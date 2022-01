Rune har i mange år vært en aktiv løper og løp rundt 200 kilometer i måneden fram til kneskaden i fjor sommer. Da høsten kom ble det så ille at han måtte ta en pause i all løping og starte behandling og opptrening.

– I en periode måtte jeg finne på noe annet å gjøre enn å løpe. Jeg startet med styrketrening på studio og annen alternativ trening. I denne perioden begynte jeg også å ta armhevinger. Jeg fant ut at dette var godt for kroppen min generelt, og for nakke og skuldre som jeg regelmessig har hatt litt problemer med, sier Rune som savnet løpegruppa.

– Savnet av å løpe med løpegruppa mi var stor. Jeg lurte på hvordan jeg kunne være en del av løpegjengen når jeg ikke kunne løpe. Jeg utfordret derfor gjengen til #challenge2022 hvor målet var å ta 2022 armhevinger hver måned i hele 2022, og til slutt klare å ta 100 armhevinger sammenhengende 31. desember, sier Rune.



Målet: Initiativtaker Rune Carlsen har som mål at alle skal klare å ta 100 armhevinger sammenhengende ved årets slutt. (Foto: Privat)

Selv om ikke alle i løperuppa ble med, utvidet fort gruppa seg.

– Mange syntes dette var en fantastisk god ide, og det spredde seg blant venner av venner, sier han.

Inviterer flere

Nå har gruppa opprettet en egen Facebookgruppe og inviterer alle som ønsker det å bli med på utfordringer.

– Dette er et engasjement som passer for alle enten de er topptrente eller ikke har rørt på seg på 20 år. Det å skulle ta noen serier med armhevinger når det passer gjennom dagen er en fin utfordring i seg selv, men noen har også lagt inn andre øvelser som sit-ups, sier Rune som mener armhevinger kan gjøres på vei inn til badet om morgenen, i lunsjen, når en kommer inn døra etter jobb, foran TV’n om kvelden. Alle kan finne små huller i en hektisk hverdag for en serie armhevinger.



Motivasjon: Noen ganger er treningen i seg selv motiverende, men denne gangen har Håvard Sand valgt å belønne seg selv med en hamburger. (Foto: Privat)

Start forsiktig

Rune oppfordrer alle å starte forsiktig og øke på gradvis. Armhevingene kan tas både på strake bein og med knærne i bakken eller med overkroppen på en stein i terrenget slik at den kommer litt høyere enn resten av kroppen.

– Til syvende og sist vil du oppleve en fantastisk effekt av treningen, og ikke minst vil du komme inn i en positiv trend som gjør at du kanskje også får lyst på annen trening. Alle utøvere registrerer sine armhevinger i en løsning som også gir motiverende og engasjerende statistikk. Dette, sammen med løpende trekning av premier, driver deltakerne videre i prosessen, sier han.



Tidspunkt: En finner alltid et tidspunkt for litt armhevinger. Camilla Smalø tar her en pause i klarinettøvelsen for å løse opp litt med noen armhevinger. (Foto: Privat)

Fine premier

Det er lett å la seg inspirere av et slikt engasjement. Da Rune tok kontakt og lurte på om Kondis kunne bidra med premier til deltakerne fikk han både Kondis-T-skjorter, sokker, bøker og noen gratis medlemskap om det var noen i gruppa som ikke var medlemmer fra før. Videre bidrar Sportsmaster med gavekort som kan brukes til kjøp av alt fra tredemøller til manualer og matter, mens Fjellsport gir ut gavekort fra sin butikk. Her er det mange muligheter for å vinne mye bra, og Rune ser ikke bort fra at de også får med flere sponsorer etter hvert som dette utvikler seg.

Egen Facebookgruppe

Du kan lese mer om #challenge2022 i deres egen Facebookgruppe. Her står det også hvordan du kan bli med på utfordringen og hvordan du kan melde inn armhevingene dine.