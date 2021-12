Erling startet på friidrett i Inderøy IL allerede i 11-årsalderen, og har siden løpt mer eller mindre gjennom hele livet.

– Det var et veldig godt miljø i Inderøy IL. Vi kunne for eksempel stille med tre lag i lokale gutte- og jentestafetter, sier Erling som trente regelmessig og godt frem til han var 16.

– Særlig på ungdomsskolen ble det mye trening. Siden har jeg holdt løpingen sånn høvelig ved like, selv om treningsmengden har variert mye opp igjennom årene, sier han.

I dag trener han med Steinkjer FIK løpegruppe/Kondistreninga Steinkjer hvor han har vært fast medlem det siste 1,5 året.

– Det å trene sammen med løpegruppa har gitt meg et løft både når det gjelder motivsjon og treningskvalitet, forteller han.

Intensitet framfor kilometersanking

I dag løper Erling mellom 25 til 35 kilometer fordelt på to til tre treningsturer.

– Jeg legger ikke opp noen målrettet plan, for å være ærlig, men prøver å trene jevnt og ha det gøy underveis. Jeg synes ildsjelene i løpegruppa legger opp fine økter for å bygge kapasitet, og jeg lærer mye av å være med der. Det hjelper å trene sammen med andre for å få opp kvaliteteten på de intensive øktene, sier Erling.

Sammen med løpegruppa blir det en fast intervalløkt hver torsdag og en rolig langtur på 10-15 kilometer på mandager.

– I tillegg blir det ofre en økt til. Det kan være ei intervalløkt, en langtur eller skitur, alt etter hva jeg får tid til, forteller han.

– Det har ofte heller blitt to til tre korte, intensive økter i uka enn mange kilometer i banken for meg. Det er mest gøy å løpe fort når jeg først trener, liksom. Og så har jeg vært redd for belastningsskader ved for mye mengde, sier Erling som i flere år fra 2009 slet med løpekne – en betennelse på utsiden av kneet.

– Det var ikke noen annen løsning enn å trene lite og alternativt. Det går bra nå, men jeg er fortsatt bevisst på å ikke belaste kneet med for mye ensidig trening, sier Erling som gjerne kombinerer løpingen med en skitur om vinteren eller en sykkeltur i sommerhalvåret.

Yndlingsøkta

Den økta Erling aller best liker å kjøre er en motbakkeøkt inspirert av mellomdistansetreningen han gjorde for mange år siden. Han kjører da 10 drag i en motbakke nærheten av der han bor.

– Dette er intensive drag på ett minutt med 2,20 minutters pause hvor jeg går ned bakken til start. Det er vanskelig å si hvorfor jeg liker denne økta så godt, men jeg blir nok litt skjerpet av utfordringen og får en gutteaktig lyst til å angripe bakken selv om jeg neppe ser like sprek ut som jeg føler meg, ler Erling, og legger til at dette er en kjapp og effektiv økt som lett lar seg gjennomføre i en travel hverdag.

Som løpere flest er ikke styrketrening noe Erling setter pris på å drive med.

– Jeg er dårlig på styrketrening. Jeg tar enkle øvelser som sit-ups, planke, armhevinger, tåhevinger, spensthopp o.l. rett etter ei løpeøkt én til to ganger i uka, men det blir ikke noe mer. Den gode unnskyldninga er at jeg ikke har tid, den dårlige er at styrketrening er kjedelig, innrømmer han.

Litt mer om Erling Rognes Solbu

Alder: 40 år

Yrke: Kommunikasjonsrådgiver

Sivilstatus: Gift og har tre barn

Bosted: Steinkjer

Treningsgruppe: Steinkjer FIK løpegruppe/Kondistreninga Steinkjer

Perser:

800 meter: 2,02 (1997)

1500 meter: 4,18 (1997)

10-kilometer: 39.00 (2021)

