Før 2005 var det to norske ultraløp; det legendariske Trolløpet - eller Bergen Ultra som det heter nå - og som har vært arrangert siden 1990, og Rallarvegsløpet som kom i 2003.

Men, ingen så på ultraløping som en potensiell "mosjonsidrett" - og aller minst mr Ultra den gangen - Per Lind - som var leder av Ultraløpsutvalget. Det var derimot en annen som bare så muligheter; Eidvollingen Bjørn Hytjanstorp som året før hadde deltatt i et 6-timersløp i Nederland fant ut at timesløp var både sosialt og veldig ufarlig. Når han begynte å leke med tanken om å arrangere 6-timers i Norge var det nettopp det å "ufarliggjøre" ultradistansen som var hans hovedbudskap.



Per Lind var skeptisk... men det forandret seg. Her sammen med Bjørn utenfor Letohallen som var vending og målområde.

Konkurransen gikk ut på å løpe lengt mulig i løpet av 6 timer, men samtidig trengte man ikke løpe en forhåndsbestemt distanse - og man trengte heller ikke løpe/gå i 6 timer. Alle som fullførte minst én runde hadde et resultat - og det eneste som betød noe var hvor lenge du holdt ut og hvor langt du løp før sluttsignalet etter 6 timer.

Undertegnede hadde gleden å være involvert allerede fra dette første løpet, og jeg husker spesielt ee befaring utenfor Letohallen der ultrageneral Per Lind, Bjørn og jeg var tilstede. Per var nesten fornærmet over forsøket på å gjøre ultraløp til noe "alminnelig" - noe alle kunne delta på. Bjørn på sin side var "hysterisk" redd for at det skulle bli for kupert - og de to høydemeterne inn mot vending for hver runde bekymret han.





Lørdag 27. august 2005 var det løpsdag, med fantastiske 59 deltakere på startstreken - det soleklart største ultraløpet i Norge til da. Det var en miks av løpere som allerede hadde kjent på ultradistansen, andre langdistanseløpere og reinspikka mosjonister.



Bjørn Hytjanstorp gir de siste instruksene før start i 2005. (Foto: Arne Halvorsen)

Fra kondisreportasjen 2005 leser vi blant annet:

- Med "Smoke on the Water" på full pinne kom så en presentasjon av samtlige 59 startende i Norgeshistoriens første 6 timers løp til kontinuerlig allklapp av alle startende og med YEAH YEAH og løftede armer fra den som ble presentert med navn og klubb.



For å gjøre historien kort; løpet ble en stor suksess



Den legendariske hockeyringen før start i 2005. Mannen i orange trøye, kondis.no-redaktør Heming Leira, var løpets speaker og den som arrangerte hockeyringen. (Foto: Bjørn Inge Rødfoss)

Ja, 6-timersløpet ble en suksess, og allerede året etter var det 81 deltakere - men det året arrangerte Hytjanstorp også det første Bislett 24-timers med 103 deltakere, og flere ultraløp kom til. Ultraløpsbølgen var i sin spede begynnelse - og det var altså ved Letohallen i august 2005 eventyret startet.

Per Lind endret også mening, og lot seg begeistre av at ultraløpingen fenget stadig flere nordmenn. Det eneste han ikke likte var at helsetilstanden gjorde at han selv ikke fikk deltatt i de nye store norske ultraløpene.



Deltakerutviklingen i norske ultraløp har bare blitt bremset av Covid 19 de to siste årene. Etter 2014 var veksten ekstra stor, noe som hanger sammen med økning i terrengultraløp - som nå utgjør 75-80 % av ultraløpingen i Norge. (Grafikk: Olav Engen)

Eidsvoll 6-timers flyttet til Trandum i 2006, og fra 2010 da løpet ble overtatt av Romerike Ultraløperklubb ble det arrangert i Fetsund og på Jessheim - siste gang i 2014. Størst deltakelse var det i Fetsund i 2011 med 133 deltakere, som fortsatt et det meste på et norsk 6-timersløp, men som vi tror blir overgått i 2022.

Eidsvoll Verk 6-timers 2022

Det er en liten navneendring fra 2022-utgaven, siden løpet denne gangen er flyttet noen kilometer til skiarenaen ved Nebbenes og med Eidsvold Værks Skiklub som arrangør. Runden som skal løpes er ca 550 meter (før kontrollmåling). Det vil registrert maratontid underveis for de som løper langt og lenge nok.

- 6-timersløp - galskap sier du? Nja, det er som er greia med et 6-timersløp er at du får et resultat uansett hvor langt du løper eller går - bare du klarer minst en runde. Og tro ikke at det blir kjedelig å løpe eller gå rundt og rundt fra klokka 10.00 til 16.00 den dagen. Jeg kan nesten garantere at det blir ganske gøy - for alle - uansett nivå, skriver Bjørn Hytjanstorp på løpets facebookside.

Ny rekorddeltakelse på 6-timersløp?

Foreløpig er det 66 navn på startlista, allerede flere enn i 2005, og vi blir ikke overrasket om dette ender med mer enn 133 startende - og dermed blir tidenes største 6-timersløp i Norge. - Det er god plass på skistadion der løpet arrangeres, og ingen deltakerbegrensning, sier Bjørn Hytjanstorp.

Det skal bli spennende å se hvor mange av deltakerne i 2005 som kommer tilbake for å løpe i 2022. Undertegnede har i alle fall startnummer 1 nok en gang, og vi finner også Lars Christen Dørum og Anders Tøsse av pionerene på startlista 2022. Ellers er det svært mange av de påmeldte som har deltatt i senere utgaver av 6-timersløpet.

Journalist den gangen - Bjørn Inge Rødfoss - stiller nå på start og kondispresident Tim Bennett skal også løpe.



Anders Tøsse fra Kristiansund er en av 2005-pionerene som kommer tilbake for å løpe 6-timers i 2022. (Foto: Olav Engen)