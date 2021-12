Steffen Brufladt fra Romerike Ultraløperklubb var klart raskest på 50 kilometer i Fornebu Juleultra søndag 19. desember. Bare en kort joggetur hjemmefra løp han de 50 kilometerne på 3:27:18 i konkurranse med 16 andre på distansen.

I flott vintervær og stort sett godt strødde gangveier ble det også løpt maraton og halvmaraton, slik at det totale deltagertallet var 29. Dette var samtidig årets siste ultrealøp i Norge.



Steffen Brufladt var raskeste løper på 50 km. (Arrangørfoto)





Isabel Aarnes vant maraton. (Privat foto)

Anders Nordby etter fullført ultraløp. (Privat foto)

Anders Nordby var en av deltakerne på 50 kilometer i juleultra, og etter løpet skrev han på facebook:

- Har drevet med maraton noen år. Og har pleid å tenkte at sånne ultramaratonløpere er klin kokos spik spenna gærne folk. Men her er jeg i går da, etter min andre ultra Fornebu Juleultra i går og Sandefjord Backyard Ultra i oktober. Det ser ut til at jeg må revurdere mitt syn på dere/oss ultraløpere? Påmeldt RPL er jeg også, kanskje vi sees der neste år?

Kvinneklassen på 50 km ble vunnet av Christine Marcussen og Eirin Lisbeth Ekeberg på 5:03:19, mens maraton ble vunnet av Isabel Aarnes (4:29:43) og Halvor Been (3:34:21). På halvmaraton fikk vi to sterke tider av Peder Kolberg og Askild Vatnbakk Larsen på 1:18:17 og 1:18:34.

Resultater 50 km Kvinner Tid 50 km Maraton 1. Christine Marcussen BNBIL 5:03:19 4:16:00 1. Eirin Lisbeth Ekeberg Hard Intensiv Trening 5:03:19 4:16:00 3. Liv B. Jegteberg Lystad SK Vidar 5:43:17 4:49:42 Menn 1. Steffen Brufladt Romerike Ultraløperklubb 3:27:18 2:55:00 2. Knut Erik Johannesen MHI-Friidrett 3:43:59 3:04:30 3. Jostein Gallis Snarøya Bandy 3:45:13 3:06:50 4. Even Nedberg Romerike Ultraløperklubb 3:56:07 3:18:00 5. Esben Rohit Hellebø Kyrkjebø IL 4:18:01 3:37:20 6. Bjørn Larsen OKBIL 4:18:09 3:36:20 7. Øystein Helmikstøl 4:32:56 3:50:20 8. Sven Pickhardt Mandagsgjengen Fornebu 4:36:03 3:47:00 9. Fredrik Zachariassen 4:40:18 3:56:33 10. Anders Nordby Treningscamp 4:42:00 3:59:11 11. Kristian Jahre 4:55:43 4:01:00 12. Lavran Thorstensen 5:14:58 4:06:40 13. Runar Thorstensen 6:28:41 5:20:00 14. Tom-Rune Bertelsen 7:23:00 6:08:59 Resultater Maraton Kvinner 1. Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb 4:29:43 Menn 1. Halvor Been Rygge IL 3:34:21 2. Odd Gunnar Tveit Birkenes IL 4:03:24 3. Jostein Lundgaard 4:17:32 4. Ole Guttulsrød Rygge IL 4:26:09 5. Henrik Aasbø 4:50:55 Resultater Halvmaraton Menn 1. Peder Kolberg 1:18:17 2. Askild Vatnbakk Larsen Sky Blazers 1:18:34 3. Tom Erik Breive 1:30:16 4. Bjørn Torjus Hanssen 1:44:30 5. Axel I Walø Rye SpKl 1:53:12 6. Petter Austrheim 2:09:52





Det ble løpt i ei 5 km lang rundløype. Her fra Anders Nordbys GPS.





Liv Jegteberg Lystad, gladløper på ultradistansen. (Arrangørfoto)



Øystein Helmikstøl og Even Nedberg syntes det fikk holde med korte benklær i det fine været. (Arrangørfoto)

Arrangør var Føniks Ultra, her representert ved ryggen til Ragnar Nygård og Heidi Grønvoll. (Arrangørfoto)