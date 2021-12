Sanksjonene mot det russiske triatlonforbundet kommer i kjølvannet av at to russiske triatleter nylig fikk tre års utestengelse etter å ha testet positivt på EPO.



Den russiske triatleten Igor Polyanskiy, som deltok både i OL i Rio 2016 og Tokyo 2021, ble den første utøveren som formelt ble diskvalifisert fra Tokyo etter å ha testet positivt for EPO i etter en prøve avlagt 21. juli i år. Polyanskiy ble nummer 43 i den individuelle konkurransen i Tokyo og deltok på stafettlaget ble nummer 14. Begge resultatene ble diskvalifisert og han fikk tre års utestengelse.



Senere ble det også kjent at hans lagkamerat Alexander Bryukhankov, som har deltatt i OL fire ganger, testet positivt for EPO på en prøve avlagt i forbindelse med EM i triatlon 19. juni. Også Bryukhankov fikk tre års utestengelse.

Videre ble Vladimir Turbayevskiy suspendert i august på grunn av unormaliteter i sitt biologiske pass - noe som indikerer blodmanipulasjon.



Sanksjonene vil vare i ett år og World Triathlon stiller følgende krav til det russiske triatlonforbundet:

Test alle russiske idrettsutøvere, spesielt de som konkurrerer internasjonalt.

Lag en utdanningsplan for trenere og idrettsutøvere om antidopingspørsmål.

Kompenser og refunder premiepengene vunnet av de tidligere sanksjonerte russiske idrettsutøverne.

Refundere det internasjonale triatlonforbundet alle kostnader knyttet til disse dopingforseelsene.

Sanksjoner internt alle trenere eller funksjonærer som er involvert i dopingforseelsene.

Medlemmer i det russiske triatlonforbundet må trekke seg fra alle verv i det europeiske og internajsonale forbundet i en periode på ett år.

Det russiske triatlonforbundet kan ikke arrangere EM eller VM i triatlon (gjelder frem til slutten av 2022).



Utestengt: Russiske Alexander Bryukhankov, som har deltatt i OL fire ganger, testet tidligere i år positivt på EPO og ble straffet med tre års utestengelse. (Foto: World Triathlon)