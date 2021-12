Skistadion på Natrudstilen er som vanlig arena for flere tiidlig-arrangement denne skisesongen også. (Foto fra Søre Ål Il's facebookside)



I år som i fjor innledet Natrudstilrennet sesongen for skiløpere i alle aldre med visse restriksjoner av hensyn til smittevern. Det var bl.a. ikke noen tilbud innendørs for løpere eller publikum under arrangementet. Der det ikke var mulig å holde en meters avstand, var det påbudt med munnbind. Tilreisende fra andre kommuner var pålagt å følge de anbefalinger og restriksjoner som er gjeldende for Ringsaker kommune.





Det var aller størst deltagelse i juniorklassene i lørdagens renn med 37 startende i M 19/20 år og 20 i K 19/20 år. Her er de beste i M 19/20 samlet med Per Elias Nordseth fra Snertingdal IF på toppen av pallen. (Foto fra Søre Ål Il's facebookside)



De tre beste pr. klasse i Natrudstilrennet 11.12.2021: Klasse Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter J 11 år 1 Ingeborg Liv Elsa Låte Strandbygda IL 09:21 00:00 2 Pernille Gamst Strandberg Nittedal IL 09:37 00:16 J 12 år 1 Oda Bakke Fuglerud Vind IL 08:16 00:00 2 Martine Elise Hansen Stavnum Rustad IL 09:38 01:22 J 12 år 3 Kristiane Thuen Tyrom Søre Ål IL 09:39 01:23 J 13 år 1 Ingrid Skaar Nittedal IL 10:56 00:00 2 Anna Skjervum Enstrøm Moen Sp.kl 11:17 00:21 3 Ane Melbø Vingrom IL 11:18 00:22 J 14 år 1 Emilie Ruud Lia Granli IL 09:46 00:00 2 Matilde Haugen Reiss-Jacobsen Østre Toten Skil. 10:26 00:40 3 Elise Stangstuen Kjeldsberg Vind IL 10:36 00:50 J 15 år 1 Oda Skari Nittedal IL 13:39 00:00 2 Julie Borge Granli IL 14:23 00:44 3 Sol Frid Linvollen Brorson Brandbu IF 14:32 00:53 J 16 år 1 Ingeborg Rosager Granli IL 14:08 00:00 2 Inger Grini Moelven IL 14:18 00:10 2 Marthe Olsen Katnosa Jevnaker IF Ski 14:18 00:10 K 17 år 1 Malin Hoelsveen Raufoss IL Langr 12:38 00:00 2 Sara Hovde MjøsSki 14:17 01:39 3 Ingeborg Roll Mosland Rustad IL 14:24 01:46 K 18 år 1 Oline Vestad Vågå IL 13:13 00:00 2 Mille Marie Storlien Lillehammer Skl 13:45 00:32 3 Hedda Magnussen Østre Toten Skil 13:51 00:38 K 19/20 år 1 Maja Kjærås Moland Lillehammer Skl 12:50 00:00 2 Synne Selberg Gjelleråsen IF 13:04 00:14 3 Theresa Fürstenberg Fossum IF 13:08 00:18 K senior 1 Anne Storslett Moelven IL 14:08 00:00 2 Tina Rusten Bækkelagets SK 15:04 00:56 3 Natascha Nina Silber Vind IL 15:05 00:57 G 11 år 1 Lukas Jåvoll Hagen Brandbu IF 08:18 00:00 2 Ådne Haugnes Oppegård IL 08:22 00:04 3 Sondre Smogeli Opsann Lillehammer Skl 08:24 00:06 G 12 år 1 Halvor Melbø Vingrom IL 07:20 00:00 2 Emil Kalfoss Eilertsen Nittedal IL 07:36 00:16 3 Emil Johnsgaard Holmsen Gjelleråsen IF 07:48 00:28 G 13 år 1 Magnus Lunheim Øyer-Tretten IF 10:17 00:00 2 August Søråsen Bergersen Lillehammer Skl 10:23 00:06 3 Felix Egedius Vind IL 10:24 00:07 G 14 år 1 Sondre Borgen Østre Toten Skilag 08:59 00:00 2 Kristian Moen Bonden Trysil IL 09:13 00:14 3 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 09:14 00:15 G 15 år 1 Joakim Marsteintredet Pedersen Lillehammer Skl 12:24 00:00 2 Karsten Ellevold Oppstad IL 12:45 00:21 3 Emil August Longva Rustad IL 13:04 00:40 G 16 år 1 Elfinn Borg Faldmo Trysil IL 11:57 00:00 2 Sindre Østlien Evensen Vind IL 12:04 00:07 3 Jonas Lidahl Lillejordet Vang Skiløperfor. 12:06 00:09 M 17 år 1 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 22:53 00:00 2 Filip Skari Nittedal IL 23:20 00:27 3 Birk Haugnes Oppegård IL 23:29 00:36 M 18 år 1 Linus Engdahl Torvikbukt IL 22:54 00:00 2 Østen Brovold Midtsundstad Vaaler IF 23:17 00:23 3 Eivind Kristinson Framstad Øystre Slidre IL 23:26 00:32 M 19/20 år 1 Peder Elias Nordseth Snertingdal IF Ski 22:31 00:00 2 Didrik Røssum Jensen Hakadal IL 22:52 00:21 3 Eirik Linderud Hernes IL 22:58 00:27 M senior 1 Ole Sollien Hulbak Hemsedal IL 23:43 00:00 2 Stian Stærkeby Jelstad Rustad IL 24:07 00:24

