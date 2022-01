Sesongen for langløp på ski har nå kommet skikkelig i gang og i helgen går løp tre og fire i serien Visma Ski Classics. På lørdag går et 62 kilometer renn i området rundt Toblach og på søndag blir det et skikkelig monsterbakkeløp med fellesstart.

Det 62 km lange rennet i Pustertaler Ski Marathon lørdag 8. januar starter i Sexten og avsluttes i Niederdorf.

På søndag går det 32 km lange rennet Prato Piazza Mountain Challenge. Dette er Visma Ski Classics sin egen monsterbakke der skiløperne skal opp en 6,6 kilometer bakke med 580 høydemeter, noe som blir en tøff utfordring for skiøperne.

Her stiller Martin Johnsrud Sundby, som nettopp fikk klarsignal for å delta etter at det var usikkert om det var mulig å stille for en som bare hadde tatt én vaksinedose.

Blant kvinnene har Astrid Øyre Slind et favorittstempel etter at hun vant åpningsrennet i Sverige før jul.

Norske deltakere i Pustertaler Ski Marathon:

Menn:

Startnr. Navn Lag 2 Tord Asle Gjerdalen Team XPND 4 Andreas Nygaard Team Ragde 5 Morten Eide Pedersen Team Eksjöhus 6 Stian Hoelgaard Team Curira 7 Vetle Thyli Team Kaffebryggeriet 13 Magnus Vesterheim Team Kaffebryggeriet 14 Torleif Syrstad Team Koteng 16 Runar Skaug Mathisen Lager 17 Simen Engebretsen Nordli Team Næringsbanken 20 Petter Soleng Skinstad Team Coop 23 Herman Paus Team Ramudden 39 Thomas Ødegaarden TEAM XPND 43 Sivert Bergan Team Næringsbanken 47 Riccardo Mich TEAM FUTURA 52 Kristoffer Nielsen TEAM XPND 53 Kasper Stadaas Team Ragde 54 Johan Hoel Team Ragde 55 Thomas Gifstad Team Robinson 60 Olaf Talmo Team NTNUI 63 Torgeir Sulen Hovland Team Engcon 64 Matias Sølvsberg Noren Team NTNUI 66 Amund Riege Team Rustad 67 Hans Petter Rolke Team NTNUI 75 Ludvig Vartdal Team NTNUI 76 Thomas Bucher-Johannessen Team Koteng 80 Martin Johnsrud Sundby Team Koteng 82 Lars Sørensen Team Rustad 87 Henrik Webjørnsen Team Rustad 88 Marius Harv Team Rustad

Kvinner:

Startnr. Navn Lag 2 Emilie Fleten NOR Team 7 Thea Krokan Murud NOR Lager 8 Laila Kveli Team Engcon 10 Astrid Øyre Slind Slind NOR 13 Marie Renée Sørum Gangsø NOR 15 Anikken Gjerde Alnes NOR Team 29 Ingeborg Dahl Team XPND 30 Barbro Saetha Team XPND 31 Kari Øyre Slind NOR Team 39 Hanne Skulbru Team NTNUI 44 Christine Louise Stavnum Arnkværn NOR 45 Gina Flugstad Øistuen NOR Team

Visma Ski Classics sendes på NRK1 begge dager:

Lørdag: kl. 8:10 og 11:30

Søndag: kl. 8:55 og 11:30