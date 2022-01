Det hadde regnet, snødd og blåst godt i dagene før det tredje løpet i vinterkarusellen blei arrangert i Brusdalen lørdag ettermiddag. En inspeksjon fredag formiddag viste såpeglatte veier og varsel om veldig dårlige løpeforhold. Men så snudde det. Mildværet og regnet utover fredag og lørdag morgen vasket bort all snø og is, vinden løyet, og det blei supre forhold for langløping da 5 og 10 km startet med 5 minutts mellomrom fra Fremmerholen.

44 deltakere fullførte det tredje løpet. Det er litt mindre enn i de to første løpene. Totalvinnere blei Jenny Rørset på 10 km kvinner med tiden 40.13, Ole Lukkedal med 35.00 på 10 km menn. Ingrid Antonsen vant 5 km kvinner på 22.59 og Henrik Waagan Skarbø vant 5 km menn med tiden 18.17. Av gode veterantider, nevner vi: Johannes Gardien 55-59 år med 38.49 på 10 km, Odd Jarle Døving med 43.02 i kl. 65-69 år på 10 km og Bjørn Arve Brune på 5 km i kl. 55-59 år med tiden 19.57. Det er Bedriftsidretten som nå har overtatt vinterkarusellen. De arrangerer også tre løp i Sommerkarsullen. Den planlagte terrengkarusellen blir utsatt til neste år. Monica Giskeødegård Isaksen er den nye lederen av bedriftsløpene. Ilddåpen i dag gikk veldig bra. En større utfordring blir Ålesund Maraton som blir arrangert 7. mai. Det neste løpet i vinterkarusellen går lørdag 12. februar. SE FLERE BILDER HER Alle bildene er tatt av Sigbjørn Anton Lerstad RESULTATER PÅ EQTIMING Starten på 5 km gikk fem minutt etter starten på 10 km RESULTATER 10 KM KVINNER 1 214 Jenny Rørset MIDSUND K18-19 40:13.0 2 218 Louise Skak Idrett Uten Alkohol/Kondis K45-49 41:26.0 Jenny Rørset fra Midsund løper inn som vinner på 10 km kvinner Louise Skak tar andreplassen

De to beste kvinnene på 10 km Louise Skak (2) og Jenny Rørset (vinner) RESULTATER 10 KM MENN 1 216 Ole Lukkedal OCR Northwest M45-49 35:00.0 2 221 Erik Henriksen ÅLESUND M40-44 35:28.0 3 224 Karl Idar Vik Syvde IL M40-44 35:35.0 4 220 Ole-Kristian Kjølner ÅLESUND M25-29 35:37.0 5 211 Johannes Gardien ÅLESUND M55-59 38:49.0 6 213 Bjørn Arve Larsen Aservice as M55-59 39:52.0 7 212 Alf Petter Bøe STRAUMGJERDE M55-59 40:11.0 8 222 Fridtjof Fredriksen SYKKYLVEN M55-59 42:46.0 9 223 Odd Jarle Døving ÅLESUND M65-69 43:02.0 10 219 Stian Aasen Byggmontering Møre AS M30-34 43:37.0 11 134 Sigbjørn Emblem Hakallestranda FIL M40-44 45:10.0 12 215 Frank Ottersen ÅLESUND M45-49 46:44.0 13 217 Eivind Stavang Indre Bydel Yngretrim M40-44 47:07.0 14 140 Stig Marius Vestnes Ratvika Vell M45-49 54:14.0 Beste mann på 10 km, Ole Lukkedal RESULTATER 5 KM KVINNER 1 63 Ingrid Antonsen ÅLESUND K30-34 22:59.0 2 210 Karoline Kristensen MOSJØEN K25-29 24:05.0 3 194 Marita Hagen Kvalsvik ÅLESUND K30-34 25:00.0 4 190 Lina Marie Austigard ÅLESUND K30-34 26:48.0 5 135 Maria Louise Killingmo Moa Crossfit K45-49 27:04.0 6 209 Eva Kristin Thyri ÅLESUND K50-54 27:57.0 Ingrid Antonsen vinner 5 km for kvinner RESULTATER 5 KM MENN 1 156 Henrik Waagan Skarbø IL Lauparen M25-29 18:17.0 2 197 Andreas Mosby Nakken Velledalen IL M18-19 18:30.0 3 192 Per Inge Bjørnestad Velledalen IL M50-54 18:54.0 4 206 Kristoffer Nonstad Salomon Norge M35-39 19:06.0 5 196 Rolandas Kybartas OCR Baltic Warriors M35-39 19:09.0 6 199 Nicolas Berg Ålesund M30-34 19:10.0 7 136 Christoffer Westby Baksvær Gjedder M25-29 19:28.0 8 208 Bjørn Arve Brune Velledalen il M55-59 19:57.0 9 193 Eivind Yndesdal ofte Høydalsmo Idrettslag M20-24 20:02.0 10 189 Håvar Brynildsrud Sta-Bil M50-54 20:18.0 11 137 Tore Østerbø ÅLESUND M45-49 20:26.0 12 139 Adrian Håbet Team Pjask M30-34 20:56.0 13 195 Aleksander Amundgård Helset Åfik M14-15 21:27.0 14 207 Odd Kenneth Grande ÅLESUND M55-59 21:37.0 15 191 Svein Arne Nakken Velledalen IL M55-59 21:50.0 16 77 Ludvig With ÅLESUND M45-49 21:52.0 17 138 Jan Ludvig Stokkeland Kokkelandslaget M50-54 26:38.0 18 94 Sigbjørn Anton Lerstad Ålesundløpene M65-69 27m 29s 19 62 Sigmund Rødal Spjelkavik Idrettslag M70-74 28:30.0 20 198 Per Jan Helset Ålesundløpene M75+ 30:56.0 21 95 Per Måseide EIDSNES M50-54 31:18.0 22 93 Karstein Sørland Emblem IL Orientering M90-94 Trim uten tid Henrik Waagan Skarbø blir totalvinner på 5 km Monica Isaksen er den nye lederen for vinterkarusellen, sommerkarusellen og Ålesund Maraton. Kondis trenger din støtte

