starten i Fjellveien.

Resultatliste Menn Løype: 1 Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Fremstad,Karl Tyrving Il 17:57 +00:00 2 Purkis,Mark Varegg 19:24 +01:27 3 Linde,Lorentz Varegg 19:26 +01:29 4 Kallager,Magnus Varegg 20:06 +02:09 5 Nilsen,Ørjan Varegg 20:20 +02:23 6 Dahle,Jørgen Rokne Varegg 20:29 +02:32 7 Andresen,Trygve Varegg 20:40 +02:43 8 Falkanger,Bjarte Varegg 20:54 +02:57 9 Nedreberg Askeland,Tor Johan Varegg 20:57 +03:00 10 Dautheville,Adrien Bsi Friluft 21:09 +03:12 11 Olaussen,Stein Henrik Varegg 22:23 +04:26 12 Valestrand,Kasper Varegg 22:51 +04:54 13 Brun,Øystein Varegg 22:53 +04:56 14 Klanderud,Tore Varegg/fjellgeitene/melkesyre 23:06 +05:09 15 Tysnes,Tom Fyllingen Maskin 23:31 +05:34 16 Hansen,Kim Ove Laksevåg 25:23 +07:26 17 Hemmer,Paul Løp Sammen Askøy 26:48 +08:51 18 Dahle,Trygve Varegg 28:35 +10:38 19 Hansen,Ove Laksevåg 29:49 +11:52 20 Hellevik,Jon Magnus Haries Vip Joggers 45:54 +27:57

Elisabeth Haug blir første kvinne i mål, litt foran Tore Klanderud.

Resultatliste Kvinner Løype: 1 Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Haug,Elisabeth Hsi 23:05 +00:00 2 Orten,Elise Il Fri Friidrett 24:13 +01:08 3 Linde,Christina Varegg / Löplabbet 25:31 +02:26 4 Færø Linde,Sara-Rebekka Varegg 27:26 +04:21 5 Riddell,Emily Haries Vip Joggers 29:50 +06:45 6 Berntsen Hansen,Renate Bergen Politi Idrettslag 30:44 +07:39 7 Nedreli,Anette Uten Klubb 34:40 +11:35 8 Knudsen,Linette Haries Vip Joggers 45:54 +22:49 Gjesdal,Linn Haries Vip Joggers 45:54 +22:49

Resultatliste Rekrutter Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Færø Linde,Live Varegg 27:25 +00:00